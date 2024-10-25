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線上旅展「農遊超市農遊祭 」歡慶3週年 全站下殺8折起、下單即抽智慧型手機！

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農遊祭多重優惠，讓旅客享受台灣農業旅遊之美 。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
農遊祭多重優惠，讓旅客享受台灣農業旅遊之美 。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】引頸期盼的「ITF台北國際旅展」將於11/1正式登場！等不及的民眾沒關係，農遊超市今年為歡慶三週年提前備戰，搶先推出「2024最強檔 ITF 線上旅展農遊超市－農遊祭活動」！針對不同客群推出多重優惠，讓等不及的民眾搶先購買優惠方案，希望旅客以最超值的價格享受到台灣農業旅遊之美。

▲透過「農遊祭活動」可安排許多親子遊行程。　圖：農遊超市／提供
▲透過「農遊祭活動」可安排許多親子遊行程。　圖：農遊超市／提供

農遊祭活動期間即日起至11/4（一）推出全站下殺8折起，不限金額抽 iphone 16！下單輸入折扣碼「TWF9」享9折；單筆滿1萬元輸入折扣碼「TWF8」享8折！單筆消費滿3,000元再贈「農遊超市ｘ小高潮色計事務所」限量聯名快炒杯2個（價值598元，不累贈），數量有限，送完為止；再加碼推出限時搶購的獨家「限量享玩券」，全年無折扣現在買最划算，記得結帳輸入折扣碼可享8折優惠！兌換無期限，行程任你選，千萬別錯過今年最殺優惠，一次把年度旅遊行程 GO 起來，讓您好康享不完。

▲「農遊超市」平台囊括吃、住、玩、買、看五大面向。　圖：農遊超市／提供
▲「農遊超市」平台囊括吃、住、玩、買、看五大面向。　圖：農遊超市／提供

「農遊超市」由農業部農村發展及水土保持署輔導、台灣休閒農業發展協會所創立，以回歸自然、土地、田園生活做為主題的旅遊預訂平台，今年特別以與旅人最相關的吃、住、玩、買、看五大面向著手，規劃出多條符合永續農遊精神之遊程，要帶領民眾「選擇永續餐飲、入住環保住宿、參與永續循環農業體驗、安排友善生態環境體驗、造訪人文慢慢旅在地體驗,探索友善海洋體驗」；除此之外農遊超市整合多元農業旅遊方式，並嚴選全台300家優質農場合作，一站就能輕鬆下訂超過800條農遊商品，擁有上百種超FUN的農業體驗玩法，是目前全台最大線上農業旅遊平台！

▲「2024最強檔 ITF 線上旅展農遊超市—農遊祭活動」登場。　圖：農遊超市／提供
▲「2024最強檔 ITF 線上旅展農遊超市—農遊祭活動」登場。　圖：農遊超市／提供

農遊超市熱情邀請民眾與我們攜手從農業旅行做起，一同推動永續農遊與大地共好，用負責任的旅行方式來認識及感受台灣這片土地的美好，若想探索更多旅遊行程及好康活動詳情見 https://www.taiwanfarm.com.tw，玩農場就上農遊超市，一起體驗全台新鮮事。

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