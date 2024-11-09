雙11最強活動懶人包！ 超過50家「飯店餐廳、旅遊機票、百貨電商」優惠總盤點 買1送1、折價11元、下殺1111元統統有

雙11最強優惠活動懶人包來了！ 11月11日可視為一年一度的購物盛事，由於雙11購物節近年迅速發展成全球最大網路購物節日之一，演變成為多方品牌，包含美食餐廳、飯店旅宿、百貨業者等都加入這場狂歡時刻，紛紛祭出吸引優惠。

udn旅遊美食編輯已先整理推出超商、速食、手搖品牌雙11優惠包，加上此篇「2024雙11優惠總盤點」更擴大整理飯店美食、旅遊平台、網路電商等，總和超過50家品牌，想得到的買1送1、折價11元、下殺1111元統統有，快快往下滑一起進入雙11優惠世界！

【飯店入宿餐券】

台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店的「敘日全日餐廳」，雙十一限時推出「平日午/晚餐券」特惠價1,111元，相當於68折，讓食客盡情享受超過百道的異國美味，更加碼推出韓風主題活動，三人同行還可免費獲贈燒酒一瓶，六人同行則可加碼贈送燒酒及馬格利酒各一瓶，並享有燒酒、馬格利喝到飽優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／六福旅遊集團提供

台北遠東香格里

台北遠東香格里拉於11/11推出「雙11限時限量超閃優惠」，包含遠東Café 周三至周五自助下午茶2客券，47折只要1,111元、周一至周四晚餐2客券，也只要2,222元。

遠東Café自助餐廳。圖／台北遠東香格里拉提供

君品酒店

君品酒店「茶苑」特別於11月11日當天快閃推出午餐、晚餐牛排吃到飽的限時促銷，每位顧客僅需1,111元+10%，兩人同行的顧客更可享受1,999元+10%的優惠價。

茶苑。圖／君品酒店提供

國聯大飯店

國聯大飯店自11/11至11/18推出快閃優惠，精緻客房每房每晚2,888元，可選一大床或兩小床，訂房期間為2025/1/2至2月底，不限平假日、農曆春節期間也適用。

圖／國聯大飯店提供

神旺潮品集

神旺潮品集忠孝旗艦店首次與線上零售momo電商平台合作，推出魚翅龍蝦單人套餐券 優惠價1,480元、片皮鮮汁鴨二吃券 優惠價2,488元。

圖／神旺潮品集提供

高雄洲際酒店

高雄洲際11/11上午11:11快閃開賣「二食券」1,111元，入住可享「SEEDS大地義式餐廳」或「好客南洋餐廳」午晚餐一客、次日早餐，活動使用期間限至2025/1/24止。

圖／高雄洲際酒店提供

高雄福華大飯店

11/11起至11/15在高雄福華大飯店官網線上訂房，享有每房每晚只要2,311元，此外旗下的Smile One精緻涮涮鍋也有單點波士頓龍蝦買一送一優惠。

圖／高雄福華大飯店提供

遠雄悅來大飯店

即日起至11/15 17:00止，遠雄悅來主題餐廳《英倫西餐廳》、《唐苑中餐廳》、《秋草日本料理》，每組5,000元的餐飲抵用券買10送2、每組10,000元抵用券20送5、每組25,000元餐飲元抵用券50送15。

圖／花蓮遠雄悅來大飯店提供

長榮酒店(台南)

台南長榮酒店推出兩檔雙11優惠，即日起至11/8，豪華雙人房加1,111元連續入住一晚、闔家四人房享加2,222元連續入住一晚，專案不含早餐、住宿日為11、12月指定日期，需透過電話加訂，每日限量5間；第二波優惠11/11至11/14，入住官網訂單任一住房專案之房客，享1,111元加購吃遍天下「自助式晚餐」2客，需於一樓大廳加購。

圖／長榮酒店(台南)提供

【集團、美食餐廳】

王品集團

王品瘋美食App「丰禾 台味風格料理」優惠券，自11/1 15:00起，憑券消費雙人套餐只要1,111元，大吃前菜、主打菜等六道料理。

丰禾 台味風格料理。圖／王品集團提供

即日起到11/30，帶著最愛韓星照片，到韓式燒肉品牌「金咕韓式烤肉」點一客多人套餐，送價值480元極選霜降和牛一份，依此類推。

金咕韓式烤肉。圖／王品集團提供

王品瘋美食App「嚮辣麻辣鍋」優惠券，即日起至11/30，憑券到店內用或外帶，單筆消費滿千即可折抵111元，累計最高可折抵888元。

嚮辣麻辣鍋。圖／王品集團提供

爭鮮餐飲集團

「爭鮮迴轉壽司」及「爭鮮PLUS」指定門市優惠，11/17前點購「炙燒起士秋鮭」、「羅勒赤蝦」，原價40元，優惠價30元。11/18至11/30「鮮蝦壽司」加量不加價3貫30元、「炙燒起士秋鮭」也可享優惠價30元。針對爭鮮APP會員，規劃11/11「限時搶券」活動，於當日上午11:11分～13:11，下載爭鮮APP並加入會員點擊票券夾即可獲得「11盤折1盤」優惠券，價值30元。

