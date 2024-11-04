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終於輪到雙北人了！嘉義夢幻熱點「蓋婭莊園」免門票　還有「佐登妮絲城堡」入園優惠一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
佐登妮絲城堡、蓋婭莊園都是嘉義必訪熱點。圖／業者提供
佐登妮絲城堡、蓋婭莊園都是嘉義必訪熱點。圖／業者提供

嘉義夢幻景點「蓋婭莊園」最新免門票優惠來了！11/20前，憑「雙北地區」證件到訪「蓋婭莊園」即享免費入園，終於輪到台北人、新北人衝嘉義打卡最美歐風莊園囉。

11/20前，憑雙北居民證件到訪蓋婭莊園享免費入園。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供
11/20前，憑雙北居民證件到訪蓋婭莊園享免費入園。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

嘉義熱門景點「蓋婭莊園」每月推出區域限定免費入園活動，本月輪到「雙北地區」民眾享優惠，即日起至11/20，憑設籍台北/新北地區、字母為A或F開頭其一條件之身分證件即可於票口出示證明並免門票入園。

嘉義超人氣觀光景點佐登妮絲城堡。圖／佐登妮絲城堡提供
嘉義超人氣觀光景點佐登妮絲城堡。圖／佐登妮絲城堡提供

此外，同樣位於嘉義的絕美巴洛克風城堡「佐登妮絲城堡」也有入園優惠，嘉義縣市民憑身分證件享優惠票價100元到年底；另，11/30前，大學生憑在學期間學生證亦享入園門票優惠100元。若有走訪嘉義可別錯過這兩座必打卡的歐風建築喔～

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

營業時間：9:00-19:00（週三公休）

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