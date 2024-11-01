人氣角色「阿尼斯特」藏身薰衣草森林！年底前至台中新社店、新竹尖石店尋找橘色小怪獸贈送森林好禮

台灣原創IP角色「阿尼斯特」是一臉厭世，卻能給周圍的人帶來療癒感的橘色小怪獸，牠無法說謊，因為一說謊身體就會無法克制地膨脹並卡住。擁有無限好奇心的阿尼斯特，有天走入了神祕遙遠的薰衣草森林，感受到前所未有的輕鬆愉悅且充滿活力……

圖片來源｜薰衣草森林

薰衣草森林與人氣IP阿尼斯特聯名合作，邀請阿尼斯特擔任薰衣草森林的駐園大使，時間長達4個多月，在台中新社店、新竹尖石店藏有結合戶外地景與大型阿尼斯特球體的裝置藝術、大面窗貼、造型立牌，甚至還有高達2米和3米的巨大阿尼斯特！圓滾滾的阿尼斯特在園區以俏皮吸睛的形象出現在各個角落，引領大家探索薰衣草森林的紫色療癒能量。

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薰衣草森林是什麼樣的地方？

創辦人庭妃、慧君兩個女生23年前親手種下薰衣草和香草田，打造謐靜山中咖啡館，透過有溫度的服務，創造了薰衣草森林的與眾不同；另外也在園區種下8,000多棵樹木，創造綠色永續，用善意寫下地方風景。

隨著永續旅遊概念日益被大家重視，加上旅遊意識的轉變，薰衣草森林開始追尋具啟發心靈的、有意義的、體驗生活、放慢腳步的遊程模式。

圖片來源｜薰衣草森林

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創始地「台中新社店」有大片花海和隱身山際的祕境森林，以及令人放鬆的無牆美術館，透過香草植物手作體驗、森林導覽，讓旅人獲得滿滿能量。

而新竹尖石的薰衣草森林坐擁群山圍繞的溪谷美景，雲霧繚繞時彷彿置身裊裊仙境中，此園區生態復育有成，打造成永續環境教育體驗園區，提供個人及企業團體包班遊程。

2023年薰衣草森林完成了15項熱銷商品碳中和認證，成為台灣第一個零碳旅行目的地，帶動新型態旅遊；為了打造零碳旅行，園區內有許多植物手作體驗課程、生態導覽，希望藉由與阿尼斯特的合作，讓更多人來到薰衣草森林感受有深度的旅遊。

圖片來源｜薰衣草森林

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首波活動為尋找阿尼斯特，拍照打卡送好禮，由於阿尼斯特駐園期間將經歷薰衣草森林年度重頭戲薰衣草節、聖誕節、跨年、農曆春節及情人節，紫色療癒之森與橘色可愛力量會一起蹦出什麼新奇火花？令人相當期待。

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薰衣草森林橘橘季首波活動：尋找阿尼斯特

活動時間：即日起~2024/12/31

活動辧法：

在薰衣草森林阿尼斯特出現的任意3個據點，各拍1張照片，上傳至個人FB或IG。

於園區服務台出示上傳畫面，即可領取阿尼斯特限定名信片1張（2款隨機），每日前50名完成任務者加贈森林好禮一份。

圖片來源｜薰衣草森林

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薰衣草森林 × 阿尼斯特聯名系列商品

阿尼斯特聯名活動適逢薰衣草森林的南瓜節，特別推出「南瓜口味冰淇淋」，口感香濃綿密，是來園必嚐人氣商品。

圖片來源｜薰衣草森林

聯名商品還有玻璃杯、帆布袋、水壼等，出現阿尼斯特圓圓橘橘的小怪獸身影，就是超可愛！

圖片來源｜薰衣草森林

同場加映 香草植感療癒體驗

創辦人庭妃精心策劃香草植感行程，帶著旅人一同認識森林與園區香草，並採集香草萃取純露、將純露入菜、體驗香草主題的豐盛饗宴，也能聽到創辦人分享創業的故事與趣事，旅程結束時，再帶著療癒好禮回家，稱得上是薰衣草森林最有儀式感及體驗感的玩法。

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薰衣草森林

台中新社店

地址：台中市新社區中興街20號

電話：04-2593-1066

新竹尖石店

地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號

電話：03-584-2013

營業時間：平日10:30～18:30、假日10:00～18:30

門票：200元，可折抵消費200元（12歲以下、身心障礙及陪同者一名、新社區中和里里民免費）

官網：https://www.lavenderforest.com.tw/zh-tw

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302174