圖／爭鮮餐飲集團提供

即日起至11/11，至「爭鮮gogo」購賣任一餐盒或丼飯，即可以優惠價11元，加購「香甜甘栗、香甜小紫薯或香甜小甘薯」。「定食8」也於11月推出優惠活動，「鳳梨柳橙冰茶」原價每杯60元，享「買1送1」；「豚燒串」原價60元，優惠價1串48、2串88元。「MAGiC TOUCH」於11/11當天，可享「黃金炸蝦手卷」第二件11元。

「爭鮮gogo」推出11元加購優惠方案。圖／爭鮮餐飲集團

壽司郎

台灣壽司郎歡度雙11，推出集點回饋活動，只要於活動期間內到全台壽司郎店內消費11次，且每次消費金額達350元以上，即可獲得1,100元折價券。此外，追蹤按讚「台灣壽司郎」官方臉書還能再參加抽獎。

圖／壽司郎提供

小福利麻辣鍋

小福利麻辣鍋推出雙11「鍋物節」活動，活動期間身分證有1111享有優惠。每四人同行，其中一人憑身分證號有4個「1」，單筆消費即可折抵1,111元；每兩人同行，其中一人憑身分證號有3個「1」，單筆消費即可折抵111元。

小福利麻辣鍋。圖／饗賓集團提供

金色三麥

11/11當日加入金色三麥「金釀酒友」，享來店天天啤酒喝半價，半年期2,020元，再贈350ml瓶裝精釀啤酒乙箱、一年期3,999元，再贈350ml瓶裝精釀啤酒三箱。

圖／金色三麥提供

SPORTS NATION運動餐廳

台北大巨蛋的SPORTS NATION運動餐廳，推出雙11「LUV U 3000」活動，智慧取酒卡限時11/11一天開放儲值，儲值3,000元送3,000元(限購乙次，不累贈)。

SPORTS NATION運動餐廳。圖／金色三麥提供

兩餐

兩餐慶雙11特別祭出用餐優惠餐價，即日起至11/15，1至3人選擇「基本方案」每位299元(原價每人349元)，4人同行更只要1,111元(另加10%清潔費)，需注意參與的活動門市日期與公告。

圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽-淡水店粉專

微兜

11/11微兜最強優惠招牌必點義大利麵系列買6送6，一日限定優惠價1,999元

圖／微兜提供

吉豚屋

即日起至11/13在吉豚屋外帶「吉豚雞排丼」，買一碗就送一碗；內用加碼活動，內用1份主餐，即可以優惠價111元，加購「1+1+1趴踢組」，內含酥炸海老、腰內豬排、綠茶/奶茶/豚汁(三選一)。

圖／吉豚屋提供

焦糖楓

連鎖串燒品牌「焦糖楓」迎接雙11，於11/8至11/17活動期間，於全台焦糖楓門市購買11支串燒，即可獲得11元現金折價券(下一筆消費才可使用)，折價券有效期限使用至11/30止。

圖／焦糖楓提供

柒息地串燒居酒屋

連鎖串燒居酒屋柒息地迎接雙11，於11/11至11/15活動期間，只要到門市內用，就可以享有肥美的天使大紅蝦以及美味鯖魚組合買一送一的優惠(組合內含四隻紅蝦與兩份鯖魚)。

圖／柒息地串燒居酒屋提供

beard papa's

11/11限定加碼贈，凡購買beard papa's餅乾奶霜口味泡芙2顆，即可獲得「奧利奧夾心餅乾 3入隨手包」1包，單次消費限贈1包不累贈。

圖／beard papa's提供

COLD STONE

COLD STONE於雙11活動期間，11/11至11/14推出大杯冰淇淋買一送一(不含脆餅/桶裝；價低者為贈送品項)。

圖／COLD STONE提供

Pocky

即日起至11/30，活動期間加入格力高台灣官方LINE帳號，進入「Pocky 奇幻歌聚院」活動頁面，點擊「開始製作Pocky之歌」，依教學完成對話自動生成歌詞並匹配合適的音樂風格，並獲得專屬歌曲。

下載並分享你的專屬歌曲給LINE好友，即可隨機獲得一張Pocky奇幻歌聚院限定桌布，共六款，還有機會抽iPhone 16 Pro 128G、AirPods Max、AirPods 4、Pocky巧克力棒大滿足箱(120入)以及LINE POINTS點數等好禮。

圖／Pocky

【旅遊券、樂園旅遊】

旅天下

旅天下聯合國際旅行社於11/11，官網、全台門市推出機票買一送一、機加酒自由行11,111元起、團體旅遊最低21,111元起。凡下訂雙11活動任一商品，即贈JetFi eSIM 1GB體驗序號，登錄JetFi官網還有機會獲得iPhone、現金禮券等。

