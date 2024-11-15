酷航再添3生力軍 富國島、巴東、汕頭12月起陸續開航
【文・吳丁江】
酷航為旅人密集串聯亞洲航網，日前正式宣布12月下旬起陸續開航3個新航點，包括：越南富國島、印尼巴東及中國汕頭，其中前兩個新航點採用巴西航空工業公司E190-E2客機執飛，於2024年12/20帶領旅人由新加坡飛向富國島、2025年1/6前進巴東，第3個航點則以空巴A320機型執飛並於2025年1/16飛往汕頭。酷航執行長湯康莊(Leslie thing)為此表示，很高興宣布開通飛往巴東、富國島和汕頭的航班，並希望激發更多旅客前往這些富有多元體驗的新目的地。酷航將繼續尋找機會，擴展航網，為顧客帶來嶄新的旅遊體驗。
3大新航點 啟動度假「心」旅遊
1.越南富國島
以稀有的野生動物和純淨的海灘聞名，是適合度假放鬆，也可以盡情冒險的熱帶天堂。富國島擁有被聯合國教科文組織認定的生物圈保護區「富國島國家公園」。目前也是越南唯一享有30天免簽證政策的旅遊目的地，對國際旅客而言十分便利。2024年12/20起，酷航將營運每週3班從新加坡飛往富國島的航班，並於2025年1/25起增至每週5班。
2.印尼巴東
印尼西蘇門答臘首府的巴東，也是著名的巴東料理的發源地。這座城市以米南佳保文化和壯闊美麗的衝浪海灘聞名，無論是嚮往文化探索、喜愛親近大自然，或是美食愛好者，巴東都是不可錯過的隱藏版旅遊勝地。巴東航線部分，酷航每週將有4個航班從新加坡飛出發。
3.中國大陸汕頭
位於中國廣東省沿海，汕頭以深厚的文化底蘊及潮汕料理聞名，美食當中最廣為人知的就屬醃漬生海鮮。旅客可在汕頭小公園漫步，參觀孫中山紀念堂，或前往南澳島享受藍天、沙灘和壯麗山景。汕頭航班，每週共有3班從新加坡出發。
富國島、巴東和汕頭的航班已開放預訂，從台北出發，搭乘經濟艙飛往富國島，單程最低含稅價4,847元起、飛往巴東單程最低含稅價4,392元起、飛往汕頭單程含稅價最低5,607元起，飛航日期與時間可參考詳細時刻表。
更多航點新增異動訊息
2024年11/24起：印尼雅加達航班每週增加2班，共計19班。
2024年12/17起：菲律賓達沃航班每週增加2班，共計11班。
2024年12/20起：泰國蘇美島航班每週增加7班，共計21班。
2025年2/9起：寮國萬象航班每週增加1班，共計5班。
2025年2/14起：中國大陸南昌航線暫停營運。
|酷航 新加坡─富國島 航班時刻表 2024/12/20首航
|航段
|航班號
|起飛 / 抵達時間
|飛航日
|新加坡–富國島
|TR340
|15:50 / 16:35
|5
|富國島–新加坡
|TR341
|17:10 / 20:05
|2024/12/22
|航段
|航班號
|起飛 / 抵達時間
|飛航日
|新加坡–富國島
|TR340
|12:35 / 13:20
|7
|富國島–新加坡
|TR341
|13:55 / 16:50
|2024/12/25起
|航段
|航班號
|起飛 / 抵達時間
|飛航日
|新加坡–富國島
|TR340
|12:35 / 13:20
|3、5
|富國島–新加坡
|TR341
|13:55 / 16:50
|2024/12/29
|航段
|航班號
|起飛 / 抵達時間
|飛航日
|新加坡–富國島
|TR340
|21:45 / 22:30
|7
|富國島–新加坡
|TR341
|23:05 / 02:00 (+1)
|2025/1/5起
|航段
|航班號
|起飛 / 抵達時間
|飛航日
|新加坡–富國島
|TR340
|12:35 / 13:20
|7
|富國島–新加坡
|TR341
|13:55 / 16:50
|2025/1/25起新增
|航段
|航班號
|起飛 / 抵達時間
|飛航日
|新加坡–富國島
|TR324
|16:45 / 17:30
|6
|富國島–新加坡
|TR325
|18:05 / 21:00
|2025/1/27起新增
|航段
|航班號
|起飛 / 抵達時間
|飛航日
|新加坡–富國島
|TR324
|14:55 / 15:40
|1
|富國島–新加坡
|TR325
|16:35 / 19:30
|酷航 新加坡─巴東 航班時刻表 2025/1/6起
|航段
|航班號
|起飛 / 抵達時間
|飛航日
|新加坡–巴東
|TR204
|12:00 / 12:25
|1、6
|巴東–新加坡
|TR205
|13:00 / 15:10
|新加坡–巴東
|TR208
|16:55 / 17:20
|5、7
|巴東–新加坡
|TR209
|17:55 / 20:05
|酷航 新加坡─汕頭 航班時刻表 2025/1/16起
|航段
|航班號
|起飛 / 抵達時間
|飛航日
|新加坡–汕頭
|TR108
|14:40 / 19:00
|2、4、6
|汕頭–新加坡
|TR109
|20:00 / 00:25 (+1)
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