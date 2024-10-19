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多圖／南投「杉林溪」最早楓紅美炸！ 楓林紅艷艷 水杉轉金黃 把握夢幻美景最佳觀賞期
全台第一波紅葉景點來了！ 南投「杉林溪森林生態渡假園區」，每逢10月底至11月林相陸續轉變，目前楓葉已翻紅，水杉林也轉金黃，開始進入有如夢幻仙境的最佳觀賞期。
溪頭往杉林溪聯外道路，近來因接連遭受豪雨、颱風攪局，經過多月的道路修繕完成後，已於10/10重新開園，也正式邀請民眾把握機會上山，一同賞楓紅美景。
杉林溪森林生態渡假園區內，種植多達3000棵的楓樹！ 根據「愛上杉林溪」臉書提到，楓林正快速轉變色彩，狂妄的豔紅將染滿花卉中心，銀杏也開始轉為鮮黃，火紅的楓葉和金黃的水杉交相輝映，為這片大地披上絢麗的色彩。
10月下旬至11月中旬，將迎來楓紅最佳觀賞期，園區有瀑布的舒爽、楓紅層層的美景，邀大家盡速安排行程，去年沒跟到的朋友，快來一趟秋高氣爽賞楓之旅！
【衫林溪森林生態渡假園區】
地址：南投縣竹山鎮溪山路6號
門票：350元/每人
停車：小型車輛每台100元
園區內供應接駁車免費搭乘
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