草嶺古道芒花季節限定！優惠午茶套票150元

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024草嶺古道芒花季」將於11/02-12/01舉辦，草嶺古道每年秋季因盛開的芒花而成為遊客爭相前往的旅遊熱點。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）今年於芒花季期間，除了推出60元、299元芒花交通套票及豐富的系列活動外，「東北角台灣好行」並推出季節限定150元優惠套票，讓遊客可以用更實惠的價格享受這場自然與文化的饗宴。

「2024草嶺古道芒花季」將於11/02-12/01盛大展開。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲搭乘東北角台灣好行，輕鬆暢遊草嶺古道芒花季。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

草嶺古道橫跨新北市貢寮區與宜蘭縣頭城鎮，充滿歷史與自然景觀，每年11月舉辦芒花季活動，可以搭乘台灣好行「黃金福隆線」前往至遠望坑口下車（限活動期間例假日）參加活動，由遠望坑親水公園步道入口進入，續健行欣賞草嶺古道芒花季美景、歷史文化及大里天公廟，至大里遊客中心可以搭乘台灣好行「宜蘭東北角海岸線」順遊東北角外澳、礁溪等熱門景點；台灣好行「黃金福隆線」經過東北角著名景點，包括九份、福隆沙灘、福隆遊客中心、馬崗等，該路線方便連接台北至東北角，適合想先搭乘火車再轉乘公車遊客。

台灣好行「宜蘭東北角海岸線」

行經礁溪轉運站並沿著東北角海岸線行駛，途經大里遊客中心，禾香居柴燒窯烤麵包就在這裡提供民眾美味的輕食及飲品，讓旅客在欣賞草嶺古道美景後，能以輕鬆便利的方式繼續享受美味下午茶。 為讓更多遊客感受到這場秋季旅遊的魅力，特別推出季節限定優惠組合只要150元，民眾購賣套票走訪草嶺古道欣賞芒花美景下山而至大里遊客中心的禾香居柴燒窯烤麵包，即可兌換享用「虎字碑」窯烤麵包或虎字碑餅乾及手沖美式咖啡，套票資訊如下:

・套票資訊：原價190元的下午茶組合，限時推出季節限定優惠，只需150元即可享用手沖美式咖啡及虎字碑麵包或虎字碑手工餅乾(S)

・合作店家：禾香居柴燒窯烤麵包（大里遊客服務中心）

・營業時間：09:00~17:00 每周一、二公休

・地址：261宜蘭縣頭城鎮濱海路七段11號。

▲優惠套票包含禾香居柴燒窯烤麵包的惠下午茶。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

無論您是從那裡出發，這台灣好行路線都是輕鬆暢遊「2024草嶺古道芒花季」的最佳選擇。搭乘東北角台灣好行公車，不僅能欣賞到秋天盛開的芒花，還可避免駕車煩惱，享受便利與愜意的季節限定優惠下午茶。趁著這個秋季，來趟令人流連忘返的自然之旅吧！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野