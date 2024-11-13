2024 草嶺古道芒花季！活動、交通、周邊打卡點大公開

每年秋天，草嶺古道因東北季風帶來的滿山芒花美景，成為超熱門的賞花景點！白色芒花隨風飛舞，彷彿鋪滿山巒的白絮，美得讓人驚嘆。草嶺古道芒花季已經邁入第23年，吸引大批遊客。這個秋天，一定要來走走，感受這場大自然的浪漫！









草嶺古道芒花季簡介

草嶺古道是淡蘭古道北路的一部分，全長8.5公里，橫跨新北遠望坑到宜蘭大里。這條古道曾是台北和宜蘭之間的重要通道，雖然隨著鐵路、公路的興建逐漸沒落，但如今已成為東北角最受歡迎的步道之一。途中還能看到「雄鎮蠻煙摩碣」和「虎字碑」等清代古蹟，見證古人拓荒的歷史。

通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處自2002年開始舉辦「草嶺古道芒花季」，不只深受國內外遊客喜愛，2023年也獲觀光亮點獎-最佳國際推薦獎及10大活動體驗獎，今年更邁入第23年。

▲草嶺古道芒花季公告。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

活動時間｜2024年11月9日（六）至12月8日（日），每周六、日

活動範圍｜草嶺古道沿線、福隆遊客中心至大里遊客中心及其周邊景點









草嶺古道芒花季交通

▲草嶺古道芒花季。 （圖／zoeyzx, Instagram)

福隆遊客中心⇔坑口

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處推出「60元芒花專車」，每週六日行駛於福隆遊客中心與遠望坑口站之間。

接駁車運行時段為08:30至13:30，每半小時一班，中午12:30暫停發車，且乘車證限當日使用。接駁路線從福隆遊客中心至遠望坑口（土地公廟），單程約5至10分鐘。抵達後，遊客還需步行約25分鐘才能到達草嶺古道的登山口。





福隆遊客中心⇔遠望坑親水公園第二停車場

2024年草嶺古道芒花季期間，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處特別推出「299元芒花套票」，活動自11/9至12/8，每週六日限量發售。

套票內含VIP直達古道入口的「芒花專屬乘車券」、一份「福隆便當兌換券」、芒花季紀念小禮，還附上專屬好康護照，讓您在福隆、大里和大東北角地區享受各種優惠，輕鬆體驗秋日之美！

▲草嶺古道芒花季專車。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）









草嶺古道芒花季小旅行

草嶺古道賞芒小旅行

秋季東北季風輕拂，草嶺古道漫山芒花如飛絮，壯觀迷人！2024芒花季11月9日至12月8日每週末舉辦市集、拓碑、導覽等活動。行程還包含雙溪綠食「淡蘭飯包」、礁溪溫泉放鬆體驗。限量梯次，快來享受秋日美景與美食！





金九礦山·金芒舞秋小旅行

秋冬的九份礦山迎來壯麗的芒花海，一片白色芒花隨風飄舞，與東海美景交織，錯過只能等明年！這趟小旅行帶你深入礦業文化，參加導覽認識九份的歷史，沿途欣賞山海相映的絕美風光。更別忘了品嚐礦工四季便當，體驗草仔粿和芋圓的手作過程，感受在地食材與文化的融合。這是一次結合自然美景、文化體驗與美食手作的獨特旅程，讓你重新認識九份，創造深刻回憶。









草嶺古道芒花季活動

▲草嶺古道芒花季。 （圖／zoeyzx, Instagram)

今年的芒花季從11月9日至12月8日，每周六日都有豐富活動！大里遊客中心外的芒著走．花時間市集，09:00~16:00提供特色手作、美食好物。手作季體驗則有達人帶來芒花草編與海廢飾品，每日兩場。復刻虎字碑活動讓你親手拓印歷史。專業導覽的芒花季解說帶你認識古道故事，而大里天公廟的平安粥則讓你暖心補給。還有芒花主題打卡點，輕鬆拍下美景留念！









草嶺古道周邊戶外體驗

草嶺古道周邊戶外體驗#1

淡蘭古道

▲草嶺古道周邊戶外體驗-淡蘭古道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

除了草嶺古道之外，你怎能錯附近的淡蘭古道。這條連接淡水與噶瑪蘭的古老物資運輸步道，細分為北、中、南三條路線，曾經運送金、煤、茶葉等重要物資。沿途，你可以探訪草嶺古道、坪溪古道、燦光寮古道和跑馬古道等受歡迎的健行路線，讓你在山中漫步的同時，感受歷史的深度





草嶺古道周邊戶外體驗#2

三貂嶺SUP漂漂河

▲草嶺古道周邊戶外體驗—三貂嶺SUP漂漂河。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

除了走古道，你還可以享受水上活動！來參加三貂嶺基隆河的SUP體驗，輕鬆划行於優雅的河流，欣賞火車鐵橋和幽靜的河谷。當你抵達天然游泳池時，記得搭上漂漂河的漂流圈，隨著水流前往夢幻壺穴，感受河川力量造就的奇岩怪石，還可以挑戰穿越水面下的壺穴，為你的探險增添一點刺激！





草嶺古道周邊戶外體驗#3

福隆SUP

▲草嶺古道周邊戶外體驗—福隆SUP。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

想體驗SUP立槳還可以參與福隆SUP的活動！在專業教練的指導下，新手也能安全地享受這項水上運動。夏季可以劃行至福隆沙雕季，欣賞金色沙灘；春秋時節則能與火車合影，觀賞岸邊盛開的花朵和候鳥。活動提供單人和雙人板的選擇，全程配備安全裝備和攝影，讓你在蜿蜒河道中輕鬆划行，探索雙溪河口的豐富生態。





