日本霸榜海外旅遊地冠軍！年輕人最愛韓國、青壯族常跑東南亞、熟齡族愛長線搭郵輪

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊電商平台日前發布《解封兩週年台灣旅客洞察》，從各年齡層台灣會員自解封後的購買行為進行歸納分析，20至29歲年輕族群赴韓國旅遊比例超過4成、最愛 K-POP 流行文化，30歲及40歲的青壯族群，除了熱衷日韓旅遊外，也有超過3成5的青壯族旅客會前往東南亞度假、比例最高，而50歲以上的熟齡族則偏好搭乘郵輪及體驗長線旅遊，占比超過3成。此外，日本穩坐10年來台灣民眾最愛海外旅遊目的地冠軍，持續吸引各年齡層的旅遊愛好者。

年輕族群最愛前往韓國旅遊。 圖：KKday／提供

KKday 表示，2023年台灣市場全年業績，相較2019年疫情前翻倍成長，且今年前三季台灣市場的整體業績又較去年同期成長3成，凸顯跨境旅遊熱潮不減，針對今年第四季與明年春節檔期，近期已先起跑線上旅展、並將返場參與「」2024 ITF 台北國際旅展」，主打各國機加酒、迷你團商品現場下單現折2,000元，並開賣明年度的郵輪賞櫻及暑假行程，每人最低11,400元起，每房最高可折6,000元，另還有全球旅遊體驗商品買一送一、韓國及日本機票萬元有找優惠！

KKday 全球營運長劉惟珺表示，今年適逢品牌10週年，除了在全球市場推出全新 Slogan「KKday, Make My Day」，更於台灣市場提出中文品牌主張「我的天 超好玩」，並邀請知名占星專家「國師」唐綺陽與實力派男星「國民男友」柯震東，攜手擔任台灣市場年度品牌雙代言人。目前 KKday 全球旅遊體驗商品數已突破35萬支，看好跨境旅遊市場持續蓬勃發展，將針對不同年齡層客群的需求，深化拓展機加酒、專屬團、郵輪、包車租車、美食餐飲、飯店住宿等商品，為旅客帶來更多元且獨特的旅遊體驗！

▲KKday 提出中文品牌主張「我的天 超好玩」，邀請唐綺陽、柯震東擔綱台灣市場年度品牌雙代言人。 圖：KKday／提供

各年齡層客群旅遊需求大不同：年輕族愛冒險，青壯年擅長半自助，長輩重視舒適度

KKday 台灣市場處總經理陳葦如分享，目前主力客群集中於30-49歲的用戶，除了各年齡層的旅遊目的地喜好外，也進一步分析各族群偏好的海外旅遊商品類別。其中20-29歲用戶，因對旅遊充滿想像、喜歡追求新鮮感，偏好購買交通票券自行探索城市，及購買樂園門票享受刺激與樂趣；30-49歲用戶，則喜歡半自助式自由行，偏好在旅程中穿插一日遊、半日遊的專屬團行程前往郊區，欣賞自然風光；50歲以上的用戶則在意旅遊舒適度，會購買機場接送、包車、多日遊等專屬團行程，占比達5成。

▲近期也推出台式坐式洗髮、釣蝦場等在地體驗。 圖：KKday／提供

另外，目前 KKday 海外旅遊與國旅商品銷售比例約7：3，解封後國旅商品表現依舊穩健，20-29歲的用戶最常購買展覽票券、娛樂體驗，且熱衷戶外及離島行程；30及40歲用戶因有親子家庭出遊需求，多選擇購買親子樂園、主題樂園、肖像 IP 展覽等商品；50歲以上則會參與郊區專屬團，包含阿里山兩天一夜、武陵賞櫻一日遊、太平山一日遊等，針對國旅推廣，將持續聚焦於都會型娛樂體驗，並串連人氣樂園推出具有獨特且多元性的限定商品。

為海外旅客量身打造台灣氛圍旅遊體驗：日本客遊宮廟、港澳客吃在地美食、韓國客愛夜生活

▲50歲以上參與郊區專屬團，包含太平山一日遊、阿里山兩天一夜、武陵賞櫻一日遊等。 圖：KKday／提供

關於入境旅遊，KKday 分享，以內部銷售統計今年前三季海外旅客來台排名前五名為日本、韓國、港澳、新加坡、馬來西亞，熱銷商品類別排名則是專屬團一日遊、交通票券、景點門票及特色體驗。同時，也觀察各國籍旅客偏好，並在今年陸續推出不同旅遊體驗商品，日本遊客因喜愛體驗在地文化，主打北部知名宮廟徒步之旅及算命行程；韓國旅客因喜愛體驗夜生活，故提供餐酒館、派對酒吧等體驗；港澳客最愛吃道地美食，也獨家與詹記麻辣鍋合作海外旅客限定套餐，此外，近期也推出台式坐式洗髮、釣蝦場等在地體驗，並力挺一年一度的台北彩虹大遊行、推出一系列特色遊程，提供海外旅客更道地且獨特的台灣旅遊回憶。

年度最殺旅展！KKday 搶先推出買一送一、週週8折，機票最低7,488元起

針對即將到來的「2024 ITF 台北國際旅展」，「KKday線上旅展」已預熱起跑，將自即日起一路下殺到雙11，主打天天搶買一送一、週週8折下殺優惠，並針對不同目的地推出滿額折抵，最高可省8,000元，買一送一包含韓國樂高樂園、日本環球影城、韓國愛寶樂園等人氣樂園及景點，以及全球熱門一日遊專屬團行程，推薦富士山、京都、宿霧、福岡、首爾滑雪等，也有多國網路SIM卡、機場接送可選擇。機票則主打日本、韓國、泰國免萬元的來回機票，推出樂桃航空沖繩4日、5日來回機票8,388元起，台灣虎航東京5日來回機票10,888元起，真航空釜山大邱5日來回機票7,488元起，濟州航空釜山5日來回機票7,999元起，亞洲航空曼谷6日來回機票8,999元起，堪稱年度最殺。

▲KKday線上旅展天天搶買一送一、線下旅展現場下單機加酒現折2,000元。 圖：KKday／提供

KKday 也將返場參與11/01-11/04於南港展覽館舉辦的「ITF 台北國際旅展」，現場優惠依舊澎湃！除了每日整點的舞台活動會送出驚喜禮物外，再推出 APP 下載抽好禮，玩線上小遊戲就能抽機票、折扣碼、品牌小物等多項大獎，且於現場下單旅遊體驗、郵輪、機加酒、機票等商品達指定門檻，還可獲得「KKday 行李收納袋」。同時，推出現場限定優惠，新客除了可享85折外，還有韓國、日本機票萬元有找，且機加酒、迷你團商品現場下單現折2,000元，郵輪假期則開賣明年度賞櫻及暑假行程，航程每人最低11,400元起，每房最高可折6,000元，還有全球旅遊體驗商品買一送一、8折起優惠，趁機到現場搶便宜。

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