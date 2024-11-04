終於輪到雙北人了！嘉義夢幻熱點「蓋婭莊園」免門票 還有「佐登妮絲城堡」入園優惠一次看
嘉義夢幻景點「蓋婭莊園」最新免門票優惠來了！11/20前，憑「雙北地區」證件到訪「蓋婭莊園」即享免費入園，終於輪到台北人、新北人衝嘉義打卡最美歐風莊園囉。
嘉義熱門景點「蓋婭莊園」每月推出區域限定免費入園活動，本月輪到「雙北地區」民眾享優惠，即日起至11/20，憑設籍台北/新北地區、字母為A或F開頭其一條件之身分證件即可於票口出示證明並免門票入園。
此外，同樣位於嘉義的絕美巴洛克風城堡「佐登妮絲城堡」也有入園優惠，嘉義縣市民憑身分證件享優惠票價100元到年底；另，11/30前，大學生憑在學期間學生證亦享入園門票優惠100元。若有走訪嘉義可別錯過這兩座必打卡的歐風建築喔～
蓋婭莊園
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：8:30-17:30
佐登妮絲城堡
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號
營業時間：9:00-19:00（週三公休）
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