泰越捷航空開啟「曼谷－沖繩」航線 擴展遊客度假新選擇

（左5）泰越捷航空執行副總裁梁長安 An Luong Truong 和（左4）財團法人沖繩縣產業振興公社台北事務所所長上江洲辰德、（左3）財團法人沖繩縣產業振興公社台北事務所副所長江怡欣、（右3）泰越捷航空台灣總代理金遠東國際旅行社董事長陶世龍、（右2）泰越捷航空台灣總代理金遠東國際旅行社總經理吳麗萍共同發布啟航曼谷－沖繩航線。 圖：泰越捷航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】越捷泰國的版圖再度延伸至日本，成功開通最新航線，連接台北與沖繩。首航航班於桃園國際機場（TPE）和那霸國際機場（OKA）舉行溫馨的歡迎儀式，象徵連接旅客至沖繩之美的新篇章。

▲泰越捷航空曼谷－沖繩航線首航航班於桃園國際機場和那霸國際機場舉行溫馨的歡迎儀式。 圖：泰越捷航空／提供

首航班機從曼谷（素萬那普機場）出發，經台北轉機飛往沖繩，並在台北受到歡迎儀式與水門禮的祝福送行。機上乘客欣賞越捷泰國機組人員的「愛的飛行」舞蹈表演，並享用航空公司天空咖啡（Sky Café）特調飲品，以及紀念首航的精美禮品。

▲乘客開心選搭泰越捷航空曼谷－沖繩航線。 圖：泰越捷航空／提供

航班抵達那霸國際機場後，來自曼谷（素萬那普機場）的首航 VZ570 航班的乘客受到沖繩縣文化、觀光及體育局長室的室長森滿里人（Shin Moromizato）、沖繩觀光會展局資深執行董事本鳥宏樹（Hiroki Matori）、那霸機場大樓公司執行董事山川哲男（Tetsuo Yamakawa）先生，以及越捷泰國執行副總裁 An Luong Truong 先生的熱情歡迎。

越捷泰國執行副總裁 An Luong Truong 表示，「今天，我們慶祝越捷泰國新開通的曼谷－沖繩航線，航班在台北有便捷的一小時轉機時間，並提供行李直掛服務，展現了我們擴大區域連接性及滿足日益增長的旅遊需求的承諾。這條航線每週多次運行，將曼谷、台北和沖繩的旅客連接在一起，促進三地的旅遊業、文化交流和經濟成長。感謝我們的合作夥伴和乘客，使這一里程碑成為現實。我們期待未來能提供更優質的旅遊體驗，並促進泰國、台灣與日本之間更緊密的聯繫。」

台北至沖繩的航班於台灣桃園國際機場（TPE）下午14:45起飛，於下午17:05抵達那霸機場（OKA）；回程航班於下午18:05從沖繩起飛，並於下午18:45抵達台北（均為當地時間）。

沖繩以其迷人的海灘、清澈的海水和豐富的文化遺產而聞名。遊客可以探索首里城等歷史地標、潛入色彩繽紛的珊瑚礁，並沉浸於日本與琉球文化的獨特融合之中。除了自然美景和歷史之外，沖繩還提供令人垂涎的美食體驗，例如沖繩蕎麥麵以及當地海域的新鮮海產。沖繩以其溫暖的氣候和宜人的氛圍，一年四季皆是放鬆和冒險的理想目的地。

泰越捷航空於2024年榮獲 Global Brand Awards「泰國最快速成長航空品牌」殊榮，並持續擴大其現代化的空中巴士 A320 和 A321 機隊。同時，泰越捷也榮獲 International Finance Magazine 頒發的「2024年最友善乘客機艙服務」獎項，充分體現其「友善且有趣」的服務理念，並致力於「安全」、「準時」與「價格親民」的價值承諾。此次新航線的開通，不僅擴展了旅遊選擇，也進一步鞏固了泰國與日本之間的經濟及文化聯繫。了解航班時刻表及更多優惠詳情，請查詢官網：www.vietjetair.com。

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