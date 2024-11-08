快訊

好消息！特教少女名字被改「壞」惹議 生父撤案恢復本名

雙11標錯價！廣生堂燕窩損失百萬 霸氣全認賠「立即出貨」

中職／李雅英曝自學跳「32撞」留後遺症 續約悍將仍是未知數

回歸不到1個月！ 太魯閣晶英宣布「暫停營業」 直到2025年1月中

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書
圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書

颱風屢次重創東台灣！ 停業大半年的太魯閣晶英酒店才剛於10月13日重新回歸，沒想到，太魯閣晶英酒店今(8日)突發出公告，宣布即日起至2025年1月15日暫停旅宿服務！

圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書
圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書

太魯閣晶英酒店於臉書粉專寫下，「康芮颱風襲擊重創東台灣，讓我們對大自然的威力有了更深刻的體會。即便我們已經做足準備，仍無法抵禦這場無情的風雨。」並表示「太魯閣晶英酒店將全力投入修復工作，用心呵護這片家園，即日起至2025年1月15日暫停旅宿服務 (如有更新或調整將再於官網公告)」

圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書
圖／翻攝Silks Place Taroko 太魯閣晶英酒店臉書

太魯閣晶英酒店公告全文：

必須承認、選擇暫停是需要勇氣的

康芮颱風襲擊重創東台灣，讓我們對大自然的威力有了更深刻的體會。即便我們已經做足準備，仍無法抵禦這場無情的風雨。但正是這份經歷，讓我們更加珍惜停下腳步、選擇休息的勇氣與價值。

近日，我們走進供應飯店水源的白楊步道與祥德寺步道，壯麗的山脈景色，洗刷後又是不同的風貌（我們看來是乾淨美麗），只是豪雨沖刷毀壞的橋樑與砂石，讓人倍感無力和心痛，面對如此嚴重的損毀，我們所有人心中都充滿著悲傷與不捨。同時，山區電力也正在查檢整頓中，而暫時失去穩定水源，對我們來說是更是巨大的影響，也代表著飯店無法於近期順利營業。

自然的無常才提醒我們謙卑。在這樣的時刻，我們更加珍惜這片大地，陪伴它一起休養生息。在這段期間，太魯閣晶英酒店將全力投入修復工作，用心呵護這片家園，#即日起至2025年1月15日暫停旅宿服務（如有更新或調整將再於官網公告）。

知道您想回來與我們過生日、聖誕節、一期一會的峽谷跨年、或是單純想回來放空發呆度假，真的很抱歉要讓您與親友失望了… 我們需要時間整理自己、也需要和太魯閣國家公園一起找到力量，過程裡，若有未盡完善之處，請提醒我們，再次感謝您的理解與支持，就在不久的將來，能以美好的姿態迎接每一位旅人的到來。

編輯推薦

相關新聞

回歸不到1個月！ 太魯閣晶英宣布「暫停營業」 直到2025年1月中

回歸不到1個月！ 太魯閣晶英宣布「暫停營業」 直到2025年1月中

每年必拍！南投絕美「曼哈頓懸日」 封街賞景最後機會快把握

每年必拍！南投絕美「曼哈頓懸日」 封街賞景最後兩日快把握

周末第二杯半價！ 星巴克11月歡慶「竹北、斗南」雙門市新開幕 限定商品、活動優惠一次收

周末第二杯半價！ 星巴克11月歡慶「竹北、斗南」雙門市新開幕 限定商品、活動優惠一次收

12／3首航！真航空宣布　秘境航線「台北－務安天天飛」

【旅奇傳媒/編輯部報導】真航空將於12/03全新啟航台北至韓國務安航線，此為真航空拓展在台航線的重要一步，誠摯邀請旅客一同體驗且愜意之秘境航線。 新航線的開通，象徵著真航空致力于提升台灣與韓國間雙

最後倒數！ 2024 ITF線上旅展「集團飯店餐券、住宿券、泡湯券」優惠盤點 實體買不夠 線上繼續挖寶

實體買不夠、線上繼續搶！ 2024 ITF線上旅展「飯店餐券、住宿券」優惠倒數 快把握最後機會

春節連假都適用！國聯飯店限時8天 客房超值價2,888元

國聯大飯店搶搭雙11購物節熱潮，11月11日到18日推出限時8天快閃優惠，開放明年1、2月訂房，不分平假日皆適用，精緻客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。