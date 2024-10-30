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颱風康芮逼近 玉山、合歡山及奧萬大暫停開放

中央社／ 南投縣30日電
林業署南投分部公告，合歡山明起休園２天。圖／林業署南投分署提供
林業署南投分部公告，合歡山明起休園２天。圖／林業署南投分署提供

颱風康芮逼近台灣，合歡山區今天上午起霧飄雨，南投林業分署轄管合歡山、奧萬大森林遊樂區明天至11月1日休園；玉山國家公園生態保護區29日下午5時30分起即禁止入園。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，交通部中央氣象署今天清晨發布康芮颱風陸上警報，預估11月1日前影響台灣最為顯著，受颱風外圍環流影響增加，台灣西半部、東北部及各地山區風雨將漸趨明顯，可能有大雨或豪雨發生。

南投林業分署指出，因山區道路易受颱風雨勢影響而有崩坍、落石發生，為顧及遊客安全，南投分署所轄合歡山、奧萬大國家森林遊樂區10月31日至11月1日休園，視颱風過後影響程度適時恢復開園。

南投林業分署也表示，能高越嶺國家步道西段、天池山莊受先前颱風、西南氣流強降雨影響造成步道中斷，目前還在整建修復，持續暫停開放；提醒民眾隨時注意天氣動態，颱風影響期間前後儘量避免進入山區及從事山域活動，避免危難發生。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處昨天公告，10月29日下午5時30分起，全面禁止入園活動，原已核發入園許可證依相關規定失效，欲再進入須重新申請，颱風警報解除後視災害復原情形，另公告恢復入園活動日期。

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