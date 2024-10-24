快訊

12強賽／把握12強集訓前最後先發 直擊林昱珉秋盟表現

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

優惠搶先看！ITF台北國際旅展 連鎖品牌酒店住房最低27折 餐飲最低46折

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
知名歐洲國際飯店品牌－震大金鬱金香酒店旅展期間推出住房最低27折優惠。　圖：震大金鬱金香酒店／提供
知名歐洲國際飯店品牌－震大金鬱金香酒店旅展期間推出住房最低27折優惠。　圖：震大金鬱金香酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的「ITF台北國際旅展」又要到來，來自歐洲國際飯店品牌「金鬱金香酒店集團」，目前在全台已有六家連鎖品牌酒店，分別在新北、苗栗、台中、台南等落地生根，為台灣的酒店版圖拓展新一條亮眼的國際觀光旅館視線。今年串連全台酒店舉辦金鬱金香酒店線上旅展，更首次推出六館聯合住宿券，住房最低27折、餐飲優惠最低46折起。

今年為了力拼在旅展上顯眼的席位，除了聯合住宿券外，各館也紛紛祭出超值精選住宿券與餐券，從北中南多點連線，讓旅客從南北來回玩得更開心，從淡水將捷、苗栗馥藝，到台中震大、台中仲信及台南的榮美、榮興金鬱金香酒店，不論是住宿或安排用餐遊程，都能讓住客獲得開心而滿足的美食玩樂體驗，趣享每一刻。

淡水將捷的河畔餐廳推出了超優惠限量套券組、以及滬尾之星平假日都適用的雙人下午茶券，更為遊客添加更多淡水遊玩的風光趣味；台中震大的禾憶餐酒館推出雙人假日開心吃到飽自助餐券、還有餐券買六送一，更是優惠多多，而台中仲信品東西自助百匯則推出平假日自助餐券，各家主廚精銳菜色盡出，各佔勝場。

▲台中仲信品東西自助百匯則推出平假日自助餐券。　圖：震大金鬱金香酒店／提供
▲台中仲信品東西自助百匯則推出平假日自助餐券。　圖：震大金鬱金香酒店／提供

2024金鬱金香酒店線上旅展，推出多達十多項商品內容，有吃有住有玩、再送各式美食遊樂券，期盼在今年的ITF台北國際旅展期間，帶給全台的民眾一個嶄新的主題式體驗。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

ITF台北國際旅展 酒店 餐券

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

淡水藝術踩街瘋街狂歡 匯集46隊超過千人共襄盛舉

台日友好 淡水公所與小美玉市簽友好交流備忘錄

港研開拓新旅遊項目 打造必去熱點 考慮發展美食夜市

六福三飯店線上旅展10／21起限時開賣！加碼住宿買10送2這天搶購，還有六福村56折爽玩4大主題樂園

相關新聞

週末快出動！ 2024全台「萬聖節精選活動」 萬聖變裝趴、搗蛋鬼討糖、南瓜樂園、萬聖節市集統統好好玩

週末出動！ 2024全台「萬聖節精選活動」 萬聖變裝趴、搗蛋鬼討糖、南瓜樂園、萬聖節市集統統好好玩

林口三井OUTLET 2館今起試營運！ 為了「1大夯品」 一堆銀髮族昨冒雨夜排

林口三井2館今起試營運！ 一堆銀髮族冒雨夜排 只為這「1大夯品」

2024新北歡樂耶誕城日期確定！ 11／15正式開城 連續48天魔法主題點亮新北必朝聖

2024新北歡樂耶誕城日期確定！ 11／15正式開城 連續48天魔法主題、8層樓LED城堡必朝聖

老粉嗨爆！ 台南25年老牌飲料店「紅太陽」重返台灣 茶の魔手最大對手要回歸了

老粉嗨爆！ 台南知名老牌飲料店「紅太陽」重返台灣 茶の魔手最大對手回歸

旅行社ITF線上旅展搶先登場 早鳥最高減8千、歐洲第2人省1萬

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台規模最大的「2024 ITF 台北國際旅展」即將在11/01-11/04登場，各家旅行業者已搶先推出線上旅展，祭出超優惠行程。其中百威旅遊「2024 ITF 線上旅展」今年

全台最大！ 9米高超巨大「撐傘樂高人」登陸衛武營 4大好玩體驗區 闖關打卡帶走限量禮

全台最大！ 9米高超巨大「撐傘樂高人」登陸衛武營 4大好玩體驗區 闖關可拿限量禮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。