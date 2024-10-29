「中信兄弟封王」奪冠美食優惠！ 百萬象迷領紅包吃速食喝咖啡、老賴紅茶買一送一、穿球衣用餐折扣拿好康

共享冠軍榮耀！ 「中信兄弟封王」於10/25奪下中華職棒35年總冠軍，中信兄弟宣布奪冠封王優惠各業者共襄盛舉好康情報快收下，不只有中信卡請百萬象迷領紅包、吃速食、喝咖啡、老賴茶棧手搖飲料限時買一送一、燒肉Bar啤酒買一送一、穿球衣到餐廳還享折扣拿好康！

圖／翻攝兄弟Fans Club臉書

【中信卡】即日起至11/7

中信卡適逢50週年喜迎中信兄弟總冠軍，自，請百萬象迷天天領紅包、吃速食、喝咖啡，再抽50支iPhone 16。(1)限量50萬份「領紅包」：綁定LINE Pay條碼付，單筆滿199元，天天領紅包乙份，每次最高享LINE POINTS 50點；(2)限量5萬份「吃速食」：麥當勞週一單筆滿99元送蛋捲冰淇淋兌換券；週二、週三單筆滿149元送漢堡+中杯可樂兌換券；(3)每日限量1萬份「喝咖啡」：單筆滿499元，天天抽OPEN POINT 55點，可兌換city cafe 大杯熱拿鐵咖啡。(4️)登錄活動即可抽50支iPhone 16 256G。

【老賴茶棧】10/29

老賴紅茶推限時優惠買一送一(北部價35元；中南部價30元)，優惠老賴茶棧全門市皆適用，依現場供應為主。

圖／翻攝老賴茶棧臉書

【屋馬】即日起至10/29

憑中信兄弟2024季票來店用餐，即享「九折優惠+安格斯壽喜牛快樂卷乙份」一張季票即享有一份。

憑中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）或穿兄弟象球衣來店用餐，即享「安格斯壽喜牛快樂卷乙份」，一張會員卡即享有一份。

圖／屋馬提供

【金韓食】即日起至10/29

憑中信兄弟2024季票來店用餐，即享「九折優惠+韓式炸雞乙份」一張季票即享有一份。

憑中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）或穿兄弟象球衣來店用餐，即享「韓式炸雞乙份」，一張會員卡即享有一份。

【涮屋馬】即日起至10/29

憑中信兄弟2024季票來店用餐，即享『九折優惠＋點購套餐湯底免費升級。』一張季票即享有一份。

憑中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）或穿兄弟象球衣來店用餐，即享『點購套餐即增送單人海鮮乙份』。一張會員卡即享有一份。

圖／屋馬提供

【薆悅酒店】即日起至10/31

狂賀中信兄弟奪總冠軍！薆悅酒店身為中信兄弟球迷指定入住飯店及長期以來的合作夥伴，推出好禮抽獎加碼來回饋各位粉絲！頭獎：VIP房平日住宿券乙張*1名、貳獎：精品客房平日住宿券乙張*3名、參獎：Passion Sisters 女孩應援背號TEE乙件+該背號女孩親筆簽名球乙顆(不指定背號)*7名、肆獎：Red Bull 正版授權 1:24 賽車模型乙台〔賽車型號：Die cast紅牛F1 RB19〕*4名、伍獎：兄弟象應援方巾乙條*20名

圖／薆悅酒店官網

【World Gym】即日起至10/31

慶祝中信兄弟奪冠，World Gym世界健身俱樂部，祭出合作廠商同慶優惠。只要是非World Gym會員，穿著中信黃色中英文球衣或持中信會員卡(季票會員、猛象會、艾樂粉、親子象) ，或持2024任一場中職球賽購票證明，自即日起至10/31止，預約入場，即可享"單點免費運動21天（不含預售點）+免費AI體態檢測分析一次+20分鐘肌肉放鬆體驗一次，入會再享免入會費"。至World Gym SHOP消費，可享有蛋白飲/美式買一送一和服飾任選兩件8折， 限時優惠3天。

【暇嗑石鍋逢甲福星店】即日起至11/4

歡慶2024中華職棒進擊取勝總冠軍！暇嗑石鍋三重送：第一重：穿著中信兄弟球衣即享第二鍋半價；第二重：季票及會員另贈肉盤乙份（一桌限乙份)；第三重：消費滿額2000元加碼再贈優惠券一張(雪花牛/梅花豬/蛤蠣/任選湯頭)乙張！

