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林口三井OUTLET 2館今起試營運！ 為了「1大夯品」 一堆銀髮族昨冒雨夜排

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝POP MART Taiwan臉書、林口大家庭LinKou-Family臉書粉專
圖／翻攝POP MART Taiwan臉書、林口大家庭LinKou-Family臉書粉專

MITSUI OUTLET PARK林口二館將於11/14正式開幕，而今(23日)試營運，有民眾昨(22日)目擊，館外已有不少人在排隊，人龍中皆是「銀髮族」且愈晚排隊人潮愈多。對此，有內行網友表示是因為「這1夯品」才導致提前卡位排隊。

圖／翻攝林口大家庭LinKou-Family臉書粉專
圖／翻攝林口大家庭LinKou-Family臉書粉專

有網友於臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」上傳照片，表示22日下午3點半行經林口三井Outlet二館前，不少民眾自備小椅子坐在人行道上排隊，排隊人龍超級長，讓在地人疑惑「到底排什麼？」，知情人則表示，大家全是為了「泡泡瑪特公仔」。

圖／翻攝林口大家庭LinKou-Family臉書粉專
圖／翻攝林口大家庭LinKou-Family臉書粉專

隨著林口三井OUTLET二館開幕在即，許多品牌進駐開始試營運，而人氣超夯的公仔品牌POP MART，也於試營運期間推出滿額贈禮活動，提供限量贈品送完為止，活動也因此出現了長輩代排代買的排隊人龍現象。

看見此狀，一票網友驚呼紛紛留言「一堆代排的阿公、阿嬤」、「早上7點經過就在排隊」、「下雨欸！阿公、阿嬤還要排嗎？」、「早上阿公阿嬤，晚上就會變成年輕人排」。

圖／翻攝林口大家庭LinKou-Family臉書粉專
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