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假日會飄雪！ 南台灣最美「2024屏東聖誕節」7大主題活動、18款夢幻「歐風童話」燈飾、冰雪大道飄下雪花超浪漫

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／屏東聖誕節官網
圖／屏東聖誕節官網

南台灣最夢幻的耶誕誠即將登場！ 「2024屏東聖誕節」18款夢幻歐風童話打卡點，7大主題活動，並於屏東公園耶林大道復刻浪漫「飄雪美景」，讓遊客拍下最靈動繽紛的燈光藝術，許下專屬的聖誕心願！

屏東字燈燈飾。圖／屏東聖誕節官網
屏東字燈燈飾。圖／屏東聖誕節官網

2024年屏東聖誕節以「歐風童話」為主題，打造設計7大活動主題、共多達18處燈藝造景，還有更多的繽紛燈飾讓大家拍好拍滿，整座城市都洋溢著幸福氛圍，成為年末南部出遊首選。

願望樹燈飾。圖／屏東聖誕節官網
願望樹燈飾。圖／屏東聖誕節官網

．「5大燈光展演」於每晚6點起接連展演，包含主燈秀「聖誕童話屋」每30分鐘展演一次、「奇幻夢遊」每10分鐘展演一次、「恬然入夢」每3分鐘展演一次、「松鼠公爵城堡」每5分鐘展演一次、「聖誕村（火車站水池）」每15分鐘展演一次。

主燈秀-聖誕童話屋燈光展演。圖／屏東聖誕節官網
主燈秀-聖誕童話屋燈光展演。圖／屏東聖誕節官網

奇幻夢遊燈光展演。圖／屏東聖誕節官網
奇幻夢遊燈光展演。圖／屏東聖誕節官網

恬然入夢燈光展演。圖／屏東聖誕節官網
恬然入夢燈光展演。圖／屏東聖誕節官網

松鼠公爵城堡燈光展演。圖／屏東聖誕節官網
松鼠公爵城堡燈光展演。圖／屏東聖誕節官網

聖誕村(火車站水池)燈光展演。圖／屏東聖誕節官網
聖誕村(火車站水池)燈光展演。圖／屏東聖誕節官網

．「冰雪世界」在屏東公園耶林大道裡，復刻童話世界中的夢幻大道裡飄下浪漫雪花，每週六日及國定假日18:00-22:00，每整點鐘一場浪漫的聖誕氛圍。

冰雪世界雪花秀。圖／屏東聖誕節官網
冰雪世界雪花秀。圖／屏東聖誕節官網

．「聖誕拍貼機」獨一無二的聖誕拍貼機，以逗趣主題加上可愛小道具，為屏東聖誕節留下最美好紀念，每日17:30-22:00於屏東公園「青少年中心」限量供應免費拍攝！

．「特色賣店」位於屏東公園內，以聖誕節元素設計的主題販賣屋，販售各式應景甜點、飲品、可愛小物等。

天使的祝福燈飾。圖／屏東聖誕節官網
天使的祝福燈飾。圖／屏東聖誕節官網

．「歡樂遊行派對」聖誕老人將攜手小夥伴們在公園裡來場精彩絕倫的遊行，每周六、日及國定假日18:00-22:00帶來一連串的勁歌熱舞表演秀，還會隨機發送驚喜小禮物給大家同樂。

璀璨花園燈飾。圖／屏東聖誕節官網
璀璨花園燈飾。圖／屏東聖誕節官網

．「聖誕市集村」販售特色風格餐飲、異國元素文創品等，更邀請歷年「屏東十大伴手禮」獲選商家，於12/20至12/22的周末16:00-22:00，在屏東公園田徑場前廣場一起同歡慶聖誕周末！

中華路聖誕村(週邊燈飾)。圖／屏東聖誕節官網
中華路聖誕村(週邊燈飾)。圖／屏東聖誕節官網

．「中華一條街市集」集結文創手作、童趣玩具、特色美食，手作甜點等特色攤位，於活動開幕第一週11/23至11/24 17:30-22:00展開，於中華路(民生至林森路段)帶領大家進入南國聖誕節的挖寶之旅。

聖誕夢想(週邊燈飾)。圖／屏東聖誕節官網
聖誕夢想(週邊燈飾)。圖／屏東聖誕節官網

璀璨花園燈飾。圖／屏東聖誕節官網
璀璨花園燈飾。圖／屏東聖誕節官網

天使的祝福燈飾。圖／屏東聖誕節官網
天使的祝福燈飾。圖／屏東聖誕節官網

夢幻公主燈飾。圖／屏東聖誕節官網
夢幻公主燈飾。圖／屏東聖誕節官網

夢想起飛燈飾。圖／屏東聖誕節官網
夢想起飛燈飾。圖／屏東聖誕節官網

水上芭蕾白天鵝(光環境)。圖／屏東聖誕節官網
水上芭蕾白天鵝(光環境)。圖／屏東聖誕節官網

水上彩球(光環境)。圖／屏東聖誕節官網
水上彩球(光環境)。圖／屏東聖誕節官網

2024屏東聖誕節

日期：11/23至2025/1/1

地點：屏東公園、屏東火車站

主燈秀時間：每日18:00~22:00（每整點一次）

官網：2024屏東聖誕節

2024屏東聖誕節活動打卡點。圖／屏東聖誕節官網
2024屏東聖誕節活動打卡點。圖／屏東聖誕節官網

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