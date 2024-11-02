礁溪寒沐酒店7周年慶！抽2萬住宿券、湯屋券與Nintendo Switch

礁溪寒沐酒店生日了！今年迎來七周年慶，特別於2024年11月3日至12月27日推出「與沐同旅齊步走」住房專案，每房每晚9,100元起。凡透過官網或電話預訂一泊一食及一泊二食季節專案的旅客，皆可參加「7周年週週抽」活動，每週五將抽出4位幸運得主，贈送寒沐會館設施雙人使用券、Nintendo Switch健身環、映之湯湯屋券，最高獎項還可獲得價值超過2萬元的語木居住宿券，共計8次中獎機會，賓客僅需加入寒舍生活APP會員即可領獎。

圖／礁溪寒沐酒店提供

更狂的是，為響應永續旅遊，寒沐酒店攜手裕賓賓士於2024年11月4日至2025年3月31日間，推出「房客試駕賓士EQ純電車的體驗」入住指定房型即可低碳出行，輕鬆探索礁溪之美。此外，為回饋賓士車主，凡攜愛車入住並預約宜蘭指定保養廠進行保養，還可獲贈MU TABLE自助餐廳單人餐券兩張，讓旅客盡享美食與自然的雙重饗宴，締造難忘的旅行回憶。

圖／礁溪寒沐酒店提供

同慶七周年，寒沐酒店旗下寵物旅館「寵沐苑」自2024年11月3日至2025年10月30日推出超值優惠套票，每組5張僅4,950元，每張只需990元，讓寵物主人不論平日或假日都能輕鬆攜寵出遊。寵物15公斤以下可入住標準房，16公斤以上的寵物加價500元即可升等加大房，享受舒適假期，讓毛小孩也能愜意度假，與主人共享美好時光。一起為礁溪寒沐酒店祝賀吧！