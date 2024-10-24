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週末快出動！ 2024全台「萬聖節精選活動」 萬聖變裝趴、搗蛋鬼討糖、南瓜樂園、萬聖節市集統統好好玩

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

迎接萬聖節來臨，全台各地「2024萬聖節活動」精彩齊發，udn旅遊美食編輯幫大家特蒐整理，有各式佈景可以拍照打卡、有精彩活動可以變裝討糖，還有精彩煙火秀、主題市集等等，在10/31萬聖節前夕的本週末皆紛紛登場，快選一處準備變裝出發吧！

★兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」

台北兒童新樂園萬聖變裝點心趴登場啦！10/26園區延長營運時間至21時，當日下午4時起星光樂FUN券每張特價140元，今年特別加碼，20時起將舉行無人機燈光秀+璀璨煙火秀；10/26至10/27萬聖節活動期間，身上有任一萬聖節元素，即可免費入園！

(活動詳情)

圖／兒童新樂園
圖／兒童新樂園

★天母搞什麼鬼「萬聖節嘉年華」

天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華召集搗蛋鬼！10/25將由小朋友透過裝扮踩街討糖，於忠誠路上化身小小搗蛋鬼們揭開序幕；10/26串聯SOGO天母店、新光三越天母店及大葉高島屋發放共4,500個限量版南瓜桶，更募集250間在地特約店家提供60萬顆糖果零食給小朋友歡樂討糖去！

(活動詳情)

圖／天母商圈
圖／天母商圈

★桃園萬聖城「搗蛋鬼學院」

2024桃園萬聖城即將開跑，10/26至11/03為期9天，將在桃園藝文廣場和藝文特區綠園道盛大登場！今年活動主題主打「搗蛋鬼學院」－萬聖節 GO 搗蛋，必玩的精彩活動有10/26 金曲之夜開城演唱會、10/27 萬聖變裝大賽、萬聖踩街、10/31 討糖趣~不給糖就搗蛋、11/02 YOYO家族樂享趣、Halloween JUMP 電音派對、11/03 波力人偶見面會、Hip Hop Halloween、10/27-11/01 桃園星人秀及系列主題之夜，精彩活動連連！

(活動詳情)

圖／桃園萬聖城
圖／桃園萬聖城

★華泰名品城「巫婆怪奇工作坊」

GLORIA OUTLETS華泰名品城即日起至10/31，以巫婆及搗蛋鬼為主題，應景推出萬聖節全新造景，亮點1、一期噴水池有網美必拍的巨型月亮降臨；亮點2、巫婆怪奇工作坊戶外區在大樹上掛滿蝙蝠及彩色Spooky Ghost隨風飄晃；亮點3、走入巫婆怪奇工作坊室內，會驚見彩色巫婆腿高高懸掛在樑柱上，還有帥氣又充滿邪惡氣息的紅色敞篷車是巫婆的心愛收藏；亮點4、午夜糖果小賣部賣著隱藏著巫婆的黑魔法，蜘蛛網棉花糖到眼珠棒棒糖都有。

(活動詳情)

華泰名品城萬聖節神秘女巫工作坊。圖／華泰名品城提供
華泰名品城萬聖節神秘女巫工作坊。圖／華泰名品城提供

★六福村「墓碑鎮人偶墳場」

六福村遊樂園將化身為台灣最具震撼力的恐怖主題樂園！「墓碑鎮」以美國大西部區為背景打造，今年活動再升級，以「人偶墳場」為主題，將小時候拋棄娃娃的陰影轉化為前所未有的恐怖冒險。

(活動詳情)

圖／六福村提供
圖／六福村提供

★台中麗寶樂園「萬聖扮裝討糖吃」

麗寶樂園舉辦萬聖扮裝討糖吃活動，在10/26上午11點與10/27下午3點，舉辦熊大萬聖派對，邀請大家一起跟可愛的熊大拍照、討糖吃！且同行其中一人穿著半身或全身的萬聖節扮裝，即可享有雙人套票特價 1399元、親子套票 1199元的票價優惠。

(活動詳情)

圖／台中麗寶樂園
圖／台中麗寶樂園

★劍湖山世界「陌日丑八怪：絕叫車站」

劍湖山世界的萬聖主題，活動期間只要遊客身著小丑、鬼怪變裝，即享票價299元優惠！同行者享半價499元優惠。今年為帶給遊客沉浸式體驗，以祕密實驗失敗的小丑列車長DR.J再次現身，並領軍驚嚇列車中的八大詭怪以及喪屍狂潮一同回歸樂園。

(活動詳情)

圖／劍湖山世界
圖／劍湖山世界

★佐登妮絲「萬聖南瓜搗蛋趴」

佐登妮絲城堡週年同慶萬聖節，即起至10/31變裝特別優惠，期間限定以萬聖特殊裝扮入園，全票兩人同行一人免費！(打扮不可為polo衫、T恤、襯衫等常服，全身目視需要50%以上變裝元素)，還推12歲以下萌鬼好評免費入園，至10/27的每周六、日變裝來城堡，還可獲得限量可愛南瓜討糖桶(每日限量100個，數量有限發完為止)。

(活動詳情)

圖／佐登妮絲城堡
圖／佐登妮絲城堡

★台南海安萬聖節 x 虎翔「萌翻萬聖節市集」

台南海安觀光商圈與虎翔市集攜手打造為期兩天的「cos調皮鬼萌翻萬聖節活動」，於10/26至10/27的下午16點-22點，在台南海安商圈 民生路-府前路封街舉行，應景的萬聖節COS調皮鬼裝扮遊行，以及變裝遊行比賽、戶外電影院、街頭萬聖節布景打卡區等，充滿萬聖節氛圍的奇幻派對！

(活動詳情)

圖／海安觀光商圈臉書
圖／海安觀光商圈臉書

★遠雄海洋公園「Halloween 小鬼祭」

遠雄海洋公園即日起至10/31，一如既往的推出一系列萬聖派對活動輪番登場，包括萬聖節限定的「尖叫吧!Halloween搞鬼派對」、「骷髏Man餵食秀」以及美味又搞怪的萬聖限定美食。

(活動詳情)

圖／遠雄海洋公園
圖／遠雄海洋公園

★高雄「萬聖節南瓜樂園」

高雄凹子底森林公園舉辦為期10天的萬聖節活動。自10/25至11/3晚上7點～9點，有整點演出的南瓜雷射燈光秀、百米南瓜燈海等盛大打卡拍照景點；好玩活動還有10/26晚上6點～8點的萬聖遊街活動，現場免費提供螢光棒邀請現場大小朋友同樂、隔天10/27的封街大塗鴉活動，更邀請小朋友拿起粉筆在大馬路上自由作畫！

(活動詳情)

圖／高雄市政府教育局
圖／高雄市政府教育局

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