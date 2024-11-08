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每年必拍！南投絕美「曼哈頓懸日」 封街賞景最後機會快把握

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書
圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書

絕美懸日又來了！ 南投市區每年11月的「懸日」美景快搶拍，南投市民族路可眺望夕陽在八卦山脈灑落的黃金色光芒，已有不少民眾到達封街現場，欣賞跟拍攝這一幕難得的美景，南投市公所亦比照往年封街，邀民眾一同把握在接下來的星期五、六的下午4點過後前來捕捉美景！

圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書
圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書

張嘉哲（南投市長）於7日在臉書分享多張照片表示「每年必拍美景！南投版曼哈頓奇緣又來囉！為了讓大家安心賞景、盡情拍照，南投市公所每年舉辦封街，讓大家拍好拍滿」，同時也提到由於太陽太強，加上雲層擾亂等問題，真的好難拍喔，徵求有人拍出好照片，歡迎在留言分享給大家欣賞。

圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書
圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書

圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書
圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書

這處位於南投市民族路上的秋冬奇景，於每年2月、11月都有機會出現懸日美景，夕陽會如蛋黃般懸掛在八卦山脈之上，完美地穿梭在兩旁建物之間，被稱為南投版的「曼哈頓奇緣」，總是吸引無數攝影愛好者追拍，捕捉這難得的一瞬間美景。

圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書
圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書

南投市公所連3天在民族路（從大同街到南陽路）及公園街（從民權街到龍井街）實施封街管制，保障拍攝順利進行，同時，依中央氣象署公告，今天(8日)懸日出現在下午4時42分至5時5分之間，只有短短20分鐘，請加以把握。

圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書
圖／翻攝張嘉哲（南投市長）臉書

圖／南投縣政府提供
圖／南投縣政府提供

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公園 懸日 曼哈頓懸日 美景

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