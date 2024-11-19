2024風格旅遊節推出VIP「專屬私享包廂」！6個理由告訴你，為什麼要揪朋友一起來

2024風格旅遊節在松菸生態池湖畔的木棧道上，與璐露野團隊聯合策畫專屬風格城市6人包廂，璐露野是打造風格空間的專家，以氣氛絕佳的「白色野餐」聞名，因此這次的包廂的陳列擺設也獨具品味，怎麼拍照打卡都好看，很適合揪朋友，6個人一起熱鬧開箱VIP包廂。

此外，還有以下這6個理由，讓人不能錯過風格旅遊節的「專屬私享包廂」！

超chill的唯美包廂環境裡，一定要有美味茶點陪伴大家共度放鬆談天的時光，晶華酒店所準備的九宮格甜點美得令人目不暇給，精選各國經典人氣糕點，在舌尖走訪世界一圈。

有代表法國波爾多的可麗露、奧弗涅的覆盆子水果軟糖、來自洛林的檸檬瑪德蓮、以及Visitandine修道院的榛果費南雪；瑞士則有巧克力草莓、邁林根的蛋白霜（Meringue）、美國軟餅乾（Soft cookies）和香蕉蛋糕（Banana cake）；以及英格蘭的蘋果酥菠蘿（Apple crumble）。

2. gonnaPLUS限定風格套餐

除了甜點，好肉好菜也是生活必需品；人氣地中海料理餐廳gonnaPLUS（gonna+）為專屬私享包廂特製異國美食套餐，以最好的肉品、多色蔬果全程手工自製料理，端出西班牙火腿乳酪盤、瑪格麗特方形pizza、青醬海鮮方形pizza、超美麗女神酪梨沙拉、松露和牛三明治、牛肝蕈雞肉奶油水管麵、西班牙風味白酒淡菜，不只吃得飽足過癮，更是豐富視覺饗宴。

gonnaPLUS限定風格套餐。圖片來源｜風格旅遊節提供

3.風格香氛體驗

香氛體驗呈現屬於你的風格旅遊，在50分鐘的體驗課程中，由國際香氛藝術協會的專業香水藝術師帶領每個人找出最適合各自靈魂的香味，結合感性與理性展現自我，給予生活更多可能性。

在香氛體驗中能了解適合你的香氣，認識調香基礎入門（調香原理說明、調香基礎步驟、分辨前中後味、氣味的組合變化），並讓你親自調配一款專屬法式香水，既有趣又能香香的，心情愉悅一整天。

風格香氛體驗。圖片來源｜風格旅遊節提供

4.專屬拍立得攝影紀錄

和好朋友一起參加活動吃喝玩樂，怎麼能少了拍照記錄？風格旅遊節安排攝影師為大家留下難忘的回憶。

5.裝滿好禮的風格隨行袋

報名VIP包廂可獲得每袋皆含價值超過500元，內含多款品牌精選好禮的「風格隨行袋」，如精品級客製禮贈品品牌「SESN夏樹沐石」× 欣傳媒的聯名永續禮盒，包含方便攜帶，以綠豆製成的沐浴餅、質地像果醬的潔顏凝膏、萬用收納盒；還有樸樹咖啡 Pure Coffee 濾掛包、日日好食的美味控醣麵、長榮航空／阿聯酋航空／土耳其航空等旅行小物、品牌盥洗包，驚喜陸續增加中！

「風格隨行袋」與SESN夏樹沐石×欣傳媒的聯名永續禮盒。圖片來源｜風格旅遊節提供

6.有機會抽中加拿大航空不限航點單程機票

只要購買2024風格旅遊節活動套票，都能獲得一次抽獎機會，每人限參加一次，有機會贏得價值約6萬元的「加拿大航空不限航點單程機票一張」及利百代20吋行李箱喔！

2024風格旅遊節「專屬私享包廂」

11/23晚場（15:30～19:00）

11/24午場（10:30～14:00）

11/24晚場（15:30～19:00）

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302189