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全台最大！ 9米高超巨大「撐傘樂高人」登陸衛武營 4大好玩體驗區 闖關打卡帶走限量禮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書、樂高提供
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就是要讓你好好玩！ 台灣樂高 LEGO首度帶著9米高的超巨人「撐傘樂高人」登陸衛武營，即日起至11/10在高雄衛武營的北廣場處展出全台最大的樂高人偶，並帶來「玩心放大招」四大體驗關卡，讓大人小孩一起感受滿滿的歡樂和驚喜！

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書
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台灣樂高相信「玩樂」是生活中不可或缺的超能力，今年延續Rebuild the World概念，在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦樂高「玩心放大招」體驗活動，現場降臨撐著彩虹傘的9米高樂高人偶，讓民眾搶先打卡合影，共推四大關卡，不僅要讓你好玩，更要你好好玩！

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書
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四大體驗關卡包括「玩玩樂-親子拼砌區，運用積木拼砌心目中可以抵禦炎熱的降溫奇物；「拍拍照-美照拍貼區」創意擺拍留下美好的合照；「吹吹風-風扇互動區」讓樂高超能力者運用小小的樂高驅動大大的風扇；最後，在「乘乘涼-樂高人撐傘區」與大大樂高人拍照打卡，於個人社群標註@legotw_official 、#playisyoursuperpower 、#樂高玩心放大招，完成挑戰關卡，即可獲得「樂高 降溫超能扇」。

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書
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圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書
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圖／樂高提供
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另，即日起至11/30止，前1,000名填寫體驗問卷並完成活動關卡，就有機會獲得至樂高授權專賣店(高雄義享時尚廣場A棟)免費體驗自製「樂高迷你人偶工廠」乙次，及憑此加碼兌換券至店鋪購買滿額折抵優惠價，將獨一無二的樂高人偶以及心儀的樂高盒組帶回家。

圖／樂高提供
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Play is your superpower! 樂高®「玩心放大招」體驗活動

日期：即日起至11/10

時間：週一至週五 16:00-20:00、週六日及國定假日 13:00-20:00

地點：衛武營國家藝術文化中心 北廣場 (高雄市鳳山區三多一路1號)

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