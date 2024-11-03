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名勝世界壹號11／1杜拜展開首航！每週3趟航次 揭開華麗中東世界海上之旅

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▲【名勝世界壹號】抵達杜拜拉希德港郵輪 2 號碼頭。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲【名勝世界壹號】抵達杜拜拉希德港郵輪 2 號碼頭。　圖：名勝世界郵輪／提供

名勝世界郵輪【名勝世界壹號】2024/11/01起從杜拜啟航（左起）：名勝世界郵輪銷售高級副總裁 Naresh Rawal、名勝世界郵輪總裁吳明發先生、DP World 首席營運長 Hamza Mustafa、名勝世界郵輪主席丹斯里林國泰、迪拜經濟和旅遊局（DET）郵輪旅遊和遊艇主管 Saud Hareb Almheiri、以及名勝世界郵輪行政總裁兼執行董事區福耀先生。　圖：名勝世界郵輪／提供
名勝世界郵輪【名勝世界壹號】2024/11/01起從杜拜啟航（左起）：名勝世界郵輪銷售高級副總裁 Naresh Rawal、名勝世界郵輪總裁吳明發先生、DP World 首席營運長 Hamza Mustafa、名勝世界郵輪主席丹斯里林國泰、迪拜經濟和旅遊局（DET）郵輪旅遊和遊艇主管 Saud Hareb Almheiri、以及名勝世界郵輪行政總裁兼執行董事區福耀先生。　圖：名勝世界郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】最懂海灣區的國際郵輪名勝世界郵輪旗下【名勝世界壹號】郵輪已抵達杜拜，並從2024/11/01展開首航。這可搭載 1,800名乘客的郵輪，每週三次從杜拜拉希德港郵輪2號碼頭出發前往海灣區各目的地。

於11/01在郵輪上舉行了一場特別慶典，近600名受邀者出席此里程碑活動。名勝世界郵輪總裁吳明發先生及其管理層共同歡迎地區政要、相關單位、媒體成員以及網紅等參與。活動包括一系列特別紀念品交換儀式，受邀出席者並體驗了郵輪上的現場表演、各種美食、以及船上導覽，了解船上住宿、設施和產品。

▲名勝世界郵輪管理階層在杜拜的【名勝世界壹號】郵輪上歡迎政要參與特別慶典活動。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲名勝世界郵輪管理階層在杜拜的【名勝世界壹號】郵輪上歡迎政要參與特別慶典活動。　圖：名勝世界郵輪／提供

▲配合杜拜首航，【名勝世界壹號】舉辦一系列精彩繽紛的表演。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲配合杜拜首航，【名勝世界壹號】舉辦一系列精彩繽紛的表演。　圖：名勝世界郵輪／提供

▲配合杜拜首航，【名勝世界壹號】在船上以精彩表演迎接貴賓。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲配合杜拜首航，【名勝世界壹號】在船上以精彩表演迎接貴賓。　圖：名勝世界郵輪／提供

配合歡慶首航，這次特別推出超值促銷活動。其中，包括在11月份的3晚阿曼航次和2晚卡達爾航次，每間客房皆可享有700迪拉姆或190美元的用於餐飲的郵輪消費金。在杜拜期間，名勝世界壹號將從杜拜出發提供全新振奮人心的週末短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞週末航次。旅客也可期待週三出發的2晚卡達多哈航次和週日出發的3晚阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。乘客也可選擇組合任何航次，以延長航程至4、5或7晚。

名勝世界郵輪總裁吳明發先生表示：「我們一直期待這一天的到來，很高興【名勝世界壹號】抵達杜拜並啟航。我們衷心感謝當地和區域政府、當局、旅遊商業夥伴、媒體 和貴賓們給予我們的鼎力支持。我們期待為海灣區帶來獨特體驗，並且很高興在我們的杜拜首航舉辦為期一周的特別排燈節慶典活動。」

杜拜經濟與旅遊局（DET）郵輪旅遊與遊艇主管 Saud Hareb Almheiri 指出：「杜拜向 名勝世界郵輪成功推出新航次表示熱烈歡迎，也自豪杜拜能成為其母港。這一重大進 展凸顯了杜拜作為頂尖郵輪目的地的持續發展，吸引世界級營運商，並為尋求探索在該地區為全球旅客提供非凡體驗，正如我們領導層的願景，也與我們杜拜經濟議程 D33 的目標保持一致，進一步鞏固杜拜作為全球領先商務和休閒城市的地位。在我們展開振奮人心的新季之際，我們要感謝我們的合作夥伴和利益相關者，他們的堅定支 持使這一切成為可能。我們期待共同進一步鞏固迪拜作為該地區郵輪中心的地位。」

【名勝世界壹號】獲享有盛譽的伊斯蘭合作組織或伊斯蘭國家標準與度量衡局（OIC/SMIIC）的認證，船上提供經認證的清真美食，也供應素食／耆那教食品；船上亦提供穆斯林友善的船上供應，提供來自海灣區和整個區域的穆斯林客人安心體驗郵輪之旅。詳情或預訂，請瀏覽官網 https://www.rwcruises.com 或電郵 enquire@rwcruises.com，或聯絡當地指定旅行社

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