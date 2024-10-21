六福三飯店線上旅展10／21起限時開賣！加碼住宿買10送2這天搶購，還有六福村56折爽玩4大主題樂園

為迎接秋冬年度盛事ITF台北國際旅展，「六福旅遊集團」推出超殺限時精選優惠！自10月21日中午12時起至11月10日，線上旅展限時推出全年最低折扣，住宿券23折起、餐券56折起，讓消費者輕鬆搶購頂級住宿與美食優惠。此外，台北六福萬怡酒店更推出限定「敘日全日餐廳」快閃餐券，買10送3，饕客們千萬別錯過這次難得的美食饗宴。

圖／六福旅遊集團提供

「六福旅遊集團聯合住宿券」也是本次旅展的重頭戲之一，每張售價3,999元，適用於六福莊、六福萬怡、六福居三館，讓消費者輕鬆體驗不同風格的豪華住宿。線上旅展更推出限時72小時快閃優惠，買10張再送2張，平均每張只需3,300元，絕對是搶購好時機，讓你輕鬆入住頂級飯店，享受奢華體驗。

圖／六福旅遊集團提供

針對喜愛遊樂園的家庭，六福村推出56折的雙人套票，讓遊客暢遊萬聖節特別活動「墓碑鎮」與四大主題區域。萬聖節期間，更能參加恐怖大遊行及地獄鬼城的夜間驚悚活動，讓大小朋友享受驚悚刺激的遊樂體驗，一票暢玩六福村的各大經典設施。

圖／六福旅遊集團提供

除了住宿與遊樂設施，餐飲部分也有豐富優惠。敘日全日餐廳推出自助百匯午晚餐券，5張送1張的優惠，讓饕客以超值價格享受多元料理。而粵亮廣式料理也帶來經典的燒鵝4吃與經典鍋物組合，讓消費者在旅展期間享受極致美食饗宴。各式旅展優惠一定不要錯過，詳情請上官網或粉專查看。

圖／六福旅遊集團提供