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開賣2分鐘秒殺！ 2025武陵農場櫻花季「國民賓館」2月訂房完售 住宿賞櫻還有這機會

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝武陵農場臉書
圖／翻攝武陵農場臉書

武陵農場櫻花季訂房再度秒殺！「2025武陵農場櫻花季」將在2025/2/10至2/23登場，今（11/1）日上午8:30準時開賣放國民賓館114年櫻花季2月份訂房，但2分鐘內搶完，櫻花季期間房間已被預訂一空。但沒有訂到的旅客接下來可關注國民賓館露營區、武陵富野渡假村、雄獅旅遊等，皆有機會入住。

武陵櫻花季每天開放訂房都是秒殺，今天早上開放訂房一樣熱烈。圖／武陵農場提供
武陵櫻花季每天開放訂房都是秒殺，今天早上開放訂房一樣熱烈。圖／武陵農場提供

被譽為全台賞櫻首選勝地「武陵農場」，每年櫻花盛開時，粉紅色櫻花雪美不勝收，吸引搶訂國民賓館入宿機會，有如搶演唱會門票一樣激烈！武陵農場上午8:30開放114年櫻花季訂房，官方證實「開放2分鐘內，櫻花季房間已被搶訂一空」，民眾紛紛在武陵農場臉書留言「順利訂到了」、「今年完全不卡，明年櫻花季見」。

武陵農場表示，目前已訂房成功的客人，要在3天內完成訂房匯款，才算成功訂房，屆時將清查房間，旅客可持續關注。

圖／翻攝武陵富野渡假村臉書
圖／翻攝武陵富野渡假村臉書

2025武陵櫻花季管制期間暫規劃定於明年2/10至2/23止，共14天。遊客們想住宿賞櫻還有下列機會：

．「武陵農場露營區」預計於12/1 早上8點，將開放明年2月份網路訂位

．「武陵富野渡假村」歷經一年全館整建，10/1重新開幕迎賓，114年櫻花季也在今天和武陵農場同步開放預訂

．「雄獅旅遊」推出保證入住櫻花季武陵農場、福壽山農場二日遊

．團客部分(一日遊)，預計於11/10上午9點起，開放旅行業網路登記預約

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一日遊 櫻花季 武陵農場 賞櫻 露營

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