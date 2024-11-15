最新【台灣郵輪旅遊攻略】基隆出發郵輪懶人包！2025航線推薦，全年度必看美食／娛樂特色

想來一場輕奢郵輪旅遊，但不知道該怎麼挑選不同的郵輪嗎？快收藏這篇郵輪全攻略🌟帶你輕鬆探索基隆出發的3艘熱門郵輪，登船即度假的極致旅遊模式on！2025過年/春夏秋冬航班統統看這邊，還在猶豫不決的你，不妨先跟著AsiaYo的腳步一起看下去吧🚢





🛳️基隆出發郵輪旅遊推薦🍋

今天要分享從基隆出發的3艘郵輪攻略分別是：MSC地中海郵輪榮耀號、歌詩達郵輪莎倫娜號、名勝世界壹號，每艘都有自己專屬的特色，還有不同的航程日期/目的地可以選擇唷！快來一起看看吧~🐳

◊ MSC地中海郵輪榮耀號

🍣餐廳：5間免費餐廳/酒吧、7間付費餐廳

🤹娛樂：多功能卡拉OK酒吧、倫敦大劇院、特色泳池、水上樂園、世界級表演活動

🌊必看特色：兒童分齡俱樂部託管服務、LEGO樂高創意樂園

MSC地中海郵輪榮耀號是基隆港噸位最大的郵輪，船上特色的親子友善設施超多，想安排一場家庭郵輪之旅的可以優先考慮他！還有超豪華的施華洛世奇水晶旋梯，務必帶上相機記錄美好親子度假回憶📷

圖/AsiaYo提供





◊ 歌詩達郵輪莎倫娜號

🍣餐廳：3間免費餐廳、3間付費餐廳、街頭美食自費餐廳

🤹娛樂：萬神殿大廳、宙斯大劇院、滑水道等等

🌊必看特色：純正義大利風格，內飾設計完美還原古羅馬神話

歌詩達郵輪莎倫娜號還有中文服務讓旅客在海上也能享受無國界的歡樂假期🤩新手必收藏的「羅馬眾神樂園」主題郵輪，給你浪漫又彭湃的輕奢體驗！

圖/AsiaYo提供





◊ 名勝世界壹號 台灣航線華麗回歸！

🍣餐廳：3間免費餐廳、7間付費餐廳、5間甜品屋、酒吧

🤹娛樂：VR探索館、星座劇院、羅馬泳池、美髮沙龍、健身中心、水療中心

🌊必看特色：符合亞洲人胃口的餐食、週末航線、2024最後台灣航程！

超多娛樂項目跟精彩設施的名勝世界壹號，適合不想請太多假的朋友們，主打週末航程玩得更快樂><首次體驗郵輪就像享受豪華規格的你千萬別錯過這艘新手友善的豪華郵輪唷！

圖/AsiaYo提供





今天的基隆出發郵輪攻略就到此為止啦！希望大家都有挑選到最心儀的郵輪旅程✨還想看更多更詳細的郵輪旅遊攻略也推薦參考2025最新郵輪旅遊攻略！也最新的歐美飛航郵輪開始預訂了，單程的旅途讓你輕鬆暢遊歐洲、美洲，像是名人郵輪 名人愛極號，2025超夯的名人郵輪旅遊攻略也幫大家整理好了~現在就上AsiaYo看更多厲害的郵輪旅遊行程🏖️

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