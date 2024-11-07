泰越捷航空開啟「曼谷－沖繩」航線 擴展遊客度假新選擇
【旅奇傳媒/編輯部報導】越捷泰國的版圖再度延伸至日本，成功開通最新航線，連接台北與沖繩。首航航班於桃園國際機場（TPE）和那霸國際機場（OKA）舉行溫馨的歡迎儀式，象徵連接旅客至沖繩之美的新篇章。
首航班機從曼谷（素萬那普機場）出發，經台北轉機飛往沖繩，並在台北受到歡迎儀式與水門禮的祝福送行。機上乘客欣賞越捷泰國機組人員的「愛的飛行」舞蹈表演，並享用航空公司天空咖啡（Sky Café）特調飲品，以及紀念首航的精美禮品。
航班抵達那霸國際機場後，來自曼谷（素萬那普機場）的首航 VZ570 航班的乘客受到沖繩縣文化、觀光及體育局長室的室長森滿里人（Shin Moromizato）、沖繩觀光會展局資深執行董事本鳥宏樹（Hiroki Matori）、那霸機場大樓公司執行董事山川哲男（Tetsuo Yamakawa）先生，以及越捷泰國執行副總裁 An Luong Truong 先生的熱情歡迎。
越捷泰國執行副總裁 An Luong Truong 表示，「今天，我們慶祝越捷泰國新開通的曼谷－沖繩航線，航班在台北有便捷的一小時轉機時間，並提供行李直掛服務，展現了我們擴大區域連接性及滿足日益增長的旅遊需求的承諾。這條航線每週多次運行，將曼谷、台北和沖繩的旅客連接在一起，促進三地的旅遊業、文化交流和經濟成長。感謝我們的合作夥伴和乘客，使這一里程碑成為現實。我們期待未來能提供更優質的旅遊體驗，並促進泰國、台灣與日本之間更緊密的聯繫。」
台北至沖繩的航班於台灣桃園國際機場（TPE）下午14:45起飛，於下午17:05抵達那霸機場（OKA）；回程航班於下午18:05從沖繩起飛，並於下午18:45抵達台北（均為當地時間）。
沖繩以其迷人的海灘、清澈的海水和豐富的文化遺產而聞名。遊客可以探索首里城等歷史地標、潛入色彩繽紛的珊瑚礁，並沉浸於日本與琉球文化的獨特融合之中。除了自然美景和歷史之外，沖繩還提供令人垂涎的美食體驗，例如沖繩蕎麥麵以及當地海域的新鮮海產。沖繩以其溫暖的氣候和宜人的氛圍，一年四季皆是放鬆和冒險的理想目的地。
泰越捷航空於2024年榮獲 Global Brand Awards「泰國最快速成長航空品牌」殊榮，並持續擴大其現代化的空中巴士 A320 和 A321 機隊。同時，泰越捷也榮獲 International Finance Magazine 頒發的「2024年最友善乘客機艙服務」獎項，充分體現其「友善且有趣」的服務理念，並致力於「安全」、「準時」與「價格親民」的價值承諾。此次新航線的開通，不僅擴展了旅遊選擇，也進一步鞏固了泰國與日本之間的經濟及文化聯繫。了解航班時刻表及更多優惠詳情，請查詢官網：www.vietjetair.com。
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