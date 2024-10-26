KKday歡慶十週年「台灣這個年齡層最愛韓國」！同步推出買1送1、機加酒現折2000等超殺優惠

台灣最大旅遊電商平台「KKday」在解封兩週年之際，公布深台灣旅客的購買行為。根據平台資料顯示，20至29歲年輕族群偏愛韓國旅遊，近四成選擇此地，深受K-POP文化影響。KKday也趁勢返場參與ITF國際旅展推出機加酒現折2000元、郵輪賞櫻最高現折6000元等超殺優惠，一起來看看吧！

圖／KKday提供

根據調查，20至29歲年輕族群偏愛韓國旅遊，30至40歲青壯族群則以日韓及東南亞為首選，超過三成五會選擇東南亞度假。50歲以上熟齡族群更偏愛長線旅遊，郵輪行程成為他們的最愛。無論年齡層，日本連續十年蟬聯台灣人最愛的出國地，持續吸引著不同年齡的旅遊愛好者。KKday更表示，2023年台灣市場表現亮眼，相較2019年疫情前成長了一倍，顯示出跨境旅遊熱潮持續升溫。

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隨著第四季與春節檔期的到來，KKday也積極布局線上線下活動，不僅開啟線上旅展，還將參加2024 ITF台北國際旅展，現場主打機加酒、迷你團商品下單現折2,000元，並推出郵輪賞櫻及暑假行程，每人最低11,400元起，每房可折抵高達6,000元。此外，還有全球體驗商品買一送一、日本和韓國機票萬元有找的超值優惠，滿足旅客的多樣需求。

線上旅展活動將持續至雙11，期間將推出天天買一送一、周周八折的限時優惠。除了熱門景點如韓國樂高樂園、日本環球影城、韓國愛寶樂園，還有多國一日遊專屬行程，包括富士山、京都、宿霧等熱門地點。此外，KKday更推出日本、韓國、泰國免萬元的來回機票優惠，例如樂桃航空沖繩四至五日來回8,388元起，亞洲航空曼谷六日來回8,999元起，堪稱年度最優惠，吸引旅客熱烈參加。

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適逢品牌十週年，KKday也推出全新品牌口號「KKday, Make My Day」，並在台灣市場推出中文主張「我的天 超好玩」。為此，KKday邀請了知名占星專家唐綺陽與男星柯震東作為台灣品牌代言人，期望透過他們的影響力，拉近品牌與消費者的距離，同時提升KKday在市場上的品牌辨識度，讓KKday持續茁壯為台灣與世界各地旅客服務吧！