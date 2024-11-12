全台首創甜點列車「海風號」12／7啟動！體驗中台灣海岸之美





台鐵全新觀光列車即將登場！以全台首創的第一台甜點觀光列車為發想，以近海的湛藍、翠綠色調打造的「海風號」，將於12/7正式上路！首季路線將行駛往返於新竹至台中的海線路段，沿途停靠新埔、大甲、後龍等特色車站，並提供專屬甜點、紀念車票及禮品，沿途欣賞中台灣海線景色，一邊享用精心準備的甜點簡直太享受了！首發兩週於每週六、日運行，後續趟次將於每週五、六、日運行！搭乘海風號體驗不一樣的觀光之旅吧！

▲圖片來源：雄獅旅遊

最新以EMU500型電聯車打造的「海風號」觀光列車，以四季變化與大自然為靈感，車體外觀顏色象徵台灣近海的清澈海水，少見地採取漸層色調打造。列車僅設有4節車廂、60個席次，座位規劃與車體同樣夢幻的馬卡龍色系四人沙發、面海雙人座，以及獨家設計的全景落地窗瞭望席。空間則搭配柔和漸層燈光、輕快的海洋音樂與清新香氛，讓大家自然沉浸在舒適的氛圍中。

▲圖片來源：雄獅旅遊

餐點部分更是別具巧思，主要邀請位於新竹的台灣原創甜點品牌MANO MANO客製專屬甜點，設計想法源於以台灣海洋景致搭配本土食材，如使用台中大甲芋頭的「芋頭油蔥司康」；由東勢洛神花製成的「玫瑰夾心瑪德蓮」；運用新竹客家名產搭配的「擂茶米香可麗露」、「金桔鹹豬肉竹炭堡」等。其中去程會提供的「綠葡萄貝殼馬卡龍」外型如同珍珠貝殼，印有「海風」字樣，搭配的飲品更選用新竹在地的東方美人茶；另外更結合全球首間米其林一星、來自台中的MINIMAL冰淇淋，提供楊桃春茶和乳酸紫蘇兩款口味，呈現海風與夏日的清涼印象。

▲圖片來源：雄獅旅遊

▲圖片來源：雄獅旅遊

▲圖片來源：雄獅旅遊

海風號也是首台以海線風貌為主題的觀光列車，首季列車將行駛新竹至台中往返路段，不僅能欣賞到美麗海景，途經的特色車站也是必訪景點，如新埔車站擁有百年歷史的木造建築，也是海線距離海岸最近的車站，被稱為海線五寶之一；大甲車站則位於台灣民俗媽祖信仰的重要地帶，除了可前往知名媽祖廟參拜，還可以品嘗廟宇周邊美食；後龍車站周遭可欣賞後龍鎮第一家醫院，採用仿巴洛克式風格古厝建築，體驗百年復古氛圍。

▲圖片來源：雄獅旅遊

「海風號」也為團體精心設計了四大主題的行程，提供豐富的深度體驗。首推「微醺之夜」的調酒主題，邀請專業調酒師為晚餐搭配特製調飲，讓旅程更添浪漫氛圍。入住則可選擇新竹國賓或台中李方艾美酒店等五星級住宿，並享用精緻的A SHABU高檔涮涮鍋。

另外，如果想體驗雙台列車的體驗，可以選擇海風號再搭配「阿里山福森號」，帶旅客走進阿里山巨木森林。或是搭乘「藍皮解憂號」，在環島之旅中欣賞壯麗的東西岸海景；而喜愛茶文化的，也提供日月潭茶園之旅，在茶園和湖景中走讀、製作茶包，並享受湖光山色的靜謐。

▲圖片來源：雄獅旅遊

▲圖片來源：雄獅旅遊

同樣以馬卡龍色系打造、台灣景觀為靈感的「山嵐號」，預計於2025年3月上路。山嵐號主要行駛於花東地區，色系採取自台灣山巒與平原之間的意象，展現清新的黃綠色調，餐點同樣會採用路線經過地區的在地食材製作。

「海風號」

首航時間：2024/12/7

趟次：首發兩週，每週六日運行；後續趟次每週五六日運行。

遊程皆含餐食＋紀念證書與禮品＋保險

營運路線：

新竹↔台中

去程：新竹→新埔→大甲→新烏日→台中

回程：台中→新烏日→新埔→後龍→新竹





延伸閱讀//台中南區必吃潮汕砂鍋粥！龍膽石斑、鮮蝦中卷粥品鮮美上桌

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」