【Pizza Rock】即日起至11/4

狂賀中信兄弟奪下中華職棒35年總冠軍，即日起至11/4凡身上穿戴任何中信兄弟的物品者到Pizza Rock消費可享9折優惠，限台中所有分店。

【台中森森燒肉】即日起至11/4

活動期間，凡著中信兄弟球衣，或持2024年觀賽票根、2024會員Fans Club會員，來台中森森燒肉點選套餐，即贈送日本A5和牛(乙份)。

【UNCLE RAY串燒·牛飲·咖喱】即日起至11/4

活動期間，Asahi生啤499元90分鐘無限暢飲！加贈High Ball兌換券一張(限下次使用)。

【Uncle Shawn燒肉餐酒館】即日起至11/4

活動期間，憑穿著中信兄弟球衣到店消費即享啤酒兩小時無限暢飲活動！(需搭配用餐)中信兄弟兄弟會員及季票會員憑卡到店消費另贈送隨機小菜乙份。

【陳阿姨火鍋灶咖】即日起至11/4

活動期間到陳阿姨火鍋灶咖消費，出示季票或會員即贈海鮮拼盤/豬肉拼盤/牛肉拼盤三選一。

【花澤鍋物】即日起至11/4

封王優惠活動期間，只要穿著「中信兄弟球衣」到店用餐，即招待台南特色-魚冊乙份，與爪迷共享台南特色鍋料。

【Luxy Vivid Bistro 餐酒館】即日起至11/4

活動期間，穿著中信兄弟服飾或憑季票及會員卡到店消費，享95折優惠，再贈送摩天輪乙組！

【激旨燒鳥】即日起至11/4

歡慶中信兄弟勇奪2024中華職棒總冠軍，活動期間到店消費享優惠二重送：第一重：憑2024總冠軍門票或季票與會員卡享串燒95折優惠；第二重：季票及會員或穿著中信兄弟服飾者三人同行另贈Asahi全台限定零下-2度C生啤酒乙杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【老井極上燒肉】即日起至11/10

持2024球賽門票或中信兄弟2024會員卡，憑證到店消費，即可招待和牛松露炙壽司一個(每張票／證限招待一個)。穿著中信兄弟球衣前來消費，即享9折優惠。同時符合以上兩項條件，則可享9折優惠，並贈送和牛松露炙壽司一個。

【侍老井】即日起至11/10

活動期間持2024球賽門票或中信兄弟2024會員卡，憑證到店消費，可獲得F1松露和牛炙壽司一個(每張票／證限招待一個)。穿著中信兄弟球衣前來消費，即享9折優惠。同時符合以上兩項條件，則可享9折優惠，並贈送F1松露和牛炙壽司一個。

【品心港式飲茶】即日起至11/10

活動期間，持2024球賽門票(中信兄弟主場賽事)或中信兄弟2024會員卡(季票、猛象會、艾樂粉、親子象)，憑證到店消費，即贈美味蘿蔔糕一份。穿著中信兄弟球衣前來消費，即享9折優惠。*單次消費以上優惠擇一進行

【烤狀猿日式燒肉】即日起至11/10

活動期間，持2024球賽門票或中信兄弟2024會員卡，憑證到店消費，即可獲得免費一份月亮蝦餅。穿著中信兄弟球衣前來消費，即享85折優惠。同時符合以上兩項條件，則可享85折優惠，並贈送一份月亮蝦餅。

【小貴冰茶坊】即日起至11/30

小貴冰茶坊好禮雙重優惠，第一重：純茶品項加1元多1杯；第二重：手工冰淇淋3盒200元。

【青森燒肉】即日起至12/31

即日起－12/31活動期間，凡穿著中信兄弟球衣、相關服飾，或憑2024球賽門票(中信兄弟主場賽事)／中信兄弟2024會員卡(季票、猛象會、艾樂粉、親子象)來青森燒肉用餐～好禮三重優惠，第一重：贈送日本A5和牛 乙份；第二重：歐廷格啤酒500ml 買一送一；第三重：預祝中信兄弟明年拿下二連霸總冠軍，每組貴賓送「塩選美國prime厚切牛排禮卷」乙張，沒有使用期限(限下次消費使用)。

【燒鶴一番町】即日起至12/31

活動期間，凡穿著中信兄弟球衣、相關服飾，或憑2024球賽門票(中信兄弟主場賽事)／中信兄弟2024會員卡(季票、猛象會、艾樂粉、親子象)來店用餐～好禮雙重優惠送：第一重：指定價位四人同行ㄧ人半價；第二重： Bar啤酒買一送一

【虎閣韓式燒肉】即日起至12/31

活動期間，凡穿著中信兄弟球衣、相關服飾，或憑2024球賽門票(中信兄弟主場賽事)／中信兄弟2024會員卡(季票、猛象會、艾樂粉、親子象)來店用餐～好禮雙重優惠，第一重：滿1000元折100元，2000元折200元，3000元折300元，以此類推(優惠不得併用)；第二重：韓國cass啤酒買一送一。

【焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 】

歡慶中信兄弟封王優惠活動期間，只要穿著「中信兄弟球衣」，至全台Yakiniku SHOJO各分店用餐，即享「第一杯飲品免費」酒水任君挑選！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康