「張惠妹演唱會」門票還有機會！住就送B1看台區2張，再享爽吃Buffet與紅酒

還沒有張惠妹大巨蛋演唱會門票嗎？快來住「國聯大飯店推出頂級住宿」專案，不僅能享受舒適的豪華套房，還能輕鬆擁有「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」的限量門票！專案價格28,888元，包含2024年12月29日入住一晚，兩張B1看台區演唱會門票，翌日提供豐盛自助早餐和一瓶精選紅酒，讓你在享受演唱會狂歡的同時，擁有無與倫比的住宿體驗！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／國聯大飯店提供

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國聯大飯店斥資三億元進行大規模改裝，從餐廳到客房都經過全面升級。此次專案入住的豪華套房約16坪，設計風格現代，配備獨立歐式搪瓷浴缸，讓你放鬆身心。更棒的是，房間可眺望台北大巨蛋、國父紀念館，甚至遠眺台北101，讓你一邊欣賞城市美景，一邊期待演唱會的震撼登場。這場限量專案不僅吸引台灣各地的粉絲，更吸引了來自日本、港澳等地的跨海追星族，住宿商機無限！

圖／國聯大飯店提供

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此外，國聯大飯店表示，12月張惠妹與周杰倫的接連演唱會，加上跨年夜的101煙火，預計住房率提升20%，餐廳訂位也有顯著提升。想要搶先體驗這場華麗的音樂盛宴與奢華住宿，立即上官網預訂這個限量專案吧，再次提醒，數量有限敬請把握，不要再錯過了！

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