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雙北扭蛋迷尖叫！ 「萬代扭蛋台灣二號店」進駐宏匯廣場 開幕日+紀念禮曝光、雙11好康攻略一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宏匯廣場提供、翻攝GBO Taiwan臉書專頁
圖／宏匯廣場提供、翻攝GBO Taiwan臉書專頁

扭蛋控必追！ 日本萬代官方扭蛋專賣店（簡稱GBO）台灣二號店即將開幕，預計將於11/15進駐新北市宏匯廣場，除了開幕活動期間可拿到消費打卡禮。同步迎接，宏匯廣場的「超級匯感謝慶」及「雙11狂歡購物節」，好康優惠一次看，千萬別錯過！

圖／翻攝GBO Taiwan臉書專頁
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萬代扭蛋專門店自9月份於桃園桃知道開設台灣一號店之後，最新消息，台灣二號店即將於11/15正式進駐新莊宏匯廣場5樓！將帶來近270面以上機台、高達100種以上IP角色及近百種新品，且於11/15至11/30開幕期間祭出紀念禮，凡期間任何消費及打卡即贈「品牌杯墊」、10枚代幣套組贈「品牌鑰匙圈」、20枚代幣套組則贈「透明收納袋吊飾」以及30 枚代幣套組贈送「展示盒」等，千奇百怪又可愛療癒的扭蛋小物等你來。

圖／宏匯廣場提供
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宏匯廣場自11/7起展開為期21天的「超級匯感謝慶」，首先帶來會員好康「點數3倍贈」活動，自11/7至12/31期間，週一「超級匯會員」於化妝品/女性雜貨專櫃當日單筆消費3,000元、週二「美食街/伴手禮專櫃」當日單筆消費300元、週三「內睡衣/兒童用品專櫃」當日單筆消費2,000元、週四「休閒生活/戶外運動專櫃」當日單筆消費3,000元可得。於11/7至11/27，加碼週五至週日指定專櫃當日單筆滿3,000元贈330點。

圖／宏匯廣場提供
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於11/11至11/17在雙11期間祭出，新會員憑當日發票1,111元即可獲得111點，推薦親友成功註冊會員即可獲得11點。於11/7至11/27會員持點數可享多重折抵加購優惠，像是Auntie anne's 扣30點享兩杯珍珠安提球特價169元、燒肉LIKE扣50點享消費滿300元兌換一份100g牛/豬五花（二擇一）」、開丼扣100點則享韓式手工泡菜一份或扣200點兌換明太子烤薯餅一份+可樂/可爾必思、GAUDI HOMME類麂皮立領夾克，原價7,990元特價5,990元扣30點再折100元、MIYABI.T秋冬款帽子，任兩件原價1,880元特價1,080元扣5點再折50元等。

圖／宏匯廣場提供
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宏匯廣場也針對相關家電、居家產品祭出雙11狂歡購物節超殺折扣，「Electrolux．超淨Circle Air抗敏清淨機」原價14,980元特價9,980元；「MONTAGUT． 92％羽絨被」原價24,000元特價6,580元；「寢室物語．石墨烯能量纖維枕一對」原價4,200元特價1,111元；「虎牌．桌上型保溫保冷壺+夢重力保冷瓶」原價 4,550元特價1,688元等雙11好康優惠必追。

圖／宏匯廣場提供
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伴手禮 宏匯廣場 萬代扭蛋 雙11

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