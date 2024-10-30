2024 ITF台北國際旅展11／1開跑！雄獅滿額抽萬元折扣、最新甜點列車「海風號」搶先搭

雄獅旅遊攤位現場單筆訂單滿3萬元再抽「一番賞」，每日限量200名，有機會搶先搭乘最新甜點列車「海風號」或「1萬元折扣金」，總獎項共計800組，總價值達50萬元！

此外，為響應環境永續，今年展攤以通透、簡約為理念，減少使用木作耗材，採用LED螢幕取代傳統海報宣傳品。

雄獅旅遊觀察，今年線上旅展開跑至今，進單人次與營業額較去年同期均成長超過7成，尤其農曆新年假期出發的銷售比例，占整體訂單4成，顯示春節9天連假旅遊需求強勁，因此延續線上旅展熱銷買氣，提供更多消年假、寒假春節、連假等國內外精選行程，預期旅展現場4天進單量，將比去年成長超過2成。

超值行程！ 韓國品嘗白種元餐廳免萬元 北海道泡湯免3萬

超值行程推薦「首爾採果滑雪小旅行4日」到韓國品嘗《黑白大廚》評審白種元的餐廳只要9,999元；「首爾星光樂天滑雪5日」逛《淚之女王》拍攝百貨，每人14,999元起；冬季泡湯「北海道雙溫泉5日」免3萬；「特選杜拜7日」升級五星阿聯酋航空，走訪未來博物館49,900元起；到拉斯維加斯跨年「特選美西賭城跨年7日」看煙火齊放54,999元起；非洲探險推薦「肯亞精華8日」每人163,000元起，旅展期間早鳥優惠每人折1萬，再送小費96美金！春季到歐洲賞鬱金香，「荷比法羊角村雙點9日」早鳥預購價更只要90,900元起。

雄獅ITF旅展預購春季賞花，荷比法9日享早鳥價。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅獨家！九州36+3特色列車巡禮 無印良品全球首次與旅行社聯手合作

雄獅致力經營國內外鐵道觀光，海外鐵道行程獨家規劃搭乘「JR九州36+3列車」，指定日期入住5星之宿「指宿白水館」，每人69,900元起；雄獅全新推出市場唯一「中美四國14日」多國行程，造訪百年咖啡莊園、馬雅遺跡及貝里斯藍洞小飛機等多項海陸空體驗，每人394,900元起。

今年11月下旬正式對外公開詳細行程，並於雄獅官網首度開賣。即日起至雄獅官網登記，即可獲得第一手開賣資訊。

跟著達人玩！香港D達人帶路走讀 風格旅人帶路送行李箱

讓專家帶你玩「輕奢香港藝文之旅3日」安排米其林二星餐廳Bo Innovation，由香港旅遊達人HONG KONG D帶路，入住五星香港文華東方酒店，並享有私人專屬導賞團，揭密酒店傳奇故事。

另為滿足喜愛特殊玩法的旅人需求「風格旅人帶路」企劃，由PTT馬雅文化大神「馬雅人」帶路，揭開墨西哥猶加敦金字塔神秘面紗，凡在旅展下單「風格旅人帶路」就送限量「Acer 墨爾本四輪對開20吋胖胖行李箱」。

雄獅獨家推PTT馬雅文化大神「馬雅人」帶路，揭開墨西哥神秘面紗。圖片來源｜雄獅旅遊

此外，也首度推出「歡慶彩虹，驕傲共遊」系列行程，如飛越太平洋一同參與舊金山、紐約驕傲遊行，跟著變裝皇后糖果媽媽、同志先生 Henry，深入感受同志文化，早鳥預訂最高折萬元；或是參加澳洲Mardi Gras 彩虹平權嘉年華行程，遊行後的狂歡派對精彩可期。

