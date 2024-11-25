「維京遊輪伊敦號」開創日本4階段獨特航線 引領奢華旅遊新風尚

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】維京遊輪源自北歐的奢華遊輪品牌，以其精緻的設計和貼心的服務著稱。現在，它將目光投向日本，為旅客提供前所未有的航行體驗。伊敦號憑藉其約5萬噸的精巧船身，得以創造出4條全新且獨家的日本航線，帶領旅客探索日本各地的秘境、美景及文化遺址，並同時享受北歐極簡優雅的奢華旅遊體驗。

▲維京遊輪伊敦號榮獲2023年WLA世界休閒大獎「最佳中小型豪華遊輪品牌」致力打造日本規格的全包式遊輪。 圖：百威旅遊／提供

北歐風格遊輪設計 網羅賞櫻百選、瀨戶內海跳島、世界文化遺產等元素 打造極致航海體驗假期

維京遊輪一向以其極簡、優雅的北歐設計風格聞名，遊輪內部充滿自然光線與開闊空間。船上的大面積落地窗不僅提供了絕佳的視野，讓旅客能隨時隨地欣賞沿途的壯麗風景，還讓船艙內充滿溫暖的陽光，營造出輕鬆舒適的氛圍。

伊敦號僅能容納900位旅客，不僅確保了更為寬敞的公共空間，也讓遊輪能夠停靠於一些大型遊輪無法到達的小型港口與島嶼。對於這些秘境島嶼來說，過多的旅客會對當地生態與基礎設施造成負擔，而維京遊輪的設計完美解決了這一問題，讓旅客能夠享受獨特的目的地體驗，而不會對當地環境造成過度壓力。

高端市場定位 專為日本深度遊旅客設計

▲船上空間以典雅的北歐 Hygge（溫暖舒適）風格作為設計。 圖：百威旅遊／提供

▲位於船尾甲板的無邊際露臺泳池，讓您盡享超過180度的極致海景。 圖：百威旅遊／提供

維京遊輪的日本航線特別針對多次前往日本，並且對大城市不再感到新奇的高端旅客設計。這些旅客渴望探索更深層次的文化與自然景觀，而維京遊輪提供的跳島與秘境航線正好滿足了需求。此外，維京遊輪強調旅遊本質，沒有賭場，也沒有其他隱藏費用，所有服務均為全包式，讓旅客能夠專注於享受沿途的風景與文化體驗，而不必擔心額外的花費。

貼心中文語言服務 下船後安排5星級住宿

針對台灣市場，維京遊輪還提供中文語言服務。每次航行都會安排台灣籍的領隊，確保台灣旅客在航程中不會遇到語言障礙。此外，遊輪在神戶停泊後，維京遊輪還會安排當地的5星級飯店住宿，確保旅客能夠在舒適的環境中結束旅程。例如，在大阪將安排旅客入住洲際酒店或是麗思卡爾頓酒店，讓旅客享受極致的舒適與便捷。

▲Mamsen’s 北歐點心是以董事會主席的母親所命名，菜單上有她傳承下來的挪威點心。 圖：百威旅遊／提供

▲維京伊敦號有親切的中、英文服務，是和朋友相揪放鬆以及蜜月、孝親等各式旅遊。 圖：百威旅遊／提供

4階段獨家日本航線 探訪秘境與世界遺產

維京遊輪的日本航線設計分為4個階段，涵蓋從冬季到春季的不同時節，滿足了旅客對於節慶、賞櫻、文化探索與世界遺產巡禮的多樣需求。

從北歐風格的優雅設計，到深度挖掘日本文化與自然景觀的航線規劃，維京遊輪不僅帶來了一次旅行，更是一場全新的感官與文化之旅。隨著這些獨特航線的推出，維京遊輪無疑將成為高端旅遊市場中的耀眼新星，吸引更多渴望探索日本秘境的旅客。

【第1階段】瀨戶內海航線 冬日漁村的祥和

美景航線專注於探索日本瀨戶內海的美景，是維京遊輪獨家路線，其他中型遊輪由於船隻過大無法進入這片狹窄的水域，伊敦號憑藉其小巧靈活的設計，得以在冬季穿行於瀨戶內海的漁村之間。對於日本人來說，瀨戶內海的航行充滿挑戰，尤其是3至4月期間，漁船頻繁出沒，使得大多數遊輪無法順利行駛。然而，維京遊輪成功開闢出這條航線，讓旅客得以從船艙內遠眺沿海漁村的炊煙升起，欣賞到左右兩側的山巒、橋梁以及沿途的建築，猶如一篇篇的畫卷。

■ 2024瀨戶內海 & 聖誕10天航次（神戶進出）出發日期：12/06、13、20

▲瀨戶內海為日本列島的本州、四國、九州3大島所包圍，是日本最大的內海。 圖：shutterstock／來源

【第2階段】秘境跳島航線 踏足日本未開發離島

航線將旅客帶往日本少數人知曉的秘境離島，這些島嶼往往不在傳統的旅遊行程之中，如奄美大島、種子島等地。奄美大島是聯合國教科文組織的世界遺產之一，以其豐富的自然資源和傳統文化聞名。種子島則是日本航天活動的核心地點，這裡是日本火箭發射場所在地，並且也是歷史上葡萄牙人首次將槍械引入日本的地方。春季時，途經本島與濟州島還有機會一睹櫻花的風采。

■ 2025賞櫻10天航次（神戶進出）出發日期：03/14、21、28、04/04

▲種子島是日本航天活動的核心地點，這裡是日本火箭發射場所在地。 圖：shutterstock／來源

【第3階段】環日本賞櫻航線 每天都有不同櫻花景致

航線專注於日本最具代表性的季節盛景—櫻花季。遊輪從04/11出發將環繞日本主要的賞櫻名所，從神戶出發，經橫濱、函館、秋田等地，停靠於數個著名的賞櫻百選景點，其中包括函館著名的五稜郭公園。這條環日本的航線提供旅客在航行過程中隨時隨地欣賞到不同地區的櫻花景致，與傳統的賞櫻行程不同，旅客不必再局限於單一地點，而是能夠每天迎接全新的櫻花美景。

■ 2025賞櫻11天航次（神戶進橫濱出）出發日期：04/11

▲五稜郭公園被視為函館最佳的賞櫻場所，擁有星形的護城河堡壘，以及展望台，這個公園是到訪函館時的必遊景點。 圖：shutterstock／來源

【第4階段】名城與世界遺產航線 深度探索日本歷史文化

航線聚焦於日本的名城與世界遺產。遊輪從橫濱出發，經四國、九州等地，帶領旅客深度遊覽日本各大名城與歷史遺跡。這條航線將日本從江戶時代到昭和時期的重要建築串聯起來，讓旅客能夠更好地理解日本歷史的發展與變遷。特別是那些遠離主要城市的文化遺址，如木造天手十二城之一─丸龜城、古樸壯麗的山頂城堡─岩國城、紀伊半島文化瑰麗歷史名城─和歌山城，以及日本國指定重要文化財產紀三井寺，都讓人流連忘返。詳情請洽各大旅行社：五福、東南、易遊網、世邦、可樂、百威、行家、鳳凰、雄獅、喜鴻。

■ 2025名城名景世界遺產10天航次（橫濱進出）出發日期：04/20（9天）、27、05/05、13、21

▲和歌山城是日本「3大平原山城之一」，寬闊的城堡場地一直是春季在和歌山賞櫻野餐的首選地點。 圖：shutterstock／來源

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