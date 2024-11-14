跟團出遊比一比！2025首季各線旅行團費公佈 日本賞櫻團飆漲

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著寒假過年春季長假即將來臨，旅遊市場迎來出遊旺季，不管是國內旅遊或出境旅遊詢問度皆相當高，熱門時段機位已吃緊，中華民國旅行業品質保障協會（簡稱品保協會）公布2025年1-3月各線旅行團參考價格，建議打算出國旅遊者，最好能提早規劃。

旅遊市場方興未艾，數位媒體及社群平台崛起，各種銷售訊息常讓消費者眼花撩亂，且市場難免良莠不齊，呼籲消費者選購旅遊產品時，除應秉持貨價相當的觀念，慎選旅行社及旅遊產品以外，品保協會建議消費者：避免現金繳款，選擇匯款入旅行社公司帳號，或是以信用卡支付爭取多一份消費保障。

為保障消費者權益及為旅遊品質把關，今年擴大舉辦旅遊業奧斯卡獎－「國際金旅獎」，眾所期待的第12屆獲獎名單即將於12/12頒獎公布。透過品保協會精心設計的評選制度與得獎業者落實品質保證，相信金旅獎行程定能成為旅遊市場的標竿及消費者選擇的依循。 透過「2025年1-3月各線旅行團參考價格」，公布合理參考售價、旅遊特色、說明市場售價差異，提供消費者為參考，協助消費者能以合理的價格享受舒適行程，做個聰明玩家，享受安心的旅遊。

▲泰國免簽長達60日，農曆年普吉島直飛包機熱銷。 圖：shutterstock／來源

一、馬新泰菲印／新加坡漲幅3％

東南亞馬新泰菲印等地，除新加坡漲幅3％，其餘國家除寒假、過年及連續假期外，無明顯漲幅。新加坡環球影城的「小小兵樂園」，2025年第一季Q1也將完工見客，預計也將帶動一波親子旅遊浪潮，前往感受小小兵的可愛魅力。2025年迪士尼郵輪探險號將於新加坡啟航，尚未開賣即詢問度破表。

農曆年期間業者包機由桃園機場直飛泰國普吉島，共2架次；01/19-04/29也將有台中機場包機直航普吉島，共計飛行21架次，提供給民眾輕鬆旅遊泰國南部的好選擇。2025年第一季適逢寒假、過年及連假，團體包裝都趨向全程五星級模式操作，雖團費較高，但包裝以全程五星級模式操作，提倡消費者一分錢一分獲的觀念。

泰國持續給予台灣民眾持護照旅遊免簽證且期間長達60日，多個國際機場也開始使用人臉認證，減少旅客離境等候時間，掃描臉部辨識即可輕鬆通關離境，持續免簽證急加速通關流程，是泰國一大利多，截止10月底前往泰國觀光人數已突破90萬，有望在今年突破100萬人次大關。

▲建議提早報名2025年3月中以前的團體旅遊，用便宜的團費享受日本美景、美食等。 圖：shutterstock／來源

二、東北亞線（日本）／3/19前出發是便宜旅遊好時機

全年暢旺的日本，除滑雪團之外，平日團費降幅約5-10%，主是因應市場趨勢的熱絡程度而以犧牲利潤活絡市場佔有率。此外，因近期日幣匯率跌回0.21左右，建議消費者可提早報名明年第一季3月中以前的團體旅遊，用便宜的團費享受日本美景、美食等。

2025/03/20春分之後，進入年度大旺季「櫻花期」，且因日本政局影響匯率走勢，超低的匯率造成通貨膨脹，導致旅遊相關的成本大漲，其中酒店、巴士、餐廳價格都再一次調漲，加上大阪萬國博展覽會將於04/13舉行（為期184天），旅費將比2024年櫻花期略為上漲5-10%，預估團費從第二季起，可能難比2024年第二低了。

自由行旅客在訂房時應能感受房價從2024年秋天起就漲聲響起，加上2025年櫻花季及大阪萬博，關西一帶還會再調漲，建議旅客避開該時段。

▲隨著低成本航空開航多個城市，韓國旅遊更省荷包。 圖：shutterstock／來源

二、東北亞線（韓國）／親子主題樂園、滑雪、冰釣為主

韓國近來也開放兩家低成本航空－真航空、濟州航空，將於12月起陸續開航「台北－務安」，前往全羅道光州或木浦更方便了！真航空12/03起每天1班；濟州航空12/10起每週2班，目前飛全韓航點：仁川、金浦、清州、務安、大邱、釜山、濟州島等地。

國籍航空首爾因 FIT 個人機票需求較大，壓縮團體機位空間，在票價及機位數上，會有減少。另外廉價航空在票價上不在廉價，機位的需求只限固定機位，超過它的規範外票價是會有漲幅的，且漲幅空間很大，平均1000～2000元。01/17過後正逢寒假期間區間，且農曆新年區間更在2025/01/25-02/02 ，自2025/01/17-02/02因成本增加，售價調漲。

▲2024年西雅圖航點的開航，為美國旅遊帶來一波效應。 圖：shutterstock／來源

三、美加線／美國早鳥首選、西雅圖航點引發旅遊效應

相較於2024年Q4行程變化不大，價格維持平盤，惟傳統春節旺季，長天數的休假方便旅客安排美加旅遊，則有明顯陡峭的漲幅，但假期結束即回穩。相較於2023年同時期，因航班運量增加，旅客量亦增加，疫後團費漲幅得以趨緩，美加團費可以趨近平穩。

