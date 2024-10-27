煙波集團線上旅展限時12天搶購 太魯閣海景家庭房史上最低17折

迎接年度的旅展盛事，煙波集團推出「九館聯合住宿券」指定房型入住及熱銷餐券，自2024年10月28日早上十點，販售至11月8日中午12點，為期12天的線上開賣。消費者凡購買「九館聯合住宿券」20張券組，優惠價4.4萬元，單張只要2,200元，持一至兩張即可入住煙波集團全台九間飯店，非套票單售為2,350元；最高優惠為花蓮太魯閣海景房祭出史上最低17折。集團還推出人氣餐廳餐券65折起，宜、花地區超人氣「早午餐」聯合餐券，單張超值優惠只要450元，提供旅人與在地客更划算的吃到飽用餐選擇，數量有限，售完為止！

煙波集團「九館聯合住宿券」適用於花蓮館、宜蘭館、台南館、花時間-宜蘭傳藝、花時間-花蓮、新竹湖濱館、蘇澳四季雙泉館、花蓮太魯閣-沁海館和花蓮太魯閣-山闊館。最優惠的住宿首選，以東方療癒為主題的「花蓮太魯閣-山闊館」，享受獨具風格的「行政雅緻和洋海景家庭房」，白天飽覽綿延海景，夜晚欣賞滿天星斗，加入搶救國旅行列，四人海景房原價3萬800元，旅客凡於2024年12月31日前入住，假日一律不加價！2025年旺日優惠價只要5,100元，享17折優惠，創下集團歷年來最低折扣，趁歲末來趟慢時光的悠閒旅程。

除了住宿券外，餐飲優惠如歷年熱賣的「新竹湖濱館－醉月樓中餐廳」《平日烤鴨半隻二吃券》10張券，每組1萬5,880元，下殺65折，贈冰釀香檸桂花茶及平日烤鴨半隻二吃酬賓券乙張，同品項另有1張券和3張券的優惠組合。「新竹都會館－經典牛排館」《平日自助早午餐雙人券》1張券組，83折優惠價1,100元、《晚餐雙人套餐券》1張券組，含兩客主餐及沙拉吧吃到飽，8折優惠價2,680元。

平日早午餐連連滿座的「台南館－食東西自助餐廳」，祭出《平假日早午餐通用券》12張券組，75折優惠價僅6,228元，同品項另有6張券組，78折優惠價3,234元。《五六日自助晚餐雙人券》6張券組，82折優惠價5,154元。《平假日早午餐&五六日自助晚餐組合雙飽券》6張券組，72折優惠價只要7,968元，加贈平日早午餐餐券乙張，多樣組合滿足消費者口腹之慾。消費者凡購買台南館餐券，單筆消費滿5萬元(含)，再贈台南館平日住宿券乙張。

宜蘭及花蓮地區祭出聯合餐券，《饗食宜花早午餐券》5張券組，68折優惠價2,250元，單張吃到飽只要450元、《饗食宜花漫饗晚餐券》5張券組，79折優惠價僅4,250元，皆適用於「宜蘭館」、「蘇澳四季雙泉館」、「花蓮館」、「花蓮太魯閣」和「花時間-宜蘭傳藝」。