寒假搭星宇去沖繩 連假攻略美東賞櫻請4天玩10天

寒假春節為親子出遊旺季，新手爸媽帶小孩出國首選「沖繩親子遊4日」，搭星宇航空、遊覽恐龍園區及海洋博紀念公園，每人31,800元起，兒童最高再省一萬元；寒假首日出發推薦「芬蘭極光帝王蟹破冰船10日」在玻璃極光屋賞極光，留下難忘回憶；還有日本「安比渡假村滑雪5日」小班制、中文滑雪教學，旅展折扣5,000元！「澳洲漫雪梨7日」走訪藍山國家公園，體驗高空透明纜車，每人108,800元起；春節出遊推薦「賀歲旗艦馬新5日」66,800元起，保證入住大紅花渡假村，品嚐獨特團圓餐撈魚生，再拿開運紅包。

雄獅ITF旅展推寒假沖繩親子旅行，參訪海洋博紀念公園。圖片來源｜雄獅旅遊

針對上班族最愛的連假出發，推薦「泰國清邁藍白廟5日」2/27啟程，只須請假2日，即可前往大象咖啡廳，穿泰服拍美照；「美東尼加拉10日」3/29出發只須請假4天，到華盛頓賞櫻，入住面對瀑布的景觀房119,900元起。雄獅旗下高端旅遊品牌「璽品旅遊」推出「奧捷三湖仙境12日」3/27出發，只須請6天，即可入住3晚布拉格四季酒店、2晚維也納麗池卡爾登酒店，品嘗米其林一星饗宴。

國旅出走計畫！穿漢服逛台版兼六園折千元 搭阿里山福森號賞楓

國旅優惠最大檔就在ITF台北國際旅展！預購春節行程享旅展優惠價，「彰化虎山巖成美鹿港2日」到台版兼六園「成美文化園區」穿漢服，原價6,999元起，旅展優惠折1,200元；「澎湖古蹟漫遊4日」來場古蹟文化巡禮每人4,999元起，現場下訂再享加碼折扣：1日遊折100元、2日遊折200元、3日遊以上折300元。指定國旅行程，最高現省3千3！

搭鳴日號到花東跨年，迎接2025第一道曙光。圖片來源｜雄獅旅遊

秋季搭火車賞楓！阿里山「福森號」入住福容一泊二食，享受輕奢山林旅行；「鳴日鐵道北出花東跨年3日」搭鳴日號到花東跨年，迎接2025第一道曙光，加碼包場專屬音樂表演，旅展全新行程上架！訂房優惠方面，寒假入住高雄義大皇家2,900元起、宜蘭噶瑪蘭之星特惠4,200元起，並可以899元加購小小旅遊家體驗營，讓小寶貝體驗各國文化、穿上雄獅領隊背心，在遊覽車上來趟職業體驗。

雄獅訂房寒假入住高雄義大皇家，可加購小小旅遊家體驗營。圖片來源｜雄獅旅遊

自由行懶人包！京阪機加酒＋和服外拍 日環球影城、網卡買1送1

自由行懶人包推薦「京阪機加酒自由行」結合京都夢館和服體驗、外拍攝影，讓旅程留下美好回憶，每人14,000元起；適合懶人的半自助「親子關島5日」春節搭星宇直飛，除了安排市區觀光行程外，還有2天的自由活動時間，再享小孩不佔床扣2萬，彈性規劃、輕鬆度假。

旅展必搶！「日本環球影城門票」買1送1，每日限量5組；「京阪電車」買1送1，每日限量10組。出國網路免煩惱，東南亞多國通用「樂天上網卡」買1送1；「JETFI日本WIFI機」，買1送1再加碼送esim。機票部分，旅展期間日韓、東南亞、中港澳機票單筆滿額，領取折扣碼折500元；紐西蘭航空豪經艙、商務艙，獨家優惠最高折3,000元！

雄獅ITF旅展推出萬元即可出發的韓國4日行程。圖片來源｜雄獅旅遊

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302167