▲荷蘭鬱金香花季仍是歐洲旅遊的熱門之選。 圖：shutterstock／來源

四、歐洲線／花季、熱門慶典增加買氣

2024年Q4至2025年Q1機位需求減少，顯示旅遊市場趨緩，伴隨冬季時序的到來，天氣轉涼，2025年Q1旅遊熱度隨之退卻；因應ITF旅展國籍航空部分時段限時做促銷提開票價外；團體票價上還是居高不下；通膨仍存，近一年來歐元、瑞朗、英鎊相對台幣的匯率還是處於近期的高點。

普遍上歐洲線的團體賣價還是持平，業者要推出特價促銷團的空間不大，但伴隨ITF旅展促銷票價，第一季Q1的報價是很親民的。第一季有寒假及農曆年的檔期，加上2025過年放9天，提高國人出國的意願，歐洲線的買氣不減，農曆年的檔期幾乎銷售一空，其他時段還有些許機位。

歐洲3月傳統花季開始，天氣慢慢回暖，尤其國人最愛的荷蘭鬱金香花季從3月下旬一直持續到5月初，及威尼斯面具嘉年華、尼斯嘉年華、瓦倫西亞法雅節等等，節慶大大增加了團體買氣；另外，2025年是極光爆發年「最高峰的周期年」也是搶購原因之一。

▲因景區門票費調整，埃及旅遊團費上漲顯著。 圖：shutterstock／來源

五、中亞非旅遊／燃油漲、通膨，中亞非旅宿業醞釀漲價

在2025年伊斯蘭教齋戒月（02/28-03/28）期間，前往伊斯蘭國家的旅客可能面臨一些挑戰，因為當地的餐廳和商店白天多會停業，晚餐營業時間也可能延後。摩洛哥和突尼西亞近年吸引了大量歐洲旅客，文化和古蹟景點備受青睞。這也帶動了古蹟類景點門票的調整。

相比之下，東非的旅遊市場因動物遷徙至其他區域，旅費較旺季下降約10%，成為價格合理的選擇。 南非目前政局不穩，建議旅客選擇開普敦旅遊，此地白人多治安相對較好。埃及的旅費上升顯著，團費相比疫情前增長逾100%，且與去年相比也增長了50%，這主要歸因於門票費用顯著調漲。

總體來看，非洲和阿拉伯半島在冬季依舊是熱門的旅遊選擇，但價格偏高；相對而言，土耳其因進入淡季成為更經濟實惠的選擇，適合預算有限的旅客。

▲春節寒假遊紐澳，享受季節美景。 圖：shutterstock／來源

六、紐澳線／1-2月剩餘機位不多，趁早報名

南半球部份，1月-3月季節由夏轉秋，又逢台灣寒假過年期間，屬於當地旅遊旺季。澳洲機位：華航及長榮澳洲團體機位供給減少，從1月中到2月下旬市場僅剩少量團體機位可以報名，但農曆年期間尚有國泰-新航-馬航等外籍航空可以選擇。

紐西蘭機位：紐航直飛團體多已客滿，市場尚有國泰團體機位可選擇；季節性熱銷產品：西澳粉紅湖及塔斯馬尼亞漫步薰衣鄵花田，是本季熱門產品，歡迎旅客再次重遊澳洲。國泰航空12-3月新增凱恩斯及基督城航線，機位供給增加，有利提供旅客更多豐富的行程選擇。

▲富國島旅遊暢旺，成為越南熱門度假地。 圖：shutterstock／來源

七、中南半島線／越南富國島度假趣

越南部份，北越銷售持平穩定成長，沙壩行程詢問及銷售有增加的趨勢，下龍灣行程高價以過夜船為主，平價團則以日遊船搭配；中越熱度略有退溫跡象，銷售及詢問有下降趨勢，機位供應充足，包機以促銷方式吸引旅客情況明顯增加，雖目前銷售不如預期，但中越峴港、會安其獨特魅力，應會回穩持平。

熱門度假地點富國島，目前已超越中越，成為越南旅遊景點詢問度的第一位；芽莊包機銷售漸入佳境，目前航空公司研議是否增班；吳哥窟目前詢問度偏低。

八、國民旅遊線／臺北花季的浪漫氛圍接連開跑

國旅部份，團體行程價格因以下幾個因素，造成差異很大。

01、飯店的差異化：星級或等級的不同，價格差異極大。

02、日期差異化：平日出發、周日或周五出發、周六出發，寒假與農曆年，飯店報價皆為不同。

03、餐食差異化：是否含餐，每餐餐費價格不同，造成差異極大。

04、門票差異：各地風景區門票是否內含。

05、活動內容差異化：各項活動（如 DIY）包含項目不同，價格差異極大。

06、遊覽車差異：會因為年限不同，三排椅，四排椅，中型巴士價格會有差異（五年以內、及五年以上）。

07、交通工具不同：如搭飛機、高鐵、搭船等方式及總類不同，影響價格。

欲了解各線旅行團參考價格、韓國雙認證資訊請參閱：

「中華民國旅行業品質保障協會」官網 https://www.travel.org.tw/

「國際金旅獎」網站 https://www.tqgta.com/

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