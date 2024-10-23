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旅行社ITF線上旅展搶先登場 早鳥最高減8千、歐洲第2人省1萬

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土耳其熱氣球體驗。　圖：Shutterstock／來源
土耳其熱氣球體驗。　圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台規模最大的「2024 ITF 台北國際旅展」即將在11/01-11/04登場，各家旅行業者已搶先推出線上旅展，祭出超優惠行程。其中百威旅遊「2024 ITF 線上旅展」今年集結土耳其、埃及、越南富國島、馬新、日韓、歐洲、遊輪…等眾多路線的豐富選擇；日本沖繩9,900元起，越南富國島減6千，歐洲最高第二人省1萬、再送小費。無論偏好古文明、想打卡亞洲熱門景點、感受歐洲冬日夢幻、或是體驗遊輪魅力，都能以超值優惠，輕鬆圓夢成行。

隨著聖誕跨年、春節寒假的腳步接近，百威旅遊推出各種主題遊程，還有線上旅展限定優惠。以古文明為例，土耳其10天，強調全程搭土航直飛免轉機、住五星飯店、安排多處世界遺產景點，旅展優惠價59,900元，第二人再減4千。冬遊埃及10天，包含阿布辛貝門票（一般多自費）、入內參觀金字塔，線上旅展送司機、導遊、領隊小費，第二人再減2千。

▲越南富國島世界最長跨海纜車。　圖：Shutterstock／來源
▲越南富國島世界最長跨海纜車。　圖：Shutterstock／來源

人氣超夯的越南富國島，安排星宇航空台中直飛、天天出發，從小資到高價、從自由行到團體都有、可依預算任選，住五星飯店或獨棟泳池別墅，吃澎派海鮮餐或龍蝦，享早鳥好禮多重送、或每人減6千。台中出發的北越饗玩5天，ITF 線上旅展第二人折2千，全程河內、下龍灣住五星酒店。

▲日本北海道小樽運河浪漫風情。　圖：Shutterstock／來源
▲日本北海道小樽運河浪漫風情。　圖：Shutterstock／來源

台灣人最愛的日本，百威旅行社推薦沖繩團體自由行5天，線上旅展限定優惠9,900起，安排住國際通附近飯店4晚，免天天換住宿、打包行李。九州超值5天，有團體行程＋2天自由活動團費2萬有找（旅展限定價19,888起），尤其適合小資族。北海道5天安排溫泉區、市區各住2晚，螃蟹吃到飽，線上旅展特惠團最低28,800起。關東戲雪5天，迪士尼、戲雪、採果、富士山全覽，第二人最高減3千。四國全覽7天，包機直飛限時第二人減4千。合掌村點燈5天，搭星宇航班，限時第二人減5千。

▲韓國首爾德壽宮冬景。　圖：Shutterstock／來源
▲韓國首爾德壽宮冬景。　圖：Shutterstock／來源

想去朝聖韓流魅力？首爾親子5天，愛寶樂園、鐵道自行車、天空纜車、海鷗船、塗鴉秀一次體驗，線上旅展第二人減2千。另有濟州5天，搭豪華遊艇＋特色午茶，打卡網紅咖啡廳，烤長條帶魚、炒黑毛豬肉吃到飽，參團就送雙好禮。

▲北歐追極光，尋找屬於自己的幸福。　圖：Shutterstock／來源
▲北歐追極光，尋找屬於自己的幸福。　圖：Shutterstock／來源

冬遊歐洲，體驗童話般的夢幻美景！百威旅行社提供多條精選遊程，血拼族首推法比荷雙高鐵10天，長榮巴黎直飛、兩趟高鐵不拉行李，饗食米其林餐廳與浪漫塞納河遊船宴，早鳥第二人減5千。想追極光、找幸福，北歐極光11天，泰航曼谷轉機、早上抵達玩樂最多，拉努阿極光玻璃屋二連泊，搭破冰船、夜臥北極特快車，享旅展限定優惠價。奧捷10天安排長榮直飛維也納、5晚五星連泊，米其林餐廳、紅頂商人精緻餐食饗宴，旅展享早鳥優惠第二人減1萬；加碼送小費120歐元。義大利雙高鐵10天，安排長榮米蘭直飛、兩趟高鐵串北義，享旅展限定優惠價。冬戀法瑞12天，長榮直飛巴黎、兩趟高鐵不拉行李，饗食米其林一星，旅展享早鳥第二人減5千，加碼送小費。德瑞12天，安排冰河列車、少女峰火車，升等2晚五星、入住羅騰堡及琉森湖區，早鳥最高優惠6千，加碼送小費。

▲頂級雅奢維京遊輪，北歐品味、日本4航線巡遊。　圖：百威旅遊／提供
▲頂級雅奢維京遊輪，北歐品味、日本4航線巡遊。　圖：百威旅遊／提供

跟著公主遊輪，展開飛航遊輪假期。百威旅遊推薦澳洲8天～雪梨、荷伯特雙城遊輪之旅，第二人優惠6千，再送船上酒水、網路套裝。百威旅遊另推薦維京遊輪伊敦號（VIKING Yi Dun）日本4大航線，主打頂級雅奢、一價全包的大人系北歐度假風；從2024到2025年，推出聖誕航次、賞櫻航次及精選航次，2人同行最高優惠2萬！

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