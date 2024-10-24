優惠搶先看！ITF台北國際旅展 連鎖品牌酒店住房最低27折 餐飲最低46折

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的「ITF台北國際旅展」又要到來，來自歐洲國際飯店品牌「金鬱金香酒店集團」，目前在全台已有六家連鎖品牌酒店，分別在新北、苗栗、台中、台南等落地生根，為台灣的酒店版圖拓展新一條亮眼的國際觀光旅館視線。今年串連全台酒店舉辦金鬱金香酒店線上旅展，更首次推出六館聯合住宿券，住房最低27折、餐飲優惠最低46折起。

今年為了力拼在旅展上顯眼的席位，除了聯合住宿券外，各館也紛紛祭出超值精選住宿券與餐券，從北中南多點連線，讓旅客從南北來回玩得更開心，從淡水將捷、苗栗馥藝，到台中震大、台中仲信及台南的榮美、榮興金鬱金香酒店，不論是住宿或安排用餐遊程，都能讓住客獲得開心而滿足的美食玩樂體驗，趣享每一刻。

淡水將捷的河畔餐廳推出了超優惠限量套券組、以及滬尾之星平假日都適用的雙人下午茶券，更為遊客添加更多淡水遊玩的風光趣味；台中震大的禾憶餐酒館推出雙人假日開心吃到飽自助餐券、還有餐券買六送一，更是優惠多多，而台中仲信品東西自助百匯則推出平假日自助餐券，各家主廚精銳菜色盡出，各佔勝場。

▲台中仲信品東西自助百匯則推出平假日自助餐券。 圖：震大金鬱金香酒店／提供

2024金鬱金香酒店線上旅展，推出多達十多項商品內容，有吃有住有玩、再送各式美食遊樂券，期盼在今年的ITF台北國際旅展期間，帶給全台的民眾一個嶄新的主題式體驗。

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