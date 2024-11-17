「高雄日航酒店」打造台灣最美味的酒店！ 總經理福元雅彥：目標住房率超越75%

【文・廖苡安】

Panasonic品牌家電、UCC膠囊咖啡機、席夢斯床墊、甚至還有空氣清淨機。這些在高雄日航酒店的每間客房都是標配。高雄日航酒店2024年11/1正式營運，為已有多家5星酒店的亞灣區再添話題。酒店共有10～38坪不等的260間客房、高雄唯一日式行政酒廊及5家餐廳，也是大倉日航酒店集團在台開設的第3家酒店，首度進駐南台灣，備受關注。

高雄日航酒店總經理福元雅彥表示：「比起營收利潤，我們更在乎的是旅客的感受。」高雄日航酒店設定客房與餐飲營收目標比例是1：1，擁有國際連鎖飯店的會員優勢，預估會有3成是國際旅客，7成是台灣旅客。但未來也會隨著經營狀況調整。

▍國際化服務與日本精神豎立標竿

「如果想念日式服務又不能出國，那就來高雄日航酒店。」作為全球知名的日本酒店品牌，高雄日航酒店致力於為來自世界各地的貴賓提供符合國際標準的優質服務。福元雅彥表示，酒店設計與服務融合日本的文化特色與現代服務理念，讓客人走進酒店就體驗到日本溫暖和細膩款待的環境。員工經過嚴謹的日式教育訓練，要求「在旅客察覺前就主動提供服務」，這不僅需要敏銳的觀察力，還需要發自內心的關懷。相信這樣的國際化服務不僅能吸引國外遊客，也同時也讓台灣民眾感受「正港的」日本旅宿氛圍。

亞灣區的商務及會議等MICE活動多元多樣，加上高雄近年舉辦眾多國際級演唱會活動，演藝經濟效益明顯，這些大型活動對於酒店而言都是重要客源。酒店共有宴會廳、會議廳各4間，最大為137坪，挑高7.5米的無樑柱設計宴會空間，酒店也會配合大型會展活動與節慶重點，靈活調配推廣方案，優化服務滿足商務和旅遊業者的合作需求。

高雄日航酒店總經理福元雅彥表示：「比起營收利潤，我們更在乎的是旅客的感受。」 圖／廖苡安 攝影

▍嚴選主廚及在地食材 打造最美味飯店

福元雅彥已有30多年的國際品牌酒店及餐飲管理經驗，曾任台北大倉酒店總經理，高雄日航酒店可說是他融入日航品牌精神，根據台灣民眾喜好一手打造。來台多年，對於「美食」在台灣民眾心中的地位非常了解，因此在遴選各家餐廳主廚時非常用心，除了精湛廚技之外，還要求能實現創意，桃泉中餐廳的招牌菜之一「日月魚翅木瓜盅」，就是他出給中餐主廚余英銜的試題，融合特色水果與高檔食材的精緻料理，加入大骨湯、南北杏等，香甜濃郁，暖胃清肺。

此外，旅客最重視的「早餐」則在SERENA全日餐廳享用。除了5星飯店常見早餐，還有有機生菜沙拉、自選鮮榨果汁和Haagen-Dazs以及精緻日式、粵式料理。剛出爐的現做麵包、鳳爪燒賣甚至以餐車型態推到客人面前，不讓旅客錯過最佳享用時刻。

若說台日一流建築設計合作，提供日系品牌家電備品的全新酒店硬體，與標榜「潤物 細無聲」，在旅客察覺前就主動提供的日式貼心服務，是高雄日航酒店立足亞灣區，目標住宿率高達75%的底氣；結合永續環保與綠色餐飲的創意美食，打造「台灣最美味」的酒店，正是高雄日航酒店期待吸引旅客「來高雄指定入住」的信心所在。

「開幕才是挑戰的開始，期待高雄日航酒店帶來更多精彩。」

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