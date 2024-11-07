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從安全友善升級永續模範 智森強強聯手推動台灣綠色旅遊浪潮 全台唯一EarthCheck認證「晶華酒店」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
「2024永續旅遊薈萃」論壇活動出席，（左起）今周刊研發長王之杰、遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生、愛爾蘭都市發展總監Jenny De Saulles、EarthCheck 首席永續發展官 Steve Newman、RCI智森永續顧問公司創辦人暨總經理簡碩賢、中華民國交通部觀光署副署長林信任、EarthCheck 創辦人兼執行長Stewart Moore、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、PwC資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、澳洲格里菲斯大學實務教授Daniel Gschwind、菲律賓發展研究所、亞洲管理學院教授John Paolo Rivera、EarthCheck業務發展及銷售副總 André Russ。
「2024永續旅遊薈萃」論壇活動出席，（左起）今周刊研發長王之杰、遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生、愛爾蘭都市發展總監Jenny De Saulles、EarthCheck 首席永續發展官 Steve Newman、RCI智森永續顧問公司創辦人暨總經理簡碩賢、中華民國交通部觀光署副署長林信任、EarthCheck 創辦人兼執行長Stewart Moore、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、PwC資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、澳洲格里菲斯大學實務教授Daniel Gschwind、菲律賓發展研究所、亞洲管理學院教授John Paolo Rivera、EarthCheck業務發展及銷售副總 André Russ。

全球永續旅遊認證組織EarthCheck與國內外ESG認證整合專家RCI智森強強聯手，日前將年度ICF全球峰會移師臺灣，帶領產官學研探索與實踐綠色旅遊願景，藉由產業領袖的知識分享，開啟永續與有責任的觀光浪潮新篇章，使臺灣從安全友善朝永續模範之路邁進。

在「2024 ICF永續旅遊薈萃」論壇開場，EarthCheck創辦人兼執行長Stewart Moore表示，EarthCheck重視自然與文化的深度聯結，通過創新思維與科學方法，以數字科學為基礎，策略性思考長期管理運營模式，重新定義行業並建立夥伴關係，平衡經濟發展與生態保護，讓旅遊與世界相遇的同時，也能達成自然共生，創造國際永續旅遊典範。

同為主辦方之一的-RCI智森永續顧問公司創辦人暨總經理簡碩賢表示，臺灣被國際評比認為是全球最安全友善國家，過去智森的客戶群是以住宅、商辦與工廠等場域為主，3年前遇到EarthCheck，認為EarthCheck在旅遊飯店、餐廳等永續推動上兼顧理想與實務，非常適合臺灣產業，進而有了合作緣分，成為EarthCheck在臺灣的唯一官方代表，也協助國內飯店龍頭之一的晶華國際酒店取得認證。

借鏡海外經驗　探索旅遊業淨零策略

為了向海外典範取經學習，論壇邀請愛爾蘭都市發展總監Jenny De Saulles、菲律賓發展研究所暨亞洲管理學院教授John Paolo Rivera、澳洲格里菲斯大學實務教授Daniel Gschwind分別介紹各國的做法。

Jenny De Saulle表示，愛爾蘭受氣候變遷影響，淹水、海岸侵蝕都增加旅遊保險費與安全風險，同時導致水資源匱乏與觀光景點受損，迫使政府出面為創造工作機會與促進社會融合而努力，提升永續生計與人類福祉，維持行業韌性與聲譽。

John Paolo Rivera認為邁向永續的前提是所有人都必須參與其中，除照顧需求與供應面外，也必須賦能旅客，當地方社群、地方政府與中央政府三方能合作，產出法規，使利害關係人遵循規範，強化生態保育、創造生計進而落實可持續發展的永續。Daniel Gschwind說明旅遊業界、地方人士與政府如何透過長達20年的合作努力，為2000公里的澳洲大堡礁永續而努力。

EarthCheck首席永續發展官Steve Newman表示，極端氣候導致全球必須針對觀光風險做好準備與調適，不僅影響旅遊規劃、產業投資與運營，特別是開發中與小型海島型國家，明明影響甚鉅，卻很少被具體識別出來，且航空與海運不在國家承諾中，缺乏實現轉型的具體行動，「擘畫了美好路徑後，卻沒告訴產業界該如何做。」

在財務成本與規模上，目前永續旅遊占全球旅遊經濟不到1%，世人對2050淨零框架下的旅遊產業面貌會長成什麼模樣仍缺乏清楚輪廓。Steve Newman強調，根據世界旅遊觀光協會（WTTC）所提出的相關統計數據，旅遊產業在範疇3的碳排量可達4成，其中旅行社與線上旅行社被認為較容易達成減碳對象，而住宿與目的地活動目標在2040年達成碳中和，航空與郵輪則因難度較高，可能得在2050年才能達標。

推動落地實踐　參與共創可持續觀光

反觀，臺灣也有越來越多旅宿、餐飲業者朝永續之路精進。晶華國際酒店身為臺灣唯一一家EarthCheck認證酒店，集團董事長潘思亮強調：「永續觀光不是專案計畫，必須是文化、運營的一部分，落實在日常中的每一個環境。」跟著EarthCheck的指標，不僅幫助晶華大幅縮短取得認證時間，半年內成功減下25%耗能，提供客戶更好的體驗品質，讓永續成為集團DNA。

同樣有前瞻思維的還有中華航空、遠雄海洋公園、一週二次蔬食等企業，分享在不同產業的轉型策略與行動成果。同場，還有PwC資誠永續發展與台灣德國萊茵TÜV從專家與顧問角度提出如何兼顧永續與營收，並擬定策略與長期監測、追蹤與績效指標，必要時借力使力，以自主減碳爭取更多優勢。為期三日的ICF永續論壇也申請了EventCheck認證，以符合 ISO20121活動永續性管理系統，計算活動碳足跡，以表明對舉辦永續活動和會議的承諾。

「打造旅遊目的地的永續成長藍圖」與談貴賓（左起）EarthCheck 創辦人兼執行長Stewart Moore、PwC資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、愛爾蘭都市發展總監Jenny De Saulles、RCI智森永續顧問公司創辦人暨總經理簡碩賢、今周刊研發長王之杰。
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台北晶華酒店成為全台唯一一家取得EarthCheck認證飯店，（左起）圖為EarthCheck 執行長Stewart Moore、台北晶華酒店董事總經理吳偉正、RCI智森永續設計顧問總經理簡碩賢。
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