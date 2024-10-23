2024新北歡樂耶誕城日期確定！ 11／15正式開城 連續48天魔法主題點亮新北必朝聖

一年一度的年末盛事即將來臨！ 2024「新北歡樂耶誕城」最新公布將在11/15正式開城，長達48天的夢幻燈飾將持續點亮新北，今年由魔法天使帶領展現魔法點亮板橋，更多細節詳情將於10/25公開揭曉。

新北歡樂耶誕城每年都吸引大批民眾湧入參觀。圖／新北觀旅局提供

新北市觀光局稍早公布，邁入第13年的「2024新北歡樂耶誕城」，今年度將從2024/11/15至2025/1/1登場，將由魔幻天使帶領小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）獨角獸（聖盾守護者），邀大家一起變裝來參加魔幻耶誕城。

新北歡樂耶誕城是年度盛事，最近在市民廣場上的耶誕樹地標已開始布置，引起討論。記者王慧瑛／攝影

初步透露今年的場地區域同樣包含市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場，除了有吸引民眾搶拍的光廊，還會打造面積最大8層樓LED城堡，並會有夢幻展演主秀照亮新北市政府，多達13大系列活動，一路陪大家歡度耶誕節、跨年、元旦等重要節日，也勢必再度成為全台灣人的朝聖地標！

圖為「2023新北歡樂耶誕城」光廊布置之一。圖／新北觀旅局

2024新北歡樂耶誕城

日期：2024/11/15（五）~2025/1/1（三）

場地：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中廣場

官方網站：2024 新北歡樂耶誕城