12／3首航！真航空宣布 秘境航線「台北－務安天天飛」
【旅奇傳媒/編輯部報導】真航空將於12/03全新啟航台北至韓國務安航線，此為真航空拓展在台航線的重要一步，誠摯邀請旅客一同體驗且愜意之秘境航線。
新航線的開通，象徵著真航空致力于提升台灣與韓國間雙方交流邁出重要里程。「務安」，位於韓國全羅南道西部，作為韓國充滿自然美景與文化歷史的特色地區，將成為旅客探索旅遊新天地的最佳選擇。真航空「台北務安天天飛」，讓旅客得以更隨意且方便地前往探索新境界。
真航空強調：「我們非常高興能夠推出這條全新的航線，這不僅為旅客提供更多旅遊選擇，也將進一步促進台韓間之商務與旅遊交流。期待著每位旅客都能夠愉悅地享受全新旅程。」
代理旅行社中，可樂、雄獅、易飛、五福、旅天下、百威、信安均提供獨家包裝旅遊行程，專業導遊帶領遊玩務安，絕對讓愛玩的遊客們流連忘返！
真航空為韓國國內經營最多國內航線的航空公司，並擁有國際航線36條，包含「台灣、日本、中國、越南、寮國、泰國、菲律賓」等地區；機隊規模30餘架飛機，分別有 B737-800、B737-900、B737-8、B777-2 等機型。台灣市場則是選用最新、最寬敞、最高規格的波音777執飛台北－仁川航線。
真航空精進提升顧客體驗，並不斷擴展航線網絡。未來，公司將與時代俱進，不斷關注市場需求，為旅客提供更多便捷的服務。了解航班時刻表及更多優惠詳情，請至「真航空」查詢官網。
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