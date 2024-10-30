住一晚免500元！ 北車高CP值、超優環境「青年旅館」 他入住大呼值得　供免治馬桶、dyson吹風機 還有女子專屬背包房

這間完全打破青年旅館的刻板印象！ 在國內外旅客交通來往最密集的台北車站一帶，出現了超高CP值「青年旅社」，有網友以「一張床位342元」入住一晚，讓他意外大呼台北青旅市場太可怕了，超高規格的質感享受，這樣讓其他業者如何競爭生存！

圖／網友藍白拖授權提供

網友藍白拖在臉書粉專PO照分享，位於北車一帶的青年旅館「有免費點心、簡單早餐、備品、質感空間、電子門卡與儲物櫃，最誇張的是共用浴廁提供免治馬桶、dyson吹風機」，同時也指出房價是浮動的，他幸運以「一晚342元入住一張床位」，同時也意外發現青旅入住的中年人也不少，打趣地說應該改叫「中年旅社」。

圖／網友藍白拖授權提供

許多網友看見這則分享後，紛紛留言「想知道哪一間」、「看起來好舒適」、「國旅有救了」、「離家出走的好地方」、「是很多中年退休的有錢大哥大姐們外宿體驗、放鬆生活的地方」、「太強了，最多只能找到600/晚在台北，竟然有這種價格」，原PO也針對價格回應「住宿費和機票一樣是浮動的，大家自己留意喔，真的是我運氣好撿到優惠價。」

圖／網友藍白拖授權提供

經udn旅遊編輯查看，這間名叫「WonderTime 美好行旅」，位在台北車站商圈一帶，大約5分鐘左右車程可到達，共有2間，一間位於漢口街為大眾入住可選，另一間位於開封街，更限定為女性專屬，很適合愛獨旅的女生。

圖／翻攝美好行旅 臉書粉專

兩館設計皆是充滿放鬆氛圍且高質感的青年旅宿，標榜為旅客提供了乾淨的床鋪、舒適的公共空間、免費洗烘衣機、Dyson吹風機，還有供應簡單早餐，同時也為女性提供更溫暖與安心的專屬私密時光。

圖／翻攝美好行旅 臉書粉專

圖／翻攝美好行旅 臉書粉專

美好行旅2 女子館

地址：台北市中正區開封街一段2號12樓、12樓之1

電話：0911-120309

美好行旅3 漢口館

地址：台北市中正區漢口街一段45號6樓

電話：0983-385565