圖／旅天下提供

Klook

Klook平台自11/11早上11點至晚上8點推出「整點瘋搶買一送一」，下單即送麥當勞100元兌換券，買一送一優惠包括日本環球影城門票、東京晴空塔門票、東京哈利波特影城、香港迪士尼樂園門票、釜山通行證、越南太陽世界巴拿山門票、泰國水上市場一日遊等。

圖／Klook提供

KKday

KKday一路將下殺到雙11，同樣主打天天都有「買一送一」，且周周下殺8折優惠，不同目的地推出滿額折抵，最高可省8,000元，「買一送一」會包含韓國樂高樂園、日本環球影城、韓國愛寶樂園等人氣樂園及景點。

樂天旅遊

樂天旅遊於即日起至11/20推雙11優惠，主打飯店訂房最低4折，還有獨家85折優惠券可合併使用；11/11、11/18 中午12點再加碼限量300名「快閃5折優惠券」、200名「快閃65折優惠券」。

圖／樂天旅遊提供

小人國

小人國針對身分證活動，民眾於11/8、11/9、11/10、11/11、11/15等指定日期來玩，只要你的民國出生年月日、身分證字號裡頭有擁有２個「１」，現場購票就可用47折的優惠價499元(原價1,050元)暢玩一整天！加碼再送全新複合式親子互動室內樂園「動感新樂園(價值550元，未滿12歲以下兒童適用)

動感新樂園。圖／小人國提供

麗寶樂園渡假區

麗寶樂園渡假區推出限時「超低破盤優惠」，主打不用比價，就能無腦入手！11/10至11/11快閃兩天，麗寶樂園渡假區官網推限量優惠三大套票。套票一：探索世界加天空之夢摩天輪門票再加贈200元餐飲抵用券，只要1,111元(原價1,449元)；套票二：探索世界雙人門票6折1,111元(原價1,798元)套票三：天空之夢摩天輪門票下殺3折，只要111元(原價350元)。

加碼推限量優惠，只需1,111元，讓玩樂體驗再升級，玩探索世界、搭天空之夢摩天輪一次滿足，還加碼贈送200元餐飲抵用券。

圖／麗寶樂園提供

劍湖山世界

劍湖山世界於MOMO購物獨享雙11檔期，即日起至11/11，雙人平日暢遊套票922元，每人461元。票券優惠期間即日起至12/13，限平日使用。

圖／劍湖山世界

義大世界

自11/9至11/11推出雙胞胎同時入園 每位只要111元，需持本人有照證件至現場售票亭購票，門票限當天購買及使用，三胞胎、多胞胎出示證件同享優惠；而非雙胞胎，也可憑相同穿搭享雙人1,111元，相同穿搭優惠方案為兩人一組，須兩人同時至現場票亭購票入園，穿搭標準為兩人全身同單品或同色系搭配。最後售票時間至15:30止

圖／義大世界

【百貨、電商】

Global Mall

Global Mall推出「11.11感謝祭」，萬件商品下殺3折起；20日前線上消費滿3000元現折200元、滿1萬元最高現折1000元，會員下單再抽Apple Watch Series 10；11/9至11/11消費滿1111元輸入折扣碼現折111元、刷Global Mall聯名卡滿額再贈111元抵用券；11日當日享全站指定商品88折、下單不限金額贈111元抵用券。

圖／Global Mall

統一時代百貨台北店

統一時代百貨台北店檔期活動，全館指定櫃滿5,000送200，活動期間使用icash2.0/icash Pay支付滿5,000再送200，於11/9至11/11期間加碼使用icash支付滿11,111再加送500。

此外，11/11當日還有點點成金活動，全館指定櫃單筆消費滿1,111元，會員點數1點現抵2元，最高該筆111點可現抵222元。再攜手館內超過30家品牌推出下殺優惠，如象印ZOJIRUSHI桌上型不鏽鋼保溫壺特價1,111元、TIGER虎牌抗菌加工運動型保溫瓶特價1,111元等。

圖／統一時代百貨台北店提供

Pinkoi

自即起至11/11活動期間內，Pinkoi精選設計品牌滿額享免運；11/11當天消費滿2,222元即贈1111 P Coins.

圖／Pinkoi官網

誠品線上

誠品線上年度「1111狂購盛典」推出3大限定專區，即日至11/11天天全站滿額現折，最高現抵600元等有感回饋，11/11當天再搭配街口支付再享全年最高32%回饋。

圖／誠品線上提供

博客來

博客來推出「狂購好時節」活動，主打「買一送一」和「大組囤貨」優惠，11/1至11/10天天整點搶「111元起」夯品，雙11優惠，11/11至11/12單筆滿1,500元享88折，滿3,000元最高送300元E-Coupon，滿5,000再送3% OPENPOINT。