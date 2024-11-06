最後倒數！ 2024 ITF線上旅展「集團飯店餐券、住宿券、泡湯券」優惠盤點 實體買不夠 線上繼續挖寶

2024年「ITF台北國際旅展」在本月4日風光落幕了，不小心錯過優惠或是現場還沒買夠的朋友，可以再好好把握業者推出的「線上旅展」優惠，各家紛紛祭出了美食券及住宿券，還可以繼續挖寶，快把握最後倒數機會！

●「晶華國際酒店集團」

➤線上旅展至11/8 晚上19:00

晶華集團原訂線上旅展與實體旅展同步，經好評限定再延長至11/8的晚間19點止，集結旗下台北晶華的優惠自助餐券，可使用於栢麗廳、大直泰市場、三燔北投的平日自助美饌早餐雙人環遊券，只要1,399元，「晶采假期」精緻客房住宿券最低也只要4,999元。

圖／晶華國際酒店集團

●「煙波國際觀光集團」

➤線上旅展至11/8 中午12:00

煙波集團最超值的就屬「九館聯合住宿券」20張券組，優惠價4.4萬元，平均一張只要2,200元，即可任選全台九間飯店入住。其中超值的「花蓮太魯閣-山闊館」海景家庭房原價30,800元，線上旅展最低價只要4,400元入住，最適合全家大小旅行花東。

圖／煙波國際觀光集團

●「六福旅遊集團」

➤線上旅展至11/10

「六福旅遊集團聯合住宿券」可在關西六福莊、六福萬怡、六福居使用，每套5張19,995元，每張3,999元，持券1張可入住位於中山南西商圈的都會景觀套房，持券2張可入住全台唯一的動物園飯店關西六福莊，雙人入住樓中樓肯亞草原客房含早餐，還能獲得連續暢遊六福村主題遊樂園兩日入園手環。

圖／六福旅遊集團

●「國泰飯店觀光事業」

➤線上旅展至11/10

連年暢銷的國泰飯店觀光事業「聯合住宿券」售價3,500元，今年推出「和逸飯店全台五館聯合住宿券」買10送1優惠，全台和逸飯店皆適用，還含早餐；另有THE Lounge平日套餐通用餐券，最低76折優惠，一張只要320元。

圖／國泰飯店觀光事業

●「華泰大飯店集團」

➤線上旅展至11/11

華泰大飯店集團在旅展期間推出超值優惠，位於台北中山區的公寓式酒店「華泰瑞舍」只要3,899元就能入住豐盛客房；而位於墾丁的「華泰瑞苑」的經典客房住宿券，含兩客早餐只要5,188元，超夢幻限量販售，一定要把握機會！

圖／華泰大飯店集團

●「宜蘭綠舞國際觀光飯店」

➤線上旅展至11/11

宜蘭綠舞飯店出遊首選「玥」雙人客房，一泊二食只要5,888元、一泊三食只要7,288元起；親子或好友結伴出遊有「嵐」山景家庭四人房可以選擇，每晚8,588元起；多人同遊還可考慮「豪華庭園Villa」六人包棟入住每人只要2,982元，「豪華湖畔Villa」六人包棟入住每人只要4,748元，還再加贈二人免費入住！

圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店

●「北投麗禧溫泉酒店」

➤線上旅展至11/10 晚上23:00

北投麗禧溫泉酒店的「雅緻山景客房一泊一食住宿券」享71折，每張售價11,500元，可入住15坪雅緻山景客房、含早餐2客；另也有2024「露天風呂套票」每套10張，售價13,000元，約72折，以及「雙人獨立湯屋套票」3張，售價6,600元，想泡溫泉就快趁現在多囤幾張！

圖／北投麗禧溫泉酒店

●「大直維多麗亞酒店」

➤線上旅展至11/10

大直維多麗亞酒店線上旅展，下殺31折起，豪華客房一泊一食住宿券，下殺36折到4,690元(原價13,167元)；連續七年獲米其林推薦的「N°168PRIME牛排館大直本館」，推出平日單人午間美國紐約客牛排加龍虎斑套餐1,880元起；還有雙囍中餐廳能吃到經典粵菜的「黃金雙味烤鴨券」限時1,880元起！

圖／大直維多麗亞酒店

●「金鬱金香酒店」

➤線上旅展至11/18

金鬱金香酒店推出的聯合住宿券，超值每張只要2,800元，可適用於全台6館入住，遍布新北、苗栗、台中、台南等，還有超值的將捷金鬱金香酒店 河畔餐廳單人暢享券，每張只要920元，即可享用平日午間主廚精選套餐、晚間美饌BUFFEET！