打造仙境西拉雅觀光圈！ 結合米其林名廚助陣、推升知名品牌旅遊精緻伴手禮

交通部西拉雅國家風景區管理處，舉辦「仙境西拉雅」成果推廣記者會，展現大西拉雅觀光圈豐碩成果！特邀米其林主廚張皓福攜手在地業者創造出非吃不可的限定限地料理，擴大行銷策略方面與KKDAY聯合行銷，更自發性連結業者一同打造創新旅遊商品，且推出期間限定優惠。

大西拉雅觀光圈Power Up，結合米其林主廚張皓福與全國知名品牌禮坊。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

西拉雅管理處徐振能處長則表示，大西拉雅觀光圈以國際引客為目標，邀請來自香港、日本、馬來西亞等多國組團社搭配分眾溝通策略，針對不同國家設計踩線行程，更藉踩線健檢了解組團社對各旅遊元件的實際回饋，今年已成功吸引近千名國內外旅客參與觀光圈遊程。

今年特別與KKDAY合作，針對自由行旅客總計上架11項特色旅遊元件商品，更同時於KKDAY首頁祭出11/1至11/14期間，下單商品折扣250元的超值優惠方案，邀請旅客現在出發一同體驗仙境西拉雅的獨到之美！其中，包含很多民眾甚至部落客敲碗已久最受歡迎的十麵埋福，現在也看得到、吃得著、買得到，接下來在台南白河山之戀的地方創生賣場就可以買到，這也是大西拉雅觀光圈一步步將計畫行動化的最佳成果。

禮坊結合在地小農甜玉軒冠軍果醬，聯手打造法式奶油捲X冠軍果醬禮盒，將於今年12月1日起開賣。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

發表會以國內知名伴手禮品牌-禮坊X仙境西拉雅冠軍果醬打開序幕，也為大西拉雅觀光圈業者打了一劑強心針，參與異業結盟的觀光圈業者甜玉軒表示，首度和國內知名品牌合作，從中不僅學習到大品牌對於食品安全的嚴謹規範，同時針對通路策略、優惠方案，甚至包裝設計與成本思考，都和原先設想大為不同。

禮坊陳澤光協理也表示，集團致力於「在地永續•幸福延續」的經營理念，長期獲得臺灣企業永續獎的肯定，和臺灣各地的小農合作是禮坊邁向「越國際•越在地」的重要策略，支持臺灣小農，讓臺灣好產品被看見，是禮坊永續發展的重要思維，禮盒也將於今年12月1日起於全臺14家禮坊直營門市開賣。

緊接著揭曉米其林主廚張皓福與三家在地餐飲業者的共創美食計畫，張主廚表示品牌思維必須深耕在每一位西拉雅業者心中，創新菜色開發並不困難，重點是如何與品牌發展鏈結，貫穿「食在地•享當季」的永續綠色餐飲理念。

透過與主廚的共創，五隆園特別開發一套以布袋戲為主題的特色下午茶，梅嶺大眾餐飲以香蕉梅子為主題創造特有甜點及大坑休閒農場有著傳承故事與好味道醬筍燒雞，三家業者不約而同表示，在主廚的傾囊相授下，重新認識土地風味的重要性，也掌握如何讓自我品牌透過美食與口味被傳遞的重要精神。

特邀米其林主廚張皓福攜手在地業者創造出非吃不可的限定限地料理。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

本次成果發表會結合禮坊創新聯名伴手與推出仙境餐桌，完美詮釋出五感的仙境繚繞，年度成果相當豐富精彩，而仙境西拉雅從觀光圈1.0邁向3.0全新時代，對外總是積極宣傳掌握品牌接觸的機會，對內則以美食、永續計畫、國際接待能量計畫等三大計畫併行協助提攜業者，偕同業者一同打造真實的「仙境西拉雅」旅遊體驗。