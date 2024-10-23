老粉嗨爆！ 台南25年老牌飲料店「紅太陽」重返台灣 茶の魔手最大對手要回歸了

台灣手搖飲市場近年來競爭十分激烈，近期意外傳出曾紅極一時、台南飲料王者之一即將重返戰局，它就是曾經的南台灣霸主，與「茶の魔手」分庭抗禮多年的「紅太陽」，突然在臉書上發文宣布要回歸台灣，消息一出，讓許多老粉興奮直呼「太好了」！

粉專「台南式 Tainan Style」近日發文，透露過去曾為台南飲料店王者之一「紅太陽」將回歸台灣。「1999年創立於台南的紅太陽，20年前相當受歡迎，不僅在台南到處可見，甚至還拓展到外縣市，以多種特別的飲品像是海尼根綠茶、太陽特調等等打響名號；然而，他們選擇在14年前暫停台灣門市的加盟，改往海外發展。」目前剩下發源地台南有個位數的直營分店而已。

1999年從台南起家的老品牌「紅太陽」，過去全盛時期在台達到200間分店，一度稱霸南台灣，但過去紅太陽暫停台灣市場加盟，把重心轉到海外市場，以全新品牌「Mr.Sun太陽先生珍珠店魔法師」拓展，包含中國大陸、日本、馬來西亞、美國等地都有足跡。

圖／翻攝紅太陽國際茶飲連鎖事業臉書粉專

「紅太陽國際茶飲連鎖事業」臉書粉專也提到，「這幾年我們努力打拼海外，目前海外有百家門市..這幾年我們努力研發創新，無極限的推出飲品、巨無霸多多、巨無霸珍奶、草莓姑姑、妖怪葡萄..到最近爆紅的「紅玉冰磚及百香冰磚」，讓這25年老品牌加入新活力及年輕客群！」因為生意還不錯詢問加盟的人不斷，「跟大家說..明年（2025年）..我們要回歸台灣開放加盟了！」

消息曝光後，大批老粉絲們紛紛留言「每次想喝都要去台南」、「以前最愛海尼根綠茶」、「懷念紅太陽特調，大學時期常買」、「很喜歡他們的愛爾蘭乳霜奶茶！」、「喜歡他家的草莓多多，真的好好喝」、「推焦糖奶茶，他們好多品項都超好喝」、「期待高雄能再看到了紅太陽」。