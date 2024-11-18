名勝世界壹號郵輪杜拜母港11月啟航！探索阿拉伯灣3國5城 見證沙漠奇蹟 開啟郵輪新時代
【旅奇傳媒/編輯部報導】名勝世界郵輪旗下「名勝世界壹號」郵輪從2024/11/1展開杜拜母港首航，這可搭載1,800多名乘客的郵輪，每週3航次從杜拜拉希德港郵輪2號碼頭出發前往中東海灣區各目的地，探索阿拉伯灣3國5城。
首航當天郵輪上舉行了別開生面的歡慶儀式，近6百位貴賓出席此里程碑活動，名勝世界郵輪總裁吳明發率領團隊共同歡迎地區政要、相關單位、銷售合作夥伴、媒體、網紅等共襄盛舉。活動包括一系列特別紀念禮交換儀式，貴賓們體驗郵輪嶄新的表演、品嘗舌尖上的郵輪各種美食，並在專業引導中了解船上住宿、遊樂設施等郵輪產品優勢。
最懂海灣區的郵輪 帶您沉浸一半沙漠一半海水異國奇景 歡慶首航祭出餐飲消費金等增值配套
配合歡慶首航，名勝世界壹號郵輪特別推出增值促銷，其中包括在11月份的3晚阿曼航次和2晚卡達航次，每間客房皆可享有700迪拉姆或190美元、可用於餐飲的郵輪消費金。在杜拜部署期間，「名勝世界壹號」將從杜拜出發提供全新振奮人心的週末短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞週末航次、週三出發的2晚卡達杜哈航次和週日出發的3晚阿曼馬斯喀特及海塞卜航次，業者也可選擇組合任何航次延伸航程至4、5或7晚。
名勝世界郵輪總裁吳明發表示，「名勝世界壹號」中東杜拜母港的啟航，為國際郵輪產業發展奠定利基。衷心感謝來自各界的貴賓給予名勝世界郵輪的鼎力支持，新的航次期待為旅客帶來中東海灣區獨特體驗，首航恰逢亞洲盛大節日－排燈節，也舉辦為期1週的相關慶典活動，吸引無數遊客趨之若鶩。
郵輪上安排精采萬分的日夜派對，從絢麗啟航派對開始就驚喜連連，享受迷人的暮光之夜，或是星空下阿拉伯之夜派對、沙灘與綠洲派對，伴隨音樂舞動的寶萊塢派對及泳池畔的泡沫派對、雨中派對，或是睡衣派對，都開啟新的沉浸式郵輪旅遊體驗。「名勝世界壹號」提供體驗神秘阿拉伯傳統文化、音樂和色彩，讓專屬於您的一千零一夜於焉展開。
杜拜經濟與旅遊局（DET）郵輪旅遊與遊艇主管 Saud Hareb Almheiri 指出，歡迎名勝世界郵輪成功推出杜拜新航次，也自豪杜拜能成為其母港。這一重大進展凸顯了杜拜作為頂尖郵輪目的地的持續發展，吸引世界級郵輪商進駐，為尋求探索該地區的全球旅客提供非凡體驗，恰與杜拜經濟議程 D33 的目標保持一致，進一步鞏固杜拜作為全球領先商務和休閒城市的地位。
名勝世界郵輪業務部副總裁徐牧柔也帶領台灣業者和媒體參加首航活動，她表示，台灣旅客對中東阿拉伯世界充滿好奇和興趣，名勝世界郵輪推出杜拜為母港的新穎航程，提供台灣市場更多元的飛航郵輪選擇，未來也將秉持名勝世界郵輪品牌精神，在郵輪旅遊市場繼續努力精進，讓名勝世界郵輪成為台灣旅客探索世界的最佳選擇。
精彩活動連番上陣
名勝世界壹號杜拜航程活動精彩萬分，不管是紅毯爭奇鬥豔之夜或是泡沫派對，郵輪旅客參與度高，場場爆滿。
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