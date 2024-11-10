馬來西亞文化日登場 在台搶先體驗大馬風味

【旅奇傳媒/編輯部整理】馬來西亞近年也興起文青風，透過市街再造或是老屋新生的方式，保留歷史味道的同時也帶來一股趣味的活力。其中，擁有 140 年歷史的吉隆坡茨廠街更是近年的打卡熱點，不論是傳統美食或是設計小物，漫步其中好吃好玩又好逛！對大馬文化有興趣的朋友，也可以在11/09-11/10的週末參加「馬來西亞文化日」市集，一秒到大馬品味在地的美食及體驗。

馬來西亞街區限時現身台灣 體驗道地美食和文化

馬來西亞在台灣的年度盛事「馬來西亞文化日 Hari Budaya Malaysia」是由馬 來西亞商業及工業協會（MayCham）攜手馬來西亞友誼及貿易中心（MFTC） 及觀光處（馬來西亞觀光局）等相關單位共同籌辦，今年已是第三屆的活動將 於11/09-11/10在國立台灣博物館南門廣場與小白宮盛大進行。集結眾多在台灣的馬來西亞餐飲、文創品牌和傳統藝術團隊，限時 2 天的馬來西亞市集，將在台北重現馬來西亞。現場不僅有許多道地美食，還提供傳統童玩遊戲、DIY 手作等文化體驗，讓台灣民眾宛如一秒飛到馬來西亞。

此外，本次活動還特別邀請了馬來西亞著名的「馬六甲文化藝術團（Briged Seni Melaka）」跨海帶來精彩的文化表演。該藝術團將融合馬來、印度、華人 及當地原住民的多元文化，呈現精彩的舞蹈與歌曲，邀請民眾一同共襄盛舉、 欣賞馬來西亞豐富而多元的文化底蘊。

▲第三屆馬來西亞文化日將於11月9日至10日於國立台灣博物館南門廣場與小白宮舉辦。 圖：馬來西亞商業及工業協會(MayCham)／提供

鬼仔巷：穿越到 60 年代的懷舊時光

茨廠街的後巷「鬼仔巷」裡並沒有真正的鬼！「鬼仔」指的是過去在巷弄中嬉 鬧玩耍的小孩們。這裡以 60 年代的懷舊壁畫，重現吉隆坡唐人街的黃金歲月，在這裡可以看到磨刀師傅、書法家、玩彈珠的小孩，還有風俗女郎、包租婆和理髮師，掃描壁畫旁的 QR Code，不只可以看到這些人物的故事，甚至還能聽到他們的聲音，宛如活生生的人物穿越時空與遊客互動。這裡除了有趣的壁畫藝術外，近年來還陸續進駐了幾間充滿文青風格的餐飲酒吧，使該地瞬間成為熱門打卡景點，吸引了眾多海外遊客前來遊玩。

▲鬼仔巷一隅。 圖：Kwai Chai Hong Instagram／來源

REXKL 麗士雜錦：老戲院華麗變身的迷宮書店

前身為戲院的 REXKL 麗士雜錦，近年來翻修成複合式商場，不僅吸引了眾多餐飲、文創品牌進駐，還經常作為各類活動展覽的空間使用。其中，商場內最具特色的亮點莫過於二樓的 BookXcess 書店，這座占地6,000平方英尺的書店在設計上保留了老戲院原有的格局與斑駁的外牆，其利用階梯段差設置高低書架，營造出強烈的視覺效果，宛如置身於迷宮之中。店內收藏超過八萬本書籍，彩虹色調的書牆搭配蜿蜒曲折的空間，讓該地成為一大熱門的打卡勝地。

▲REXKL 麗士雜錦建築外觀。 圖：馬來西亞觀光局／來源

▲REXKL 麗士雜錦 BookXcess 書店內部。 圖：馬來西亞觀光局／來源

中央藝術坊：傳統市場再生文創藝術中心

中央藝術坊是馬來西亞最具代表性的文化藝術中心之一，前身為一座建於1888 年的傳統市場，如今已蛻變為市集控最愛的文創天堂。馬來、華人、印度等各 族群的手工藝品、文創商品和紀念品隨處可見，不只可以找到許多獨具特色的 伴手禮，還可以體驗馬來西亞的傳統工藝「峇迪蠟染」，將自己的手作紀念品 帶回家！每逢週末，中央藝術坊還會舉辦創意市集，吸引當地眾多藝術家和手 作職人參加，帶來更多富有當地特色的文創商品和手工藝品，喜歡挖寶的朋友 絕對不能錯過！

▲中央藝術坊的室內市集。 圖：中央藝術坊／來源

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