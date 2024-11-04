終於輪到雙北人了！嘉義夢幻熱點「蓋婭莊園」免門票　還有「佐登妮絲城堡」入園優惠一次看

礁溪寒沐酒店生日了！今年迎來七周年慶，特別於2024年11月3日至12月27日推出「與沐同旅齊步走」住房專案，每房每晚9,100元起。凡透過官網或電話預訂一泊一食及一泊二食季節專案的旅客，皆可參加「7周年週週抽」活動，每週五將抽出4位幸運得主，贈送寒沐會館設施雙人使用券、Nintendo Switch健身環、映之湯湯屋券，最高獎項還可獲得價值超過2萬元的語木居住宿券，共計8次中獎機會，賓客僅需加入寒舍生活APP會員即可領獎。

2024-11-02 10:32