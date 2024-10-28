《哈利波特》快閃店東區地下街開幕！ 魔法迷必拍霍格華茲打卡牆+近百款週邊必收藏 快抽大扭蛋A賞玩偶試手氣

魔法迷快看！ 《哈利波特》快閃店正式進駐台北東區地下街第二廣場，即起起至明年(2025)的2/9前展出，不只打造了霍格華茲經典學院風造景讓大家打卡，還推出近百款全新週邊商品，有哈利波特魔杖、霍格華茲特快車毛毯、9¾月台門簾、及Q版多比小精靈系列等，還有到「大扭蛋區」拿A賞玩偶快來試手氣！

《哈利波特》快閃店。圖／udn旅遊編輯攝影

哈利波特粉絲衝了，《哈利波特》快閃店在台北東區地下街第二廣場展出，遠遠就能看見外牆上的「霍格華茲元素」，有「金探子」、「霍格華茲徽章」及「9¾月台」等經典圖案，往內走，能看見柱子上掛著霍格華茲四學院的「學院旗區」，接著看到「霍格華茲城堡」背板打卡牆，以及有著四處紛飛的「入學通知信」大扭蛋區，統統免費拍。

《哈利波特》快閃店。圖／udn旅遊編輯攝影

快閃店內有各種「霍格華茲經典元素」週邊商品，例如經典的「9¾月台」字樣門簾、哈利波特四學院旗幟及Ｑ版哈利波特＆妙麗等6種款式；電腦族不能少的學院風滑鼠墊，還有哈利波特無框畫、以及將霍格華茲特快車、插畫風校徽、蜂蜜公爵「毛毯」披上身；最高回頭率的「T-shirt」有霍格華茲四個學院代表徽章、衛斯理家聖誕毛衣及及死亡聖器等19種款式，買起來就對了！

《哈利波特》快閃店。圖／udn旅遊編輯攝影

《哈利波特》快閃店。圖／udn旅遊編輯攝影

《哈利波特》快閃店。圖／信賴互動提供

《哈利波特》快閃店。圖／udn旅遊編輯攝影

整潔小物少不了最擅長打掃的多比小精靈，有著Q版多比圖案的兩款「洗衣籃」、多比粉色耳朵的髮帶、多比收納盒、面紙套、抱枕等可愛商品；還有各式各樣的生活小物周邊，整理儀容就靠霍格華茲四學院代表「方鏡」，還有充電器、陶瓷杯墊、流沙杯墊、飾品收納盒、airpods保護殼...超多品項，每款都讓人想收藏！

《哈利波特》快閃店。圖／信賴互動提供

《哈利波特》快閃店。圖／信賴互動提供

《哈利波特》快閃店。圖／udn旅遊編輯攝影

《哈利波特》快閃店。圖／udn旅遊編輯攝影

絕不能錯過的是，店內設立提供哈利波特拍貼機、DIY學院紀念幣、典藏插畫收藏卡、姓名貼等，可自行操作實體設計的紀念品帶回家，最後，別忘了來到「入學通知信」大扭蛋區試試手氣，有機會帶走A賞哈利波特玩偶、B賞玻璃獸玩偶等。把握快閃店消費滿額禮，單筆滿888元即可獲得特製紀念明信片一張，數量有限，送完為止哦！

《哈利波特》快閃店。圖／udn旅遊編輯攝影

《哈利波特》快閃店。圖／udn旅遊編輯攝影

《哈利波特》快閃店

展覽日期：即日起至2025年2月9日

展覽地點：台北東區地下街第二廣場(台北市大安區忠孝東路四段)

營業時間：11:30-20:30