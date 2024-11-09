2人同行1人免費！ 台灣觀巴搭配「台灣觀光100亮點」 精緻小團旅遊最划算

【旅奇傳媒/編輯部報導】趁涼爽的天氣，4人即可成行的「台灣觀巴」小團旅遊模式正夯，交通部觀光署至2024年12/31止推出「台灣觀巴」2人同行1人免費優惠活動（即買一送一）持續進行中，觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）同步響應本優惠，歡迎國內外遊客多加利用台灣觀巴探訪皇冠海岸美麗的地景、自然與人文風采。

▲老梅綠石槽。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

為推廣皇冠海岸山海多元主題，北觀處以觀音山、野柳地質公園及和平島地質公園為遊程3大主軸，串聯新北十三行博物館、八里渡船頭老街、左岸公園、九份、十分、深澳鐵道、基隆正濱漁港色彩屋、國立海洋科技博物館、潮境公園等景點，推出「台灣觀巴」7條行程，包含「擁抱觀音山～漫遊左岸一日遊」、「繽紛海港 秘境基隆一日遊」、「愛遊和平島基隆廟口夜市一日遊」、「野柳平溪北台灣雙星必遊一日」、「野柳、九份一日遊」、「漫遊皇冠北海岸二日遊」及「鷄籠．基隆｜走入時光隧道，探索基隆歷史二日遊」，藉由台灣觀巴帶領遊客深度體驗在地特色。

▲基隆廟口夜市。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳煜川處長表示，只要預先報名「台灣觀巴」，專車就會在台北車站、松山機場或台北市區各飯店負責接送，車上有專人導覽解說或提供多國語言之語／影音導覽及免費 Wi-Fi 等友善服務，不開車即可輕鬆遊觀音山賞自然生態、遊野柳及和平島賞奇岩地景、遊金山萬里享溫泉好湯等，相當適合國內外自由行遊客。同時提醒遊客乘車出遊請繫好安全帶，並依自身需求投保旅遊平安險，讓您旅遊安全更有保障。

▲野柳地質公園燭台石。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

「台灣觀巴」目前2人同行1人免費優惠持續辦理至12/31止。另觀光署為協助0403花蓮震災當地觀光產業復甦，期盼連動宜花東旅遊，吸引旅客前往，至12/31止持續進行「台灣觀巴」宜花東2折優惠，在優惠活動中有9家業者提供24條套裝旅遊行程，也歡迎遊客一同前往宜花東旅遊！

▲觀音山林梢步道。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

此外，交通部觀光署日前攜手全台各縣市政府推出「台灣觀光100亮點」，共同將全台觀光100處亮點的多元特色、主題活動與旅遊好康推薦給國內外旅客。觀光署與各縣市政府規劃一連串系列活動，包含由各縣市輪流當主打星的「環島月月 Party」與「亮點集時樂」電子集章活動，將自即日起同步開跑一整年，還有「台灣百 WAY」、「風格旅遊 Chill」、「環島樂遊 Trip!」、「壯遊心體驗」等各波段行銷活動，超過百萬元旅遊好禮等你抽，玩遍100亮點還有機會賺旅遊金！

北觀處推出台灣觀巴行程內的和平島地質公園及基隆廟口夜市也都是100亮點景點，後續配合打卡活動，也都可以獲得神秘小禮物，活動詳情請參閱「北觀粉絲團-幸福北海岸」臉書粉絲專頁；「北海岸及觀音山國家風景區管理處」官網之「台灣觀巴行程」網頁；「台灣觀光100亮點」官網。

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