草嶺古道周邊熱門打卡點

草嶺古道周邊打卡點#1

福隆星巴克

▲草嶺古道周邊打卡點—福隆星巴克。 （圖／5t1_wutingyi, Instagram)

福隆觀海星巴克是必打卡的絕美景點！這間獨立門市坐落在福隆雙溪河與黃金沙灘邊(福隆飯店後方），以碧藍色斜屋頂和四面落地玻璃窗設計，讓每個角度都能欣賞到不同的海岸美景。走進明亮漸層色系的空間，彷彿置身於黃金沙灘的懷抱。特別推薦面海區的位置，邊喝咖啡邊欣賞無敵的海景，感受微風輕拂的舒適！





草嶺古道周邊打卡點#2

卯澳漁港

▲草嶺古道周邊打卡點—卯澳漁港。 （圖／chow_payyin, Instagram)

卯澳漁村位於東北角海邊，是三貂角附近的古老小漁村，背靠萊萊山、荖蘭山，山海景色一覽無遺。村名源於俯瞰灣澳時形似「卯」字。你還不可以錯過卯澳漁村的「石頭厝」，利用海岸石材堆砌而成，冬暖夏涼，不僅展現粗獷之美，更成為IG熱門打卡景點。





草嶺古道周邊打卡點#3

馬崗漁港

▲草嶺古道周邊打卡點—馬崗漁港 （圖／00_little_shop_00, Instagram)

馬崗漁港是一個打卡的絕佳去處！這裡擁有壯麗的海蝕平台，海蝕紋理優雅曲線，成為觀賞海浪和當地漁民生活的完美背景。你可以在清新的海風中悠閒地欣賞廣闊的海景，還可以順便到台灣的極東咖啡館享用一杯香濃的咖啡。最有趣的是，馬崗漁港被譽為「貓村」，到處可見可愛的貓咪，無論是在廣場、堤岸還是老房子的屋頂，牠們都為這個地方增添了不少活力！





草嶺古道QA常見問題

Q1: 要去哪裡買票？

A1: 可上趣吧官網或在活動現場購買。

Q2: 60元和299元票價差異？

A2: 299元少走2公里，還附便當；60元需多走路程，適合挑戰全程。

Q3: 回程怎麼安排？

A3: 可選A進A出（遠望坑口回程接駁）或A進B出（走完全程，到大里搭火車回福隆）。

Q4: 報到和上車地點在哪？

A4: 報到處在福隆火車站外，上車點在遊客中心旁。

Q5: 末班接駁車時間？

A5: 最後一班車下午1:30發車，別錯過喔！





東北角戶外活動與景點推薦

東北角活動與景點推薦#1

礁溪溫泉季

▲東北角活動與景點推薦—礁溪溫泉季 （圖／yijiun_lee, Instagram)

在東北角旅遊時，別忘了前往礁溪溫泉，這裡是台灣少見的平地溫泉，自清朝時期以湯圍溫泉聞名，更是蘭陽八景之一。自12月3日至10日，冬戀蘭陽溫泉季在湯圍溝溫泉公園盛大舉行，活動包括開幕式、踩街嘉年華和溫泉美食旅展，讓你在泡湯之餘，還能品嚐到美食！





東北角活動與景點推薦#2

金山萬里溫泉季

金山與萬里區擁有多處免費的天然溫泉景點，特別值得一提的是萬里區的大鵬足湯公園。這個半戶外設計的泡腳亭於2022年8月剛成立，環境優雅，讓你在享受溫泉的同時也能感受自然的氣息。公園周邊停車非常方便，並且與新完工的海濱自行車道相連，讓你可以騎著單車欣賞美麗的海岸風景。這裡無疑是享受溫泉和戶外活動的理想場所！









台北周邊賞芒花景點

台北周邊賞芒花景點#1

金山｜金包里大路（魚路古道）

金包里大路位於陽明山國家公園，大家也叫它魚路古道。這條路以擎天崗嶺頭嵓的福德宮為中心，分成北段和南段。以前這裡是先民運送魚、茶葉和硫磺的重要通道，現在則成為遊客的歷史步道。北段從城門口到許顏橋，每到秋冬，芒草花海就像銀浪一樣翻滾，超美的景色讓人忍不住拍照打卡，絕對是台北賞芒的好去處！





台北周邊賞芒花景點#2

瑞芳｜五分山氣象雷達站

▲台北周邊賞芒花景點—瑞芳｜五分山氣象雷達站 （圖／ding_7693, Instagram)

五分山位於新北市平溪、瑞芳和基隆暖暖之間，是個適合冒險的好地方！沿著蜿蜒的步道走，就像漫遊壯觀的長城。西峰瞭望亭是最佳觀景點，晴天時可以遠眺台北盆地、基隆嶼和野柳，景色超美！雖然步道的終點是中央氣象局的五分山氣象雷達站，無法進去，但周圍的風景依然迷人。無論是夏季的清涼、秋季的芒草，還是冬季的雲霧，這裡四季都有不同的美景，適合觀景、攝影和騎單車哦！





台北周邊賞芒花景點#3

北投｜硫磺谷

▲台北周邊賞芒花景點—北投｜硫磺谷。 （圖／hi_gummybaby, Instagram)

位於大屯火山群南端的爆裂口地形非常迷人！這裡的盆谷呈東西走向，長約1公里，寬度從80到200公尺，擁有各種火山碎屑岩和沉積岩，讓人目不暇接。西邊緊鄰東側的龍鳳谷，兩者間隔著一個小鞍部，附近還有惇敘工商和遊客服務站。這裡的溫泉資源超豐富，曾經枯竭過，但經過人工鑿井後又引出了「白磺」溫泉，讓你可以享受酸性硫酸鹽泉的療癒感受。





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