聽新聞
0:00 / 0:00

「張惠妹演唱會」門票還有機會！住就送B1看台區2張，再享爽吃Buffet與紅酒

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／國聯大飯店提供
圖／國聯大飯店提供

還沒有張惠妹大巨蛋演唱會門票嗎？快來住「國聯大飯店推出頂級住宿」專案，不僅能享受舒適的豪華套房，還能輕鬆擁有「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」的限量門票！專案價格28,888元，包含2024年12月29日入住一晚，兩張B1看台區演唱會門票，翌日提供豐盛自助早餐和一瓶精選紅酒，讓你在享受演唱會狂歡的同時，擁有無與倫比的住宿體驗！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／國聯大飯店提供
圖／國聯大飯店提供

圖／國聯大飯店提供
圖／國聯大飯店提供

國聯大飯店斥資三億元進行大規模改裝，從餐廳到客房都經過全面升級。此次專案入住的豪華套房約16坪，設計風格現代，配備獨立歐式搪瓷浴缸，讓你放鬆身心。更棒的是，房間可眺望台北大巨蛋國父紀念館，甚至遠眺台北101，讓你一邊欣賞城市美景，一邊期待演唱會的震撼登場。這場限量專案不僅吸引台灣各地的粉絲，更吸引了來自日本、港澳等地的跨海追星族，住宿商機無限！

圖／國聯大飯店提供
圖／國聯大飯店提供

圖／國聯大飯店提供
圖／國聯大飯店提供

此外，國聯大飯店表示，12月張惠妹與周杰倫的接連演唱會，加上跨年夜的101煙火，預計住房率提升20%，餐廳訂位也有顯著提升。想要搶先體驗這場華麗的音樂盛宴與奢華住宿，立即上官網預訂這個限量專案吧，再次提醒，數量有限敬請把握，不要再錯過了！

圖／國聯大飯店提供
圖／國聯大飯店提供

圖／國聯大飯店提供
圖／國聯大飯店提供

編輯推薦

台北101 台北大巨蛋 國父紀念館 演唱會 美景

相關新聞

「張惠妹演唱會」門票還有機會！住就送B1看台區2張，再享爽吃Buffet與紅酒

還沒有張惠妹大巨蛋演唱會門票嗎？快來住「國聯大飯店推出頂級住宿」專案，不僅能享受舒適的豪華套房，還能輕鬆擁有「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」的限量門票！專案價格28,888元，包含2024年12月29日入住一晚，兩張B1看台區演唱會門票，翌日提供豐盛自助早餐和一瓶精選紅酒，讓你在享受演唱會狂歡的同時，擁有無與倫比的住宿體驗！

2024鐵花燈之祭-雙主題燈飾！ 7米高「冰雪白熊」率領全新「極地童話」絢麗燈景 感受耶誕風情

「2024鐵花燈之祭」雙主題璀璨燈飾！ 全新「極地童話」絢麗燈景 提前感受耶誕風情

週末快出動！ 2024全台「萬聖節精選活動」 萬聖變裝趴、搗蛋鬼討糖、南瓜樂園、萬聖節市集統統好好玩

週末出動！ 2024全台「萬聖節精選活動」 萬聖變裝趴、搗蛋鬼討糖、南瓜樂園、萬聖節市集統統好好玩

林口三井OUTLET 2館今起試營運！ 為了「1大夯品」 一堆銀髮族昨冒雨夜排

林口三井2館今起試營運！ 一堆銀髮族冒雨夜排 只為這「1大夯品」

2024新北歡樂耶誕城日期確定！ 11／15正式開城 連續48天魔法主題點亮新北必朝聖

2024新北歡樂耶誕城日期確定！ 11／15正式開城 連續48天魔法主題、8層樓LED城堡必朝聖

老粉嗨爆！ 台南25年老牌飲料店「紅太陽」重返台灣 茶の魔手最大對手要回歸了

老粉嗨爆！ 台南知名老牌飲料店「紅太陽」重返台灣 茶の魔手最大對手回歸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。