桃園一日遊怎麼玩？精選青埔順遊路線，讓你玩好玩滿美照拍不完！

今年，陸續有許多大咖來台開唱，而在眾多場館中，樂天桃園棒球場也成為了大型演唱會新據點之一，吸引粉絲前來桃園朝聖。如果想要順遊鄰近桃園景點，該如何安排呢？本篇以桃園青埔為主軸，盤點了交通方便、可以輕鬆抵達的景點！趕緊來看看，我們為大家計畫的桃園一日遊行程，最近若有安排桃園旅遊的你，千萬不要錯過。

桃園一日遊：盤點青埔周邊熱門桃園景點

桃園兒童美術館

由獲得2024普立茲克建築獎得主的山本理顯，攜手台灣建築師石昭永，共同打造的「桃園兒童美術館」，外觀有如白色山丘，十分吸睛。桃園兒童美術館旨在美感開發、共藝共製，希望能開啟小朋友的創造力、想像力和行動力，一、二樓為展廳，三樓為兒童藝術圖書館及工作坊，四樓則為觀景平台。而即使是大朋友，單純欣賞建築之美也很值得，或許能為自己帶來耳目一新的感受。

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圖／IG@yuan20908

地址｜桃園市中壢區高鐵南路二段90號

電話｜03 286 8668

營業時間｜09:30-17:00（週二公休）

置地廣場 桃園

來桃園，不知道要吃什麼嗎？位在Xpark旁邊的「置地廣場 桃園」，集結COZZI Blu和逸飯店、新光影城和商場，包含這一小鍋、星巴克、翰林茶棧、頂呱呱、韓虎嘯、銷魂麵舖、點爭鮮、瓦城、點點心等多樣美食餐廳，整體而言店家選擇很多，還有引進全台首座杜比影院的新光影城，一站滿足吃、喝、玩、樂！

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圖／IG@inling0022

地址｜桃園市中壢區春德路107號

營業時間｜週一～五 11:00-21:00；週六～日 11:00-22:00

橫山書法藝術館

全台第一座由官方經營的書藝主題館在這！「橫山書法藝術館」以保存、研究、發展與推廣台灣書法藝術為使命，期盼讓書法藝術在桃園深化，是非常有文藝氣息的場域，且由於周邊設有橫山書法藝術公園，因此每到假日或週末都會吸引前來遊憩的民眾，在水岸步道散步或者於草坪野餐，體會橫山書法藝術館延伸的禪意與美學。

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地址｜桃園市大園區大仁路100號

電話｜03 287 6176

營業時間｜09:30-17:00（週二公休）

大有梯田生態公園

讓我們遠離喧囂，走進大自然！「大有梯田生態公園」位於虎頭山下，可以在桃園火車站搭乘168號公車（往內壢復興宮）並於「寶山街口」下車，再步行前往即可。大有梯田生態公園大致規劃為生態梯田區、美好食光區和森林挑戰區三大區域，生態梯田區與美好食光區包括水梯田、生態池，重現了農村風貌；至於森林挑戰區則提供磨石子溜滑梯等遊樂設施，能一邊玩一邊輕鬆了解在地生態。

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地址｜桃園市桃園區民有十街200號

電話｜03 332 2101

營業時間｜24小時營業

Xpark

「Xpark」為橫濱八景島首設的海外分館，邀來久石讓為全館打造專屬音樂，因此踏進館內，即有種觀賞電影般的獨特體驗！除了可以近距離看到海獅、魟魚、水母等多種海洋生物之外，Xpark還提供結合影像創意與數位技術，只要下載專屬App並於館內的AR拍照處開啟App及相機功能，就能開展出獨創角色的短篇動畫，展開有如平行時空的有趣冒險。不僅如此，這裡還有日本咖啡連鎖店「Xcafe by PRONTO」，能一邊享用餐點，一邊看企鵝游泳唷。

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地址｜桃園市中壢區春德路105號

電話｜03 287 5000

營業時間｜週一～五、日 10:00-18:00；週六 10:00-20:00

華泰名品城

想要挖寶、拍照，盡情的血拼嗎？位於桃園高鐵站、機場捷運A18站旁的「華泰名品城」，是台灣目前最大間的露天美式購物中心，而這裡將是超完美的桃園雨天備案，因為這裡匯集海、內外超過285個國際品牌和人氣餐廳，更會不定期裝飾主題式造景，所以時常引起話題，成為打卡熱點，特別推薦給大家！

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圖／IG@gloriaoutlets

地址｜桃園市中壢區春德路189號

電話｜03 273 8666

營業時間｜週一～五 11:00-21:00；週六～日 11:00-22:00

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