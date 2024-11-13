周凡住過的天逸1701！ 《影后》拍攝地、台北中山區酒店「徵新房客」超有梗 網友笑：有同款服務生嗎？

Netflix爆紅台劇《影后》播出後，以影劇圈女演員生存故事引發網友高度討論，而劇中「周凡(楊謹華飾)」住過的飯店，也隨著戲劇上映受到網友大力的關注與詢問。業者靈機一動，於官方臉書再次介紹這一間女主角住過的頂級套房，同時徵求新房客「超有梗文案」一上線，逗樂了網友，甚至有人問「有同款服務生嗎？」

圖／翻攝台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree By Hilton Taipei Zhongshan臉書

《影后》拍攝劇中女主角周凡住的飯店，取景自「中山九昱希爾頓逸林酒店」，而她長住的「1701」，則是全館唯一、位於頂樓「aka天逸套房」特別房型。劇中服務生「流氓」，陪伴周凡吃宵夜、陪練台詞、甚至陪睡覺等等的呆萌貼心互動，也讓觀眾們看得小鹿亂撞。

圖／翻攝台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree By Hilton Taipei Zhongshan臉書

台北中山九昱希爾頓逸林酒店臉書的小編，特別介紹說道「1701（aka天逸套房）已回到女主角搬進來之前的樣子，因為收到很多詢問，所以來介紹一下，1701是18.15坪的套房，位於酒店17樓，有超大床主臥、乾濕分離衛浴盥洗區，還有可俯瞰中山北路林蔭大道的戶外陽台。」

文末則與劇中相呼應「有意沉浸式體驗女主角生活的朋友，即日起到12月15日止，天逸套房每晚為18,370元（不含稅、服務費、O型獅子座身高183.7純情小男友），專案包含雙人早餐與熱映影集調酒一組(4杯)」。

圖／翻攝台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree By Hilton Taipei Zhongshan臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最後還說「因為半夜會在廚房煮消夜的同事也離職了，所以如果有興趣加入酒店服務團隊的朋友，順便附上104的連結(徵才)」。超有梗的徵新房客文案一上線，引發小編與網友逗趣的問答互動。

有網友問「獅子座O型 身高183.7入住有折扣嗎」、小編回答「連續入住15晚（含）以上的話會有長住優惠」；網友問「單人入住有多附失戀泡麵一杯嗎」、小編回答「單人入住可以自己喝四杯欸。」；網友問「有同款服務生嗎」、小編回答「請於 room service 時備註，如果有同款的我們會盡力配合。」網友紛紛表示這酒店文案很棒，老闆可以幫小編加薪了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康