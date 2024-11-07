周末第二杯半價！ 星巴克11月歡慶「竹北、斗南」雙門市新開幕 限定商品、活動優惠一次收

在年末一連串歡慶氛圍中，星巴克於本周六限定一日推出「第二杯半價」優惠。同步迎接星巴克11月雙門市新亮相，其中「竹北嘉豐南門市」為竹北第一家有穿廊車道服務的門市、「雲林斗南門市」則是首家以摺飛機為造型主題，充滿趣味的外型設計。

星巴克於11/9周六限定一天推出「集團同慶 第二杯半價」優惠，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量冰熱、口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠。單筆交易最高限購4杯(二杯支付原價、二杯支付半價)，並限定當場一次領取。

圖／星巴克官網

星巴克「竹北嘉豐南門市」為竹北第一家有穿廊車道服務的門市

竹北嘉豐南門市。圖／星巴克提供

星巴克竹北嘉豐南門市，整體建物橫跨兩種建築形式，搭配建材上使用黑色熔岩石牆磚與紋理混凝土飾面形成對比，在分割的區塊間帶來沉穩調性。室內延伸木質裝潢基調，加入各種線型的間接照明外，搭配大自然景色色彩鮮豔的壁畫，提供附近住戶或來往顧客一個可以在此品飲咖啡，放鬆心靈的綠洲空間。

竹北嘉豐南門市。圖／星巴克提供

呼應「竹北嘉豐南門市」對面的水圳森林公園，限定推出「黑立體繡花小禮袋」限定商品，將經典熱銷的女神 Logo 小禮袋提袋，以蓬鬆、具有立體感的毛巾繡工藝呈現；也運用圖意象設計的「竹北嘉豐南隨行卡」，將品牌咖啡特色、門市建物、DT 汽車，城市綠化景象等，使用電路板方式相互串聯，非常具有特色。

竹北嘉豐南門市。圖／星巴克提供

星巴克「雲林斗南門市」首家以摺飛機造型為主題設計門市

雲林斗南門市。圖／星巴克提供

星巴克首家進駐斗南鎮的「雲林斗南門市」，靈感源自斗南鎮舊稱「他里霧」，以摺紙的四方型作外牆基礎堆疊，並刷上溫潤木紋，與左側白色倒三角邊牆面和白屋頂形成強烈對比，入口三角造型門簷為折紙飛機的開頭，邀請大家享受開闊的平原景致，啟程飛行。

雲林斗南門市。圖／星巴克提供

門市內也以木製雙色三角形天花板鋪滿吧台上方延伸至客席，搭配綠色後吧台磁磚和連接滿版咖啡樹花朵綻放的藝術牆面，為顧客提供了一個活潑舒適的環境。

雲林斗南門市。圖／星巴克提供

限定推出「星起程女神隨行杯袋」及「星起程女神提袋」，以幾何折角造型構築出猶如摺紙飛機般的門市造型為發想，並巧妙的加入星巴克外帶杯的天空色調袋型設計，另有「雲林斗南隨行卡」將門市建物坐落於各種綠色色調型塑出的平原風光，乘載著顧客一起享受旅途中美好的咖啡時光。

雲林斗南門市。圖／星巴克提供

【竹北嘉豐南門市】

地址：新竹縣竹北市嘉豐南路一段100號

電話：03-6672193

營業時間：週一~週日 06:30~21:00

開幕活動：

一、11/10前，凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項乙個。

二、11/30前，於竹北嘉豐南門市憑當日單筆消費滿1,000元發票，可獲得星巴克小熊臨時停車號碼牌乙個；當日單筆消費滿2,200元發票，還可獲得星巴克隨身保暖毯乙個。

三、11/30前，單筆購買$1350紙本飲料券乙本，即可獲得星巴克輕時尚手提收納包乙個。

四、11/30前，原價購買指定咖啡用品乙個，即可點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。

五、11/30前，購買竹北嘉豐南隨行卡乙張，即可享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。

竹北嘉豐南門市。圖／星巴克提供

【雲林斗南門市】

地址：雲林縣斗南鎮建國一路340號

電話：05-5974482

營業時間：週一~週日07:00 ~ 21:30

開幕活動：

一、12/8前，憑當日單筆消費滿1,200元發票，即可獲得星巴克小熊手機掛繩乙個；當日單筆消費滿2,200元發票，即可獲得星巴克隨身保暖毯乙個。

二、12/8前，凡單筆購買$1350紙本飲料券乙本，即可獲得星巴克休閒肩背袋乙個。

三、12/8前，凡持雲林斗南門市隨行卡，即可享點購兩杯大杯(含)以上相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。

四、11/15前，星禮程會員單筆消費滿350元以上，即可獲得好友分享券乙張。