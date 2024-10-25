2024鐵花燈之祭-雙主題燈飾！ 7米高「冰雪白熊」率領全新「極地童話」絢麗燈景 感受耶誕風情

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台東縣政府交通及觀光發展處提供、翻攝台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處臉書
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提前感受濃濃耶誕氛圍！ 廣受好評的「2024鐵花燈之祭」，成為台東必訪網美夜景，也是台東人夜晚散步賞燈之地，接下來除了第二季【璀璨星際】燈飾部分調整，於10/25起，還能開心迎接第三季【極地童話】璀璨燈飾囉！

「2024鐵花燈之祭」全新主題。圖／台東縣政府交通及觀光發展處提供
「2024鐵花燈之祭」全新主題。圖／台東縣政府交通及觀光發展處提供

台東鐵花新聚落有第二季-璀璨星際主題中的太空人及巨大月球繼續受到熱烈歡迎，接下來除將原訂10/13熄燈的璀璨星際部分燈飾續展，再加碼第三季-極地童話主題一同點亮台東，展現雙主題璀璨燈飾。

2024鐵花燈之祭第二季-璀璨星際主題。圖／台東縣政府提供
2024鐵花燈之祭第二季-璀璨星際主題。圖／台東縣政府提供

圖／翻攝台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處臉書
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「2024鐵花燈之祭」全新主題。圖／台東縣政府交通及觀光發展處提供
「2024鐵花燈之祭」全新主題。圖／台東縣政府交通及觀光發展處提供

新主題【極地童話】以夢幻極地世界為背景，活動時間自10/25起展出至114/2/16止，每晚18:00至22:30亮燈。結合冰雪與童話故事元素，在鐵花市集人行步道規劃絢麗「浪漫天幕」，步道兩端也設置「耶誕禮物盒」和「音樂許願帽」為亮點入口意象，伴隨坐落市集旁草地區高7米的「冰雪白熊」，和璀璨「冰晶企鵝」共同迎接到訪遊客，另一側還有可愛的「耶誕帽及枴杖糖」，讓人除了閃亮星空也可感受極地童話氛圍！

「2024鐵花燈之祭」全新主題。圖／台東縣政府交通及觀光發展處提供
「2024鐵花燈之祭」全新主題。圖／台東縣政府交通及觀光發展處提供

圖／翻攝台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處臉書
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「2024鐵花燈之祭」全新主題。圖／台東縣政府交通及觀光發展處提供
「2024鐵花燈之祭」全新主題。圖／台東縣政府交通及觀光發展處提供

2025年前預計到訪台東遊客絕對不容錯過，台東縣政府也提醒大眾安全，勿觸碰、推壓、倚身拍照、攀爬或拉扯燈飾電線，也呼籲家長特別留意小朋友的安全，及避免燈飾損毀，以共同維護美麗的燈祭夜景。

圖／翻攝台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處臉書
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鐵花燈之祭－極地童話

展期｜𝟭𝟭𝟯.𝟭𝟬.𝟮𝟱 →𝟭𝟭𝟰.𝟬𝟮.𝟭𝟲

亮燈｜𝟏𝟖:𝟎𝟎－𝟐𝟐:𝟑𝟎

地點｜鐵花新聚落 人行徒步區

「2024鐵花燈之祭」全新主題。圖／台東縣政府交通及觀光發